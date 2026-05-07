Piwonie obsypią się puchatymi kwiatami. Wystarczy jedna rzecz pod krzak
Maj i czerwiec to miesiące piwonii. Piękne, puchate kwiaty o różowych płatkach to miłe towarzystwo w ogrodzie. Kuszą nie tylko wyglądem, ale również zapachem, który od razu przypomina przyjemną słodycz. Piwonie, żeby wdzięczyły się w ogrodzie, potrzebują nie tylko doskonałego miejsca, ale także nawozu. Warto podsypać je jednym składnikiem, a puszyste kwiaty będą przykuwały wzrok i wzbudzą zazdrość sąsiadów, nawet przez 50 lat.
Czego potrzebuje piwonia, aby kwitła?
Piwonie, znane również jak peonie, przepięknie kwitną i kojąco pachną. Ich uprawa nie jest trudna, o ile zapewnimy jej odpowiednie warunki. Piwonia będzie najlepiej kwitnąć, jeśli zostanie zasadzona w miejscu bardzo nasłonecznionym oraz żyznym. Do tego potrzebuje sporadycznego podlewania: młodsze sztuki muszą być nawadniane regularne niewielka ilością wody, natomiast starsze wyłącznie w okresie suszy. Warto włożyć w to wysiłek, ponieważ piwonia jest wieloletnia: jeśli ma sprzyjające warunki, to w jednym miejscu może być ozdobą nawet przez 50 lat.
Podsyp pod piwonię, a obsypie się kwiatami
Jeśli zapewniliśmy piwonii odpowiednie miejsce, powinna sobie poradzić i wdzięczyć się puszystymi kwiatami. Trzeba również wiedzieć jedno: rośliny, które tworzą kwiatostany, potrzebują do tego sporo składników odżywczych, dlatego nawożenie jest kluczowe do ich rozwoju. Możemy sięgnąć po nawozy dostępne w sklepach ogrodniczych, ale możemy skorzystać z tego, co mamy akurat pod ręką. Piwonie można zasilić skorupkami jajek. Kuchenne odpadki dostarczą sporej dawki wapnia, który wzmocni kondycję rośliny i wspomoże kwitnienie.
Jak korzystać ze skorupek jajek do piwonii? Wystarczy je zebrać, zemleć (w moździerzu albo blenderze kielichowym) lub rozgnieść. Później wystarczy rozsypać je pod krzakiem piwonii i gotowe.
Nie tylko skorupki: oto jak jeszcze możesz pomóc piwonii
Skorupki jajek to tylko jeden ze sposobów na to, aby pobudzić piwonie do wzrostu. Przed kwitnięciem najlepiej stosować te odżywki, które zwierają potas i fosfor, dlatego najlepszy będzie domowy nawóz z bananów (wystarczy skórkę jednego owocu zalać litrem wody, zakręcić i poczekać 24 godziny). Innym sposobem są również wywary niesolone po gotowaniu warzyw. Można także zastosować popiół drzewny, który ma zbilansowane składniki odżywcze skrojone do potrzeb kwitnącej piwonii.
