Planujesz ogród, ale nie masz ręki do kwiatów? Oto kilka roślin idealnych dla początkujących

Kwiaty dla początkujących - jakie wybrać?

Są kwiaty, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy, regularnego nawożenia czy skomplikowanej pielęgnacji. Potrzebują tylko trochę słońca, wody i twojej obecności raz na jakiś czas. Dobrze czują się nawet w mniej idealnych warunkach i potrafią zachwycać przez cały sezon. Oto lista roślin, które świetnie sprawdzą się u początkujących ogrodników - zarówno w ogrodzie, jak i na tarasie czy balkonie.

Nagietki

Nagietki to jednoroczne rośliny, które nie sprawiają żadnych trudności w uprawie. Wystarczy wysiać je prosto do ziemi - szybko kiełkują i niemal od razu zaczynają kwitnąć. Ich intensywnie pomarańczowe lub żółte kwiaty ożywią każdy zakątek ogrodu. Dobrze znoszą różne warunki - zarówno słońce, jak i lekkie przesuszenie.

Nagietek to roślina do zadań specjalnych

A co najlepsze, potrafią same się rozsiewać, więc jeśli raz je posadzisz, mogą wracać co roku. Dodatkowy atut: odstraszają niektóre szkodniki i można je wykorzystać do naturalnych kosmetyków lub domowej herbaty.

Aksamitki

Aksamitki to prawdziwe twardzielki w świecie kwiatów. Kwitną obficie przez całe lato i jesień, są odporne na suszę, a przy tym bardzo dekoracyjne. Ich intensywny zapach działa odstraszająco na wiele szkodników, więc często sadzi się je między warzywami jako naturalną ochronę. Nadają się zarówno do gruntu, jak i donic. Nie potrzebują żyznej gleby ani częstego podlewania. Wystarczy je posadzić w słonecznym miejscu, a odwdzięczą się mnóstwem kwiatów przez cały sezon.

Aksamitki są piękną ozdobą każdego ogrodu.

Pelargonie

Pelargonie to jedne z najczęściej wybieranych kwiatów na balkony i tarasy. Nic dziwnego - są bardzo trwałe, odporne na zmienne warunki pogodowe i kwitną przez wiele miesięcy. Lubią stanowiska słoneczne i niezbyt mokrą ziemię.

Regularne usuwanie przekwitłych kwiatostanów sprawia, że roślina wypuszcza kolejne pąki. Idealna opcja dla tych, którzy chcą mieć piękne kwiaty bez większej pracy.

Szałwia omszona

To roślina wieloletnia, która świetnie sprawdza się w ogrodach naturalistycznych, rabatach bylinowych, a nawet w donicach. Wyróżnia się smukłymi kwiatostanami w odcieniach fioletu, które przyciągają owady zapylające: motyle, trzmiele i pszczoły. Szałwia omszona lubi słońce i dobrze znosi okresy suszy. Gdy przekwitnie, wystarczy ją przyciąć, a często zakwitnie ponownie jeszcze w tym samym sezonie.

Bratki

Bratki to świetny wybór dla niecierpliwych. Można je sadzić bardzo wcześnie - nawet w marcu - bo dobrze znoszą chłód. Są dostępne w ogromnej gamie kolorów I łatwo stworzyć z nimi efektowną rabatę, balkonową skrzynkę lub wiosenną dekorację w donicy.

Bratki nie wymagają dużej uwagi. Wystarczy podlewać je w suchych okresach i usuwać przekwitłe kwiatki, by zachęcić je do dalszego kwitnienia. Ich kwiaty są również jadalne - świetne do ozdoby deserów i sałatek.

Piękne bratki na ogród

Lawenda

Lawenda kojarzy się z południem Francji, ale świetnie radzi sobie również w polskich ogrodach. Wymaga tylko jednego: dużo słońca. Gleba może być przeciętna, byle nie zbyt mokra. Ta roślina nie tylko pięknie wygląda, ale i pachnie. Odstrasza komary, a ścięte kwiaty można suszyć i przechowywać w szafkach lub w słoiczku jako naturalny zapach. Lawenda jest też rośliną wieloletnią - raz posadzona, zostaje z nami na długo.

Dzwonki dalmatyńskie

To roślina o bardzo gęstym pokroju, tworząca niskie, kwitnące "poduszki". Dzwonki dalmatyńskie świetnie nadają się do obsadzania brzegów rabat, ścieżek, a także donic. Mają delikatne, fioletowe lub niebieskie kwiaty, które pojawiają się przez długi czas.

Są odporne na suszę i dobrze czują się w słońcu lub półcieniu. Przy minimalnym wysiłku wyglądają bardzo efektownie i sprawiają wrażenie zadbanego ogrodu.

Łatwe w pielęgnacji rośliny

Przymiotno

Przymiotno przypomina delikatne stokrotki, które tworzą efektowny, kwitnący dywan. To roślina długo kwitnąca, idealna do ogrodów w stylu wiejskim lub naturalnym. Sprawdza się także w donicach, gdzie tworzy luźne, romantyczne kompozycje.

Nie potrzebuje wiele - najlepiej rośnie w pełnym słońcu, na przepuszczalnej glebie. Warto go posadzić tam, gdzie inne rośliny sobie nie radzą - przymiotno prawie zawsze da sobie radę.

Przymiotno

