Dodaj do wody zamiast cytryny - szybko poczujesz różnicę

Jeśli chcesz sobie dodać energii o poranku, a w dodatku przyspieszyć metabolizm, pij wodę z dodatkiem imbiru. Do szklanki wystarczy dodać połowę lub jedną czwartą łyżeczki tej rozgrzewającej przyprawy. Okazuje się, że ten napój spożywany na czczo przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim działa termogenicznie, czyli zwiększa tempo spalania kalorii, wykorzystując naturalne procesy fizjologiczne.

Badania wykazały, że imbir zmniejsza też apetyt i uczucie głodu. Woda z imbirem spożyta na czczo pomoże więc uchronić się przed podjadaniem między posiłkami. Doskonale nawadnia też organizm, a jednocześnie wspiera procesy detoksykacji. Imbir poprawia również trawienie - zwiększa wydzielanie soku żołądkowego i żółci, chroniąc przed niestrawnością i wzdęciami. Woda z imbirem to jeden z lepszych sposobów na płaski brzuch.

Dlaczego woda z imbirem jest tak cenna dla zdrowia?

Woda z imbirem jest również zdrową alternatywą dla kawy. Działa pobudzająco i dodaje energii. Poprawia też nastrój i funkcje poznawcze - przede wszystkim pamięć i koncentrację. Warto wiedzieć, że imbir zawiera wiele substancji bioaktywnych, które zbawiennie wpływają na organizm. Woda z dodatkiem tej przyprawy działa przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie - wspiera usuwanie z organizmu wolnych rodników odpowiedzialnych za starzenie się organizmu, a nawet powstawanie nowotworów.

Imbir pomaga również stymulować układ odpornościowy, a w dodatku dzięki znajdującemu się w nim gingerolowi działa antybakteryjnie i przeciwwirusowo. Nie tylko pomaga zwalczyć infekcję, ale skutecznie łagodzi też objawy przeziębienia, takie jak ból gardła, kaszel czy katar. Substancje bioaktywne wspomagają bowiem rozrzedzanie i odkrztuszanie flegmy.

Imbir dodany do wody działa rozgrzewająco na organizm i pomaga spalać tkankę tłuszczową 123RF/PICSEL

Woda z imbirem pomocna dla kobiet w ciąży

Woda z imbirem to także jeden z najlepszych sposobów na ciążowe mdłości. Najlepiej stosować napar ze świeżego korzenia. Zawsze jednak warto wcześniej skonsultować to z lekarzem, bo w nadmiarze imbir może powodować skurcze macicy.

Przeciwwskazania do picia wody z imbirem

Mimo że woda z imbirem to bezpieczny i naturalny specyfik, to jej spożycie może być niekorzystne dla osób zmagających się z refluksem lub chorobą wrzodową. Przyprawa może działać podrażniająco na błony śluzowe przewodu pokarmowego i nasilać objawy schorzeń. Stosowanie wody z imbirem powinny też skonsultować z lekarzem osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe, obniżające ciśnienie, a także leki na cukrzycę, ponieważ istnieje ryzyko niepożądanych interakcji.

Poznaj sposoby, dzięki którym ruch stanie się twoim sprzymierzeńcem, a nie obowiązkiem Canva Pro INTERIA.PL

