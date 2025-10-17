Spis treści: Dlaczego koncentrat pomidorowy szybko się psuje? Co zrobić, by koncentrat pomidorowy nie spleśniał?

Dlaczego koncentrat pomidorowy szybko się psuje?

Otwierasz dopiero co zakupiony słoik z koncentratem pomidorowym, zużywasz zaledwie część zawartości i odkładasz go do lodówki. Po kilku dniach ponownie po niego sięgasz, a koncentrat pokryty jest pleśnią. To częsty problem, z którym w łatwy sposób możemy się uporać.

Koncentrat pomidorowy może ulegać szybkiemu popsuciu, ponieważ po otwarciu słoika, do środka przedostaje się m.in. powietrze i wilgoć. Sprawę może pogorszyć fakt, gdy koncentrat wybieramy ze słoika łyżką, na której znajdują się nawet niewielkie pozostałości np. po sosie lub odrobina wody. Wówczas powstają idealne warunki do rozrostu pleśni w koncentracie pomidorowym.

Należy pamiętać, że usuwając warstwę pokrytą pleśnią, nadal ryzykujemy zatruciem pokarmowym, bowiem toksyny mogą przenikać w głąb produktu, choć na pierwszy rzut oka pleśń nie jest widoczna. W związku z tym produkt, na którym widnieje pleśń, nie powinien być spożywany.

Koncentrat pomidorowy może ulegać szybkiemu popsuciu 123RF/PICSEL

Co zrobić, by koncentrat pomidorowy nie spleśniał?

Możemy zdecydowanie przeciwdziałać powstawaniu pleśni w słoiku z koncentratem pomidorowym. W tym celu wystarczy wlać odrobinę oliwy lub oleju roślinnego. Stworzy to pewnego rodzaju barierę dla powietrza, które - jak już wspomnieliśmy - przyczynia się do powstawania pleśni.

Oliwę lub olej należy aplikować za każdym razem, gdy korzystamy z koncentratu i pozostawiamy w środku słoika resztę tego produktu z myślą o ponownym wykorzystaniu. Na koniec słoik dokładnie zakręcamy.

