Spis treści: Czy żurek może być bez majeranku? Uważaj, kiedy dodajesz majeranek! Majeranek: świeży czy suszony?

Czy żurek może być bez majeranku?

"Nie ma żurku bez majeranku". Przynajmniej tak twierdzą tradycjonaliści. Oczywiście, można go pominąć w zupie, ale właśnie ta przyprawa nadaje nieco korzennego posmaku oraz głębi. Co prawda, inne dodatki również są potrzebne: kminek, sól, pieprz, granulowany czosnek - to również ważni gracze w dopełnieniu smaku, ale bez majeranku żurek nie będzie tak wyśmienity. Nawet najlepszy zakwas nie uratuje wielkanocnej, tradycyjnej zupy.

Uważaj, kiedy dodajesz majeranek!

Żurek można podawać w chlebie albo na talerzu. Ważne, żeby był majeranek Getty Images/iStockphoto 123RF/PICSEL

Jeśli hołdujemy tradycyjnej recepturze i przyprawa jest jednak obecna, trzeba wiedzieć, kiedy majeranek dodać do żurku. Wiadomo, że zakwas wlewa się do wywaru, który musi być treściwy - choć i on może wywoływać kontrowersję. Nieważne, czy jest on warzywny, czy na kiełbasie: trzeba go doprawić. Wywar na żurek musi zawierać co najmniej liście laurowe i ziele angielskie, ale na tym etapie to nie czas na majeranek. Dlaczego?

Jeśli majeranek dodamy za wcześnie do żurku, straci on swoją intensywność i będzie po prostu niewyczuwalny. Z drugiej strony, zbyt długie gotowanie majeranku może nas finalnie rozczarować. Dlaczego? Zioła, które są zbyt długo poddawane obróbce termicznej zyskują delikatną, ale wyraźnie wyczuwalną goryczkę.

Majeranek: świeży czy suszony?

Kiedy dodać majeranek do zupy? Kolejność ma kolosalne znaczenie 123RF/PICSEL

Wiemy już, że majeranek musi być w żurku obecny, ale który wybrać: świeży czy suszony? Może wydawać się, że właśnie świeży majeranek będzie najodpowiedniejszy do naszej wielkanocnej zupy, ale kiedy właśnie po taki sięgniemy, możemy się rozczarować. Co prawda, nikt nie zabroni nam dodać świeże liście do zupy, ale ich smak może być praktycznie niewyczuwalny. Jeśli chcemy przygotować żurek prawidłowo, najlepiej skorzystać z majeranku suszonego.

Majeranek suszony najlepiej dodać pod koniec gotowania i można pozwolić, aby przez kilka minut wzbogacał zupę aromatem. Zanim jednak przyprawa wyląduje w zupie, warto ją rozetrzeć w dłoniach - to spryty i praktyczny patent szefów kuchni. Jeśli skorzystamy z tego rozwiązania, to majeranek uwolni więcej smaku.

Czy świeży majeranek w żurku wielkanocnym jest zakazany? Oczywiście, że nie. Można również z niego skorzystać i to dobra informacja dla wszystkich tych, którzy wolą łagodniejszy smak. Jeśli korzystamy ze świeżego majeranku w żurku, trzeba dodać go już po zakończeniu gotowania, a najlepiej już na talerzu.

Odkryj triki, które pomogą ci oszczędzać czas, pieniądze i energię Canva Pro INTERIA.PL

