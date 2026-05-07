Piwonie obsypią się puchatymi kwiatami. Wystarczy jedna rzecz pod krzak

Tomasz Hirkyj

Maj i czerwiec to miesiące piwonii. Piękne, puchate kwiaty o różowych płatkach to miłe towarzystwo w ogrodzie. Kuszą nie tylko wyglądem, ale również zapachem, który od razu przypomina przyjemną słodycz. Piwonie, żeby wdzięczyły się w ogrodzie, potrzebują nie tylko doskonałego miejsca, ale także nawozu. Warto podsypać je jednym składnikiem, a puszyste kwiaty będą przykuwały wzrok i wzbudzą zazdrość sąsiadów, nawet przez 50 lat.

Bukiet różowych piwonii z zielonymi liśćmi i pąkami, ułożony w gęstą kompozycję kwiatową.
Piwonie królują latem w ogrodach. Bez naszej pomocy nigdy nie będą jak z obrazka123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Czego potrzebuje piwonia, aby kwitła?
  2. Podsyp pod piwonię, a obsypie się kwiatami
  3. Nie tylko skorupki: oto jak jeszcze możesz pomóc piwonii

Czego potrzebuje piwonia, aby kwitła?

Piwonie, znane również jak peonie, przepięknie kwitną i kojąco pachną. Ich uprawa nie jest trudna, o ile zapewnimy jej odpowiednie warunki. Piwonia będzie najlepiej kwitnąć, jeśli zostanie zasadzona w miejscu bardzo nasłonecznionym oraz żyznym. Do tego potrzebuje sporadycznego podlewania: młodsze sztuki muszą być nawadniane regularne niewielka ilością wody, natomiast starsze wyłącznie w okresie suszy. Warto włożyć w to wysiłek, ponieważ piwonia jest wieloletnia: jeśli ma sprzyjające warunki, to w jednym miejscu może być ozdobą nawet przez 50 lat.

Podsyp pod piwonię, a obsypie się kwiatami

Rozkwitłe piwonie o intensywnie różowych kwiatach otoczone bujnymi, zielonymi liśćmi.
Piwonie nawet w najlepszym miejscu nie będą kwitnąć spektakularnie123RF/PICSEL

Jeśli zapewniliśmy piwonii odpowiednie miejsce, powinna sobie poradzić i wdzięczyć się puszystymi kwiatami. Trzeba również wiedzieć jedno: rośliny, które tworzą kwiatostany, potrzebują do tego sporo składników odżywczych, dlatego nawożenie jest kluczowe do ich rozwoju. Możemy sięgnąć po nawozy dostępne w sklepach ogrodniczych, ale możemy skorzystać z tego, co mamy akurat pod ręką. Piwonie można zasilić skorupkami jajek. Kuchenne odpadki dostarczą sporej dawki wapnia, który wzmocni kondycję rośliny i wspomoże kwitnienie.

Jak korzystać ze skorupek jajek do piwonii? Wystarczy je zebrać, zemleć (w moździerzu albo blenderze kielichowym) lub rozgnieść. Później wystarczy rozsypać je pod krzakiem piwonii i gotowe.

Nie tylko skorupki: oto jak jeszcze możesz pomóc piwonii

Kwitnące piwonie w intensywnych odcieniach różu otaczają kamienną ścieżkę prowadzącą wzdłuż białego muru.
Piwonie są długowieczne i warto się nimi zająć odpowiednio123RF/PICSEL

Skorupki jajek to tylko jeden ze sposobów na to, aby pobudzić piwonie do wzrostu. Przed kwitnięciem najlepiej stosować te odżywki, które zwierają potas i fosfor, dlatego najlepszy będzie domowy nawóz z bananów (wystarczy skórkę jednego owocu zalać litrem wody, zakręcić i poczekać 24 godziny). Innym sposobem są również wywary niesolone po gotowaniu warzyw. Można także zastosować popiół drzewny, który ma zbilansowane składniki odżywcze skrojone do potrzeb kwitnącej piwonii.

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami
