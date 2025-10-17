Pleśnieje już po kilku dniach? Mało kto wie, co należy zrobić
Prawdopodobnie nikt nie lubi marnować żywności, na którą wydaje własne pieniądze. Niestety zdarzają się sytuacje, że zaledwie kilka dni po otwarciu np. słoika z przecierem pomidorowym, jego zawartość ulega popsuciu. Istnieje jednak sprytny sposób, by zapobiegać takim przykrym niespodziankom.
Spis treści:
- Dlaczego koncentrat pomidorowy szybko się psuje?
- Co zrobić, by koncentrat pomidorowy nie spleśniał?
Dlaczego koncentrat pomidorowy szybko się psuje?
Otwierasz dopiero co zakupiony słoik z koncentratem pomidorowym, zużywasz zaledwie część zawartości i odkładasz go do lodówki. Po kilku dniach ponownie po niego sięgasz, a koncentrat pokryty jest pleśnią. To częsty problem, z którym w łatwy sposób możemy się uporać.
Koncentrat pomidorowy może ulegać szybkiemu popsuciu, ponieważ po otwarciu słoika, do środka przedostaje się m.in. powietrze i wilgoć. Sprawę może pogorszyć fakt, gdy koncentrat wybieramy ze słoika łyżką, na której znajdują się nawet niewielkie pozostałości np. po sosie lub odrobina wody. Wówczas powstają idealne warunki do rozrostu pleśni w koncentracie pomidorowym.
Należy pamiętać, że usuwając warstwę pokrytą pleśnią, nadal ryzykujemy zatruciem pokarmowym, bowiem toksyny mogą przenikać w głąb produktu, choć na pierwszy rzut oka pleśń nie jest widoczna. W związku z tym produkt, na którym widnieje pleśń, nie powinien być spożywany.
Co zrobić, by koncentrat pomidorowy nie spleśniał?
Możemy zdecydowanie przeciwdziałać powstawaniu pleśni w słoiku z koncentratem pomidorowym. W tym celu wystarczy wlać odrobinę oliwy lub oleju roślinnego. Stworzy to pewnego rodzaju barierę dla powietrza, które - jak już wspomnieliśmy - przyczynia się do powstawania pleśni.
Oliwę lub olej należy aplikować za każdym razem, gdy korzystamy z koncentratu i pozostawiamy w środku słoika resztę tego produktu z myślą o ponownym wykorzystaniu. Na koniec słoik dokładnie zakręcamy.
Warto wiedzieć: Gdzie wyrzucać fusy po kawie? Ten błąd wciąż powielamy