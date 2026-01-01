Pilnuj swego "parawanu" zimą. Szczelnie osłoni cię przed sąsiadami

Tomasz Hirkyj

Nie można zaprzeczyć jednemu: tuje są niepodważalnie jednymi z najpopularniejszych iglaków w ogrodzie. Powodów jest kilka: są trwałe, tworzą szczelny "parawan" przed okiem sąsiadów i są zielone przez cały rok. Nie wolno zapominać o tym, że zimą wymagają szczególnej troski: wtedy na pewno nie grozi nam sytacja, że obumrą i pojawią się prześwity. Jak zatem pielęgnować tuje zimą? Oto garść wskazówek.

Gałęzie zielonego iglastego krzewu pokryte warstwą białego śniegu i lekko oblodzone.
Śnieg może bardzo zaszkodzić naszej tui. Trzeba sprawdzać prognozy pogody123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Tuje zimą: będą odporne pod pewnymi warunkami
  2. Zabiegi dla tui zimą
  3. Dobra izolacja to podstawa
  4. Uwaga na śnieg: tuje potrzebują pomocy

Tuje zimą: będą odporne pod pewnymi warunkami

Nawet najpiękniejsze tuje nie będą trwałe, jeśli nie zapewnimy im odpowiednich warunków do wzrostu. Czego potrzebują te iglaki? Przede wszystkim dobrego miejsca w naszym ogrodzie: musi być to stanowisko słoneczne albo półcieniste, ale także dodatkowo muszą być zasadzone w żyznej, przepuszczalnej ziemi.

Na dodatek trzeba pamiętać, że tuje potrzebują odpowiedniego pH gleby, które musi być kwaśne (4,5-6,5). Tylko tak korzenie tuj będą dobrze się rozwijać i pobierać kluczowe wartości odżywcze wprost z gleby.

    Zabiegi dla tui zimą

    Szpaler zielonych tui pokrytych śniegiem, ustawionych wzdłuż ogrodzenia w zimowej scenerii. W tle rozmyte sylwetki budynku i samochodu stojącego na pokrytej śniegiem ulicy.
    Młode tuje wymagają innej pielęgnacji niż starsze drzewka123RF/PICSEL

    Czy tuje wymagają jakichś szczególnych zabiegów? Oczywiście, ale nie są one zbytnio wymagające. Przede wszystkim trzeba pamiętać o podlewaniu - zwłaszcza w trakcie bezśnieżnych zim. Oczywiście, nawadnianie trzeba przeprowadzać w dniach, kiedy panuje odwilż i trzeba dozować niewielką ilość wody.

    Co jeszcze możemy zrobić dla naszych iglaków? Możemy je osłaniać przed porywistym i mroźnym wiatrem, który jest dla tuj bardzo szkodliwy. Intensywne podmuchy mogą nie tylko połamać gałęzie, ale także je przemrozić i doprowadzić do osłabienia krzewów, a następnie ich zamierania.

    Czy trzeba osłaniać tuje przed mrozem? Nie jest to konieczne, chyba że mamy do czynienia z młodymi sadzonkami, musimy je okryć dla bezpieczeństwa agrowłokniną albo stroiszem.

      Dobra izolacja to podstawa

      Dużo wspomina się o tym, aby osłaniać gałęzie tuj, ale mało wspomina się o tym, że również o korzenie warto zadbać. To o wiele większa korzyść, ponieważ ten zabieg nie tylko chroni przed mrozem. Wystarczy siegnąć po korę sosnową, która dodatkowo sprawi, że stworzymy prostą izolację, ale spowodujemy, że woda w glebie będzie parowała wolniej - tuje będę wymagały rzadszego podlewania. Dodatkowo obecność takiego podłoża sprawi, że rośliny będą miałą odpowiednie pH, które jest odpowiednie dla tuj.

      Uwaga na śnieg: tuje potrzebują pomocy

      Gałęzie drzewa iglastego całkowicie pokryte świeżym, puszystym śniegiem, kontrastujące zielone igły z białym puchem zimowym.
      Śnieg może łamać gałęzie tuj123RF/PICSEL

      Wiadomo, że tuje nie wymagają natychmiastowej interwencji zimą, ponieważ każdą z rzeczy można zaplanować odpowiednio wcześniej. Wyjatkiem są intensywne opady śniegu, które najbardziej szkodliwe są dla dużych drzewek. Nadmiar opadu może być zbyt dużym ciężarem dla tuj, a co za tym idzie, łodygi nadmiernie się ugną, a w najgorszym wypadku również się złamią.

      Kiedy mamy do czynienia z obfitymi opadami śniegu najlepiej jest strząsać jego nadmiar z tuj: albo odpowiednio łapiąc za gałęzie, albo użyć do tego miotły albo grabi.

