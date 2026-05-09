W jaki sposób Polacy płacą za zakupy?

Według danych z 2025 roku, kartą, telefonem lub zegarkiem płaci już regularnie około 70 proc. Polaków. W sklepach stacjonarnych płatności bezgotówkowe wybiera aż 80 proc. konsumentów, a ich popularność wciąż rośnie. Polacy coraz chętniej i częściej korzystają także z kart debetowych - w naszym kraju wydano ich już ponad 40 mln! Posiadają je w większości osoby w wieku 18 - 29 oraz 40 - 49 lat.

Oczywiście, w użyciu jest wciąż gotówka - choć dominują płatności kartą, to ponad 30 proc. transakcji dokonywanych jest w sposób tradycyjny. Co ciekawe ponad 40 proc. Polaków deklaruje, że to właśnie gotówka jest ich ulubioną formą płatności.

Przeważająca większość Polaków płaci za zakupy kartą, postrzegając to jako prostsze i bezpieczniejsze rozwiązanie. Eksperci zwracają jednak uwagę na fakt, że nie zawsze tak jest!

Eksperci zauważają też, że płatności kartą sprzyjają utracie kontroli nad wydatkami. 123RF/PICSEL

Płacisz kartą? Zanim odejdziesz od kasy, poczekaj chwilę

Podczas płatności kartą kilka rzeczy może pójść nie po naszej myśli i warto mieć tego pełną świadomość. Zacznijmy od reklamacji, które są przecież nieodłącznym elementem zakupów. Jeżeli chcemy zwrócić produkt, sprzedawca poprosi nas o pokazanie potwierdzenia zakupu, na podstawie którego zareklamuje kupioną przez nas rzecz. Nowoczesne systemy płatnicze nie są jednak wolne od błędów i nierzadko zdarza się, że terminal pobierze z konta zbyt dużą kwotę, zaksięguje płatność podwójnie, a podczas zakupów przy kasie samoobsługowej, nie wyda paragonu. Bez niego proces reklamacyjny może się znacznie wydłużyć i kosztować nas sporo nerwów.

Eksperci zauważają też, że płatności kartą sprzyjają utracie kontroli nad wydatkami. Warto więc zawsze brać paragony, a w domu przechowywać je w specjalnej teczce. Pod koniec miesiąca możemy je przejrzeć i uzyskać pełen obraz codziennych zakupów. To pozwoli nam lepiej zaplanować domowy budżet.

WAŻNE: Pamiętajmy, by przy transakcji sprawdzić podstawowe informacje na paragonie takie jak:

kwota,

data zakupu,

nazwa sklepu.

Jeśli sprzedawca nie wydał nam potwierdzenia, poprośmy o nie - to nasze prawo, które pozwala nam zabezpieczyć własne interesy i ułatwić wiele spraw.

Nie wszystko trzeba wiedzieć od razu, ale warto wiedzieć, gdzie szukać pomocy. Zajrzyj po proste i rzetelne porady, które pomogą ci w codziennych sprawach od sąsiedzkich nieporozumień po ważne dokumenty i świadczenia. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Czasem wystarczy kilka sprawdzonych wskazówek, by załatwić coś szybciej, taniej i spokojniej Canva Pro INTERIA.PL

Siedem milionów tulipanów i innych kwiatów. Holenderski ogród przyciąga tłumy turystów © 2026 Associated Press