Większość z nas płaci za swoje zakupy kartą. W wyniku pośpiechu, zachowania sprzedawcy lub awarii sprzętu, czasem nie zabieramy z sobą paragonu. To błąd, a konsekwencje mogą być dla nas bardzo odczuwalne.
W jaki sposób Polacy płacą za zakupy?
Według danych z 2025 roku, kartą, telefonem lub zegarkiem płaci już regularnie około 70 proc. Polaków. W sklepach stacjonarnych płatności bezgotówkowe wybiera aż 80 proc. konsumentów, a ich popularność wciąż rośnie. Polacy coraz chętniej i częściej korzystają także z kart debetowych - w naszym kraju wydano ich już ponad 40 mln! Posiadają je w większości osoby w wieku 18 - 29 oraz 40 - 49 lat.
Oczywiście, w użyciu jest wciąż gotówka - choć dominują płatności kartą, to ponad 30 proc. transakcji dokonywanych jest w sposób tradycyjny. Co ciekawe ponad 40 proc. Polaków deklaruje, że to właśnie gotówka jest ich ulubioną formą płatności.
Przeważająca większość Polaków płaci za zakupy kartą, postrzegając to jako prostsze i bezpieczniejsze rozwiązanie. Eksperci zwracają jednak uwagę na fakt, że nie zawsze tak jest!
Płacisz kartą? Zanim odejdziesz od kasy, poczekaj chwilę
Podczas płatności kartą kilka rzeczy może pójść nie po naszej myśli i warto mieć tego pełną świadomość. Zacznijmy od reklamacji, które są przecież nieodłącznym elementem zakupów. Jeżeli chcemy zwrócić produkt, sprzedawca poprosi nas o pokazanie potwierdzenia zakupu, na podstawie którego zareklamuje kupioną przez nas rzecz. Nowoczesne systemy płatnicze nie są jednak wolne od błędów i nierzadko zdarza się, że terminal pobierze z konta zbyt dużą kwotę, zaksięguje płatność podwójnie, a podczas zakupów przy kasie samoobsługowej, nie wyda paragonu. Bez niego proces reklamacyjny może się znacznie wydłużyć i kosztować nas sporo nerwów.
Eksperci zauważają też, że płatności kartą sprzyjają utracie kontroli nad wydatkami. Warto więc zawsze brać paragony, a w domu przechowywać je w specjalnej teczce. Pod koniec miesiąca możemy je przejrzeć i uzyskać pełen obraz codziennych zakupów. To pozwoli nam lepiej zaplanować domowy budżet.
WAŻNE: Pamiętajmy, by przy transakcji sprawdzić podstawowe informacje na paragonie takie jak:
- kwota,
- data zakupu,
- nazwa sklepu.
Jeśli sprzedawca nie wydał nam potwierdzenia, poprośmy o nie - to nasze prawo, które pozwala nam zabezpieczyć własne interesy i ułatwić wiele spraw.
