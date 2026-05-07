Spis treści: Czego potrzebuje piwonia, aby kwitła? Podsyp pod piwonię, a obsypie się kwiatami Nie tylko skorupki: oto jak jeszcze możesz pomóc piwonii

Czego potrzebuje piwonia, aby kwitła?

Piwonie, znane również jak peonie, przepięknie kwitną i kojąco pachną. Ich uprawa nie jest trudna, o ile zapewnimy jej odpowiednie warunki. Piwonia będzie najlepiej kwitnąć, jeśli zostanie zasadzona w miejscu bardzo nasłonecznionym oraz żyznym. Do tego potrzebuje sporadycznego podlewania: młodsze sztuki muszą być nawadniane regularne niewielka ilością wody, natomiast starsze wyłącznie w okresie suszy. Warto włożyć w to wysiłek, ponieważ piwonia jest wieloletnia: jeśli ma sprzyjające warunki, to w jednym miejscu może być ozdobą nawet przez 50 lat.

Podsyp pod piwonię, a obsypie się kwiatami

Piwonie nawet w najlepszym miejscu nie będą kwitnąć spektakularnie 123RF/PICSEL

Jeśli zapewniliśmy piwonii odpowiednie miejsce, powinna sobie poradzić i wdzięczyć się puszystymi kwiatami. Trzeba również wiedzieć jedno: rośliny, które tworzą kwiatostany, potrzebują do tego sporo składników odżywczych, dlatego nawożenie jest kluczowe do ich rozwoju. Możemy sięgnąć po nawozy dostępne w sklepach ogrodniczych, ale możemy skorzystać z tego, co mamy akurat pod ręką. Piwonie można zasilić skorupkami jajek. Kuchenne odpadki dostarczą sporej dawki wapnia, który wzmocni kondycję rośliny i wspomoże kwitnienie.

Jak korzystać ze skorupek jajek do piwonii? Wystarczy je zebrać, zemleć (w moździerzu albo blenderze kielichowym) lub rozgnieść. Później wystarczy rozsypać je pod krzakiem piwonii i gotowe.

Nie tylko skorupki: oto jak jeszcze możesz pomóc piwonii

Piwonie są długowieczne i warto się nimi zająć odpowiednio 123RF/PICSEL

Skorupki jajek to tylko jeden ze sposobów na to, aby pobudzić piwonie do wzrostu. Przed kwitnięciem najlepiej stosować te odżywki, które zwierają potas i fosfor, dlatego najlepszy będzie domowy nawóz z bananów (wystarczy skórkę jednego owocu zalać litrem wody, zakręcić i poczekać 24 godziny). Innym sposobem są również wywary niesolone po gotowaniu warzyw. Można także zastosować popiół drzewny, który ma zbilansowane składniki odżywcze skrojone do potrzeb kwitnącej piwonii.

