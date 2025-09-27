Pij zamiast zwykłej herbaty. Dodaje energii, wzmacnia odporność, opóźnia starzenie
Kawa, mocna herbata to napoje, po które sięgamy, by dodać sobie energii czy poprawić samopoczucie. Jednak istnieje napój, który jeszcze lepiej wpływa na organizm. Działa przeciwzapalnie, wzmacnia odporność i opóźnia procesy starzenia. Warto pić go szczególnie w okresie przesilenia jesiennego i zimą. Sprawdź, jak przyrządzić napar i herbatę z kurkumy.
Spis treści:
- Dlaczego kurkuma jest tak cenna?
- Jak kurkuma wpływa na organizm?
- Jak przyrządzić napar z kurkumy?
- Jak przygotować herbatę z kurkumą?
Dlaczego kurkuma jest tak cenna?
Kurkuma to jedna z najzdrowszych przypraw świata, a jej działanie zostało udowodnione w licznych badaniach naukowych. Swoje właściwości zawdzięcza kurkuminie - silnemu przeciwutleniaczowi, który niweluje stany zapalne i usuwa z organizmu wolne rodniki odpowiedzialne za szybsze starzenie się, a nawet powstawanie nowotworów. To jednak nie koniec zalet kurkumy.
Już 3-5 g żółtej przyprawy dziennie przynosi wiele korzyści dla organizmu. Trzeba tylko pamiętać, że kurkumina jest przyswajana przez organizm tylko w połączeniu z piperyną, czyli np. czarnym pieprzem lub pieprzem cayenne. Osoby przyjmujące leki w związku ze schorzeniami przewlekłymi powinny jednak skonsultować z lekarzem zamiar stosowania kurkumy na co dzień. Przyprawa może bowiem wchodzić w interakcje z niektórymi lekami.
Jak kurkuma wpływa na organizm?
Napar czy herbata z kurkumą to najlepsze, co można pić jesienią. Wzmacnia organizm w okresie przesilenia jesienno-zimowego, stymuluje układ odpornościowy do działania i korzystnie wpływa na układ pokarmowo-trawienny. Jest skuteczna w zwalczaniu bakterii H. pylori, która wywołuje wrzody żołądka, działa żółciopędnie, pobudza wydzielanie enzymów trzustkowych, chroni przed zaparciami i poprawia pracę jelit - zmniejsza niestrawność i wzdęcia. Kurkuma wykazuje też zbawienny wpływ na układ nerwowy. Zwiększa wydzielanie hormonów szczęścia, czyli serotoniny i dopaminy, i wspiera pracę mózgu. Może być też wsparciem w niwelowaniu bólów i stanów zapalnych stawów. Działa też rozkurczowo i jest polecana na bolesne miesiączki.
Jak przyrządzić napar z kurkumy?
Napar z kurkumy można pić przez cały rok zarówno na zimno, jak i na gorąco.
Składniki
- 2 cm korzeń kurkumy lub 2 łyżeczki przyprawy w proszku;
- 3 szklanki wody;
- pół łyżeczki mielonego cynamonu;
- pół łyżeczki mielonego kardamonu;
- 3 plasterki świeżego imbiru;
- 2 goździki;
- szczypta czarnego pieprzu.
Przygotowanie:
- Korzeń kurkumy należy zetrzeć na tarce, na cienkich oczkach.
- Do niewielkiego garnka wlej wodę i dodaj wszystkie składniki.
- Całość gotuj na wolnym ogniu przez 8-10 minut.
- Gotowy napar ostudź i wlej do szklanki.
Jak przygotować herbatę z kurkumą?
Ulubiona herbata z dodatkiem kurkumy także może poszczycić się zdrowotnymi właściwościami i można ją pić 2-3 razy dziennie. Idealnie nadaje się zarówno czarna, jak i zielona herbata.
- Do filiżanki lub kubka wystarczy wsypać herbatę liściastą lub włożyć torebkę, a także wsypać pół łyżeczki kurkumy.
- Całość zalej gorącą wodą w temperaturze 90 stopni i zaparzaj pod przykryciem przez 7-9 minut.
- Następnie dodaj 2 plasterki cytryny i szczyptę czarnego pieprzu.
Jeśli wolisz słodsze napoje, po ostudzeniu możesz dodać nieco naturalnego miodu lipowego. W przypadku przeziębienia dobrym dodatkiem do herbaty z kurkumy będzie też sok malinowy i odrobina świeżego imbiru. Napój będzie miał wtedy silne właściwości rozgrzewające i przeciwzapalne.