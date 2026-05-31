Espresso i szklanka wody obok - jak to wypić?

Mała filiżanka intensywnego espresso i szklanka wody obok - ten widok zna chyba każdy, kto choć raz usiadł w dobrej kawiarni. Wiele osób traktuje ją jak elegancki dodatek albo sposób na ugaszenie pragnienia po mocnej kawie, ale sens podawania wody do mocnej, małej czarnej jest dużo ciekawszy. Włoski rytuał picia espresso od lat opiera się na prostym założeniu: kawa ma smakować dokładnie tak, jak zaplanował to barista. Dlatego przed pierwszym łykiem warto napić się odrobiny wody. Ma ona za zadanie oczyścić kubki smakowe i sprawić, że aromat espresso będzie bardziej wyrazisty, dzięki czemu poczujemy wszystkie nuty smaokwe oraz przenikające aromaty.

Czy espresso odwadnia organizm?

Wokół wody podawanej do kawy narosło mnóstwo mitów. Najpopularniejszy mówi o tym, że espresso "odwadnia", więc szklanka wody ma ratować organizm. Eksperci podkreślają jednak, że to bardziej kwestia komfortu i smaku niż konieczności, nie warto więc wierzyć w ten mit. W renomowanych kawiarniach woda jest wręcz obowiązkową częścią degustacji. Dzięki niej można lepiej wyczuć pełny smak świeżo zmielonych ziaren. Nie bez znaczenia jest też sama temperatura wody. Najlepiej sprawdza się chłodna, ale nie lodowata, bo zbyt zimna mogłaby przytłumić smak kawy.

Symbol gościnności i szacunku

W najlepszych kawiarniach do filiżanki espresso zawsze otrzymasz szklankę wody

Są też tacy, którzy twierdzą, że po sposobie podania wody można poznać klasę kawiarni. We Włoszech to symbol gościnności i szacunku do klienta - mały detal, który zamienia zwykłe wypicie kawy w coś w rodzaju rytuału. Warto więc "odwdzięczyć się" tym samym szacunkiem i odpowiednio "potraktować" podaną nam kawę. A zatem raz jeszcze: wodę powinno pić się przed espresso, a nie po nim. Wypicie jej od razu po kawie zabiera bowiem charakterystyczny posmak, na którym zależy prawdziwym kawoszom. Choć wielu z nas nadal automatycznie sięga po szklankę dopiero na końcu, bariści przekonują, że warto zmienić nawyki. Spróbujecie?

