Spis treści: Dlaczego kurkuma jest tak cenna? Jak kurkuma wpływa na organizm? Jak przyrządzić napar z kurkumy? Jak przygotować herbatę z kurkumą?

Dlaczego kurkuma jest tak cenna?

Kurkuma to jedna z najzdrowszych przypraw świata, a jej działanie zostało udowodnione w licznych badaniach naukowych. Swoje właściwości zawdzięcza kurkuminie - silnemu przeciwutleniaczowi, który niweluje stany zapalne i usuwa z organizmu wolne rodniki odpowiedzialne za szybsze starzenie się, a nawet powstawanie nowotworów. To jednak nie koniec zalet kurkumy.

Już 3-5 g żółtej przyprawy dziennie przynosi wiele korzyści dla organizmu. Trzeba tylko pamiętać, że kurkumina jest przyswajana przez organizm tylko w połączeniu z piperyną, czyli np. czarnym pieprzem lub pieprzem cayenne. Osoby przyjmujące leki w związku ze schorzeniami przewlekłymi powinny jednak skonsultować z lekarzem zamiar stosowania kurkumy na co dzień. Przyprawa może bowiem wchodzić w interakcje z niektórymi lekami.

Zamień kawę na ten napój. Wzmacnia odporność i spowalnia starzenie . 123RF/PICSEL

Jak kurkuma wpływa na organizm?

Napar czy herbata z kurkumą to najlepsze, co można pić jesienią. Wzmacnia organizm w okresie przesilenia jesienno-zimowego, stymuluje układ odpornościowy do działania i korzystnie wpływa na układ pokarmowo-trawienny. Jest skuteczna w zwalczaniu bakterii H. pylori, która wywołuje wrzody żołądka, działa żółciopędnie, pobudza wydzielanie enzymów trzustkowych, chroni przed zaparciami i poprawia pracę jelit - zmniejsza niestrawność i wzdęcia. Kurkuma wykazuje też zbawienny wpływ na układ nerwowy. Zwiększa wydzielanie hormonów szczęścia, czyli serotoniny i dopaminy, i wspiera pracę mózgu. Może być też wsparciem w niwelowaniu bólów i stanów zapalnych stawów. Działa też rozkurczowo i jest polecana na bolesne miesiączki.

Jak przyrządzić napar z kurkumy?

Napar z kurkumy można pić przez cały rok zarówno na zimno, jak i na gorąco.

Składniki 2 cm korzeń kurkumy lub 2 łyżeczki przyprawy w proszku;

3 szklanki wody;

pół łyżeczki mielonego cynamonu;

pół łyżeczki mielonego kardamonu;

3 plasterki świeżego imbiru;

2 goździki;

szczypta czarnego pieprzu.

Przygotowanie:

Korzeń kurkumy należy zetrzeć na tarce, na cienkich oczkach. Do niewielkiego garnka wlej wodę i dodaj wszystkie składniki. Całość gotuj na wolnym ogniu przez 8-10 minut. Gotowy napar ostudź i wlej do szklanki.

Kurkuma to jedna z najzdrowszych przypraw świata. Warto ją stosować zwłaszcza jesienią 123RF/PICSEL

Jak przygotować herbatę z kurkumą?

Ulubiona herbata z dodatkiem kurkumy także może poszczycić się zdrowotnymi właściwościami i można ją pić 2-3 razy dziennie. Idealnie nadaje się zarówno czarna, jak i zielona herbata.

Do filiżanki lub kubka wystarczy wsypać herbatę liściastą lub włożyć torebkę, a także wsypać pół łyżeczki kurkumy. Całość zalej gorącą wodą w temperaturze 90 stopni i zaparzaj pod przykryciem przez 7-9 minut. Następnie dodaj 2 plasterki cytryny i szczyptę czarnego pieprzu.

Jeśli wolisz słodsze napoje, po ostudzeniu możesz dodać nieco naturalnego miodu lipowego. W przypadku przeziębienia dobrym dodatkiem do herbaty z kurkumy będzie też sok malinowy i odrobina świeżego imbiru. Napój będzie miał wtedy silne właściwości rozgrzewające i przeciwzapalne.

