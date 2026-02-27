- "Teraz już wiem - nie mogę się mylić. Cały kraj, cały świat powinien wykonywać moje ćwiczenia. Wtedy ludzie będą szczęśliwsi"- powiedział w 1965 roku Joseph Pilates.

Dziś, sześćdziesiąt lat później, wiemy już, że miał rację. Świat zwariował na punkcie metody Pilatesa, która cieszy się ogromną popularnością i codziennie zdobywa nowych fanów. Czym jest pilates i dlaczego warto go ćwiczyć?

Pilates: Metoda idealna

Pilates to metoda ćwiczeń fizycznych, kładąca nacisk na pracę mięśni głębokich, poprawę postawy oraz harmonijny ruch. Trening ten łączy w sobie elementy gimnastyki, jogi, baletu, sztuk walki i treningu siłowego. Ważna jest w nim jednak także dyscyplina umysłowa.

Pilates powstał w latach 20. XX wieku, a stworzył go Joseph Pilates - wielki entuzjasta ruchu i zdrowego stylu życia. Marzyła mu się metoda idealna, która nie tylko wzmacnia ciało, poprawia elastyczność i mobilność, ale dodatkowo harmonizuje umysł z ruchem.

Pierwotnie pilates był formą rehabilitacji żołnierzy i tancerzy. Szybko zyskał jednak popularność na całym świecie, a dziś święci prawdziwe triumfy. Tym, co wyróżnia pilates na tle innych treningów, jest koncentracja na precyzji ruchu, oddechu i wzmacnianiu mięśni głębokich. Szczególne znaczenie mają te odpowiedzialne za stabilizację kręgosłupa i miednicy. Nic dziwnego, że przygodę z pilatesem zaczynają najczęściej osoby cierpiące na bóle pleców, potrzebujące rehabilitacji i poprawy mobilności.

Pilates kładzie ogromny nacisk na świadomość ciała, poprawia równowagę i pozwala osiągnąć harmonię między sferą fizyczną a psychiczną.

Jak wygląda trening pilates?

Pilates reklamowany jest jako trening dla każdego i jest tak w istocie. Ćwiczyć mogą zarówno nastolatki, jak i seniorki, osoby zaawansowane, jak i całkowicie początkujące, kobiety w ciąży, otyli mężczyźni, osoby wracające do aktywności po urazach. Przeciwwskazaniem nie są nawet choroby kręgosłupa - pilates ma je bowiem leczyć i zapobiegać kolejnym problemom.

- "W moim przypadku pilates całkowicie odmienił postawę ciała. Dzięki regularnej praktyce wyprowadziłam skoliozę, przestały boleć mnie plecy i wzmocniłam mięśnie głębokie odpowiedzialne za stabilizację kręgosłupa. Zyskałam nie tylko silniejsze ciało, ale też większą świadomość ruchu i kontrolę nad nim" - mówi Donata Kaczmarczyk, fizjoterapeutka i instruktorka, właścicielka krakowskiego Centrum Aktywnych Kobiet, Active Niuton.

- "Jako fizjoterapeutka widzę ogromne zalety tej formy ruchu - zarówno w profilaktyce, jak i w pracy z osobami z dolegliwościami bólowymi czy różnymi dysfunkcjami. Oczywiście pilates jest jedną z wielu metod pracy z ciałem, ale jego fundamenty: oddech, koncentracja, kontrola i aktywacja centrum (core), sprawiają, że jest niezwykle skuteczny i bezpieczny. To trening, który wzmacnia mięśnie posturalne, poprawia sylwetkę i uczy prawidłowego ruchu, który przenosimy później do codziennego życia" - tłumaczy ekspertka.

To, co wyróżnia pilates na tle innych metod ćwiczeń, to rola oddechu. Każdy ruch wykonywany jest bardzo powoli, płynnie oraz precyzyjnie i jest zharmonizowany z oddechem. Pilates wzmacnia ciało, poprawia sprawność, dodaje energii, a przy okazji - wyszczupla.

W pilatesie wyróżnia się dwie główne formy treningu - pilates na macie i pilates na maszynach. W tym pierwszym wykorzystujemy ciężar ciała, piłki, taśmy i ringi, a w drugim urządzenia zapewniające dodatkowy opór. Oba zaczynają się oczywiście od rozgrzewki.

Pilates na macie jest bardziej dostępny, więc też popularniejszy. Ćwiczenia koncentrują się na pracy mięśni głębokich, wzmocnieniu centrum, poprawie elastyczności i zwiększeniu świadomości własnego ciała. Najpopularniejsze z nich to m.in.:

The Hundred (Setka), czyli ćwiczenie wzmacniające mięśnie brzucha i poprawiające wydolność oddechową,

Roll-Up, które rozciąga kręgosłup i angażuje mięśnie brzucha,

Leg Circles, mobilizujące biodra i wzmacniające stabilizację miednicy.

Choć pilates na macie wydaje się łatwiejszy, to wbrew pozorom wymaga sporo pracy. Część trenerów poleca nawet zacząć przygodę z pilates od zajęć na maszynach, zaprojektowanych przez Josepha Pilatesa. Należą do nich:

Reformer - prostokątne łóżko z ruchomą platformą, sprężynami i paskami,

Cadillac - urządzenie przypominające łóżko z ramą, na której zamontowane są sprężyny, paski i drążki,

Krzesło Wunda Chair - kompaktowe urządzenie z pedałami i sprężynami, które pozwala na trening w pozycji stojącej, siedzącej lub leżącej,

Barrel (beczka) - drewniana beczka z wyściełanym podparciem, służąca do ćwiczeń rozciągających i wzmacniających mięśnie kręgosłupa oraz nóg.

Ćwiczenia wykonywane podczas zajęć pilates skupiają się nie tylko na mięśniach dużych i mocnych, ale wzmacniają również te małe i słabe. To właśnie tą grupę mięśni traktujemy zazwyczaj po macoszemu, często nie wiedząc nawet o jej istnieniu. Niewidoczne gołym okiem mięśnie głębokie odgrywają ogromną rolę w utrzymaniu stabilnej, mocnej sylwetki, warto więc wzmacniać je regularnie.

Pilates wzmacnia mięśnie i postawę ciała. Koniec z bólem i "połamaną" sylwetką 123RF/PICSEL

Jakie efekty daje pilates?

Podczas wykonywania ćwiczeń najsilniej pracuje brzuch. To właśnie centrum pozwala utrzymać równowagę i mocną, stabilną sylwetkę. Efektem są silne mięśnie brzucha, również te, z którymi kobiety mają największy problem - usytuowane pod pępkiem i przykryte zazwyczaj warstwą tłuszczyku.

Pierwsze efekty regularnych ćwiczeń widoczne są już po 10-20 sesjach:

wzmocnione mięśnie kręgosłupa,

smuklejsza sylwetka,

płynność ruchów,

wytrzymałość i siła,

ustabilizowany, prawidłowy oddech,

prawidłowa postawa,

złagodzone przewlekłe bóle kręgosłupa.

Aby ćwiczenia przyniosły zadowalający efekt należy wykonywać je przynajmniej dwa razy w tygodniu.

- Po 10 sesjach poczujesz odmianę, po 20 ją zobaczysz, a po 30 twoje ciało będzie jak nowe - mawiał Joseph Pilates, a słowa te idealnie obrazują przemianę, która zachodzi w ciele poddanym regularnym treningom.

- "Pokochałam pilates, ponieważ jest formą ruchu dostępną praktycznie dla każdego - niezależnie od wieku, poziomu sprawności czy przebytych kontuzji. To trening, który można dopasować do indywidualnych potrzeb i możliwości organizmu. Nie wyklucza ze względu na dolegliwości, ale uczy, jak ćwiczyć mądrze, bezpiecznie i świadomie. To metoda, która łączy siłę z uważnością i realnie poprawia jakość życia. Dlatego uważam, że staje się tak popularna" - przekonuje Donata Kaczmarczyk z krakowskiego Active Niuton.

- "Człowiek jest tak młody, jak elastyczny jest jego kręgosłup" - mówił Joseph Pilates, przekonując, że jest on centralnym punktem zdrowia i witalności. Dziś wiemy już, że wyprzedził swoją epokę o dekady.

