W skrócie Po 45. roku życia skuteczność dotychczasowych diet zmniejsza się, a organizm potrzebuje nowego podejścia, które opiera się na regularności, większej ilości białka, ruchu i cierpliwości.

Zdrowe odchudzanie polega na wspieraniu metabolizmu poprzez pełnowartościowe posiłki z białkiem, odpowiednią ilością węglowodanów i tłuszczami oraz uwzględnianiu warzyw i produktów zbożowych.

Podtrzymanie efektów wymaga także ćwiczeń wzmacniających mięśnie, zadbania o sen, unikania nagłych restrykcji oraz rozsądnej kolacji każdego dnia.

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"Im mniej jadłam, tym gorzej się czułam"

- Zaczęłam od klasyki: mniej chleba, zero kolacji, kawa zamiast śniadania. Faktycznie, przez pierwsze dwa tygodnie waga spadła, ale potem było już tylko gorzej. Byłam zmęczona, rozdrażniona i wieczorem nie byłam w stanie się powstrzymać od podjadania.

Dziś jem więcej niż wtedy, ale inaczej - dokładam białko, jem regularnie i już nie unikam kolacji. Waga może spada wolniej, ale w końcu mam poczucie, że to ma sens - mówi Paulina, 47-letnia nauczycielka z Krakowa.

Metabolizm potrzebuje wsparcia, nie kary

Wiele kobiet zaczyna odchudzanie od ostrego cięcia kalorii. Mniej pieczywa, mniej kolacji, mniej tłuszczu, czasem prawie żadnego śniadania. Przez chwilę waga może spaść, ale organizm szybko zaczyna się bronić. Pojawia się zmęczenie, większy apetyt wieczorem, ochota na słodycze i utrata mięśni.

Po 45. roku życia metabolizm jest bardziej wrażliwy na niedobory. Ciało potrzebuje energii, aby utrzymać mięśnie, hormony, sen i dobrą pracę układu nerwowego. Zdrowe odchudzanie nie powinno polegać na głodzeniu się, lecz na takim ustawieniu posiłków, by organizm miał z czego pracować, ale nie dostawał nadmiaru kalorii z przypadkowych przekąsek.

Białko powinno być w każdym większym posiłku

Jednym z najważniejszych składników diety po 45. roku życia jest białko. Pomaga chronić mięśnie, daje sytość i stabilizuje apetyt. Bez niego dieta szybko staje się lekka, ale za słaba. Kobieta może jeść sałatki, owoce i wafle ryżowe, a mimo to wieczorem czuć głód i podjadać.

Rośliny strączkowe dostarczają białka i minerałów Esin Deniz 123RF/PICSEL

Dobrym źródłem białka są:

jajka,

ryby,

chude mięso,

jogurt naturalny,

kefir,

twaróg,

serek wiejski,

tofu,

soczewica, ciecierzyca i fasola.

Nie trzeba jeść dużych porcji. Ważne, by białko pojawiało się regularnie: w śniadaniu, obiedzie i kolacji. Dzięki temu łatwiej ograniczyć słodycze, nocne podjadanie i nagłe spadki energii.

"Myślałam, że sałatki wystarczą"

- Każdej wiosny robiłam to samo: przechodziłam na sałatki. Na początku było lekko, nawet przyjemnie, ale po kilku dniach zaczynałam być głodna i podjadałam byle co - najczęściej wieczorem. Dopiero kiedy zaczęłam dodawać do tych sałatek jajko, twaróg albo kurczaka, wszystko się zmieniło. Okazało się, że nie chodzi o to, żeby jeść jak najmniej, tylko żeby jeść mądrzej - wyznaje Kasia, 45-latka z Krakowa.

Wiosną i latem łatwiej sięgać po warzywa, lżejsze posiłki i świeże produkty. To dobry moment, by poprawić jadłospis, ale pułapką jest przesada. Sama sałata, pomidor i ogórek nie wystarczą, jeśli organizm ma funkcjonować przez cały dzień. Lekki posiłek nadal powinien być pełnowartościowy.

Dobry talerz może wyglądać prosto: dużo warzyw, porcja białka, trochę produktów zbożowych i niewielka ilość zdrowego tłuszczu. To może być sałatka z jajkiem i kaszą, twarożek z rzodkiewką i pieczywem, ryba z warzywami i ziemniakami albo jogurt z owocami, płatkami i orzechami. Chodzi o lekkość, ale nie o pustkę.

Wiosną łatwiej sięgać po warzywa, lżejsze posiłki i świeże produkty 123RF/PICSEL

"Bałam się chleba bardziej niż słodyczy"

- Przez jakiś czas nie jadłam pieczywa, ziemniaków, makaronu - wszystkiego, co kojarzyło mi się z tuczeniem. Wytrzymywałam kilka dni, a potem rzucałam się na coś słodkiego. Teraz jem normalnie: kanapkę na śniadanie, kaszę do obiadu. Różnica? Nie mam już napadów głodu. I paradoksalnie jem mniej słodyczy niż kiedy się pilnowałam - wyznaje Klaudia.

Nie rezygnuj całkowicie z węglowodanów

Wiele kobiet po 45. roku życia boi się chleba, ziemniaków, kaszy i makaronu. Tymczasem całkowite usuwanie węglowodanów z diety często kończy się zmęczeniem, rozdrażnieniem i napadami apetytu. Problemem zwykle nie są same węglowodany, ale ich rodzaj, ilość i to, z czym są jedzone.

Lepszym wyborem będą produkty pełnoziarniste, kasze, płatki owsiane, ziemniaki, ryż, dobre pieczywo i warzywa strączkowe. Warto łączyć je z białkiem i warzywami, a nie jeść samodzielnie. Kanapka z twarogiem i warzywami syci inaczej niż biała bułka z dżemem.

Ruch powinien budować mięśnie

Długie cardio nie zawsze jest najlepszą drogą do zmiany sylwetki. Po 45. roku życia szczególnie ważne są mięśnie, bo wpływają na jędrność ciała, sprawność i tempo spalania energii. Dlatego oprócz spacerów warto wprowadzić ćwiczenia wzmacniające.

Nie musi to oznaczać siłowni ani ciężkich treningów. Wystarczą ćwiczenia z gumami, lekkimi hantlami, pilates, trening funkcjonalny, przysiady przy krześle, ćwiczenia na plecy i brzuch. Dwa lub trzy krótkie treningi wzmacniające w tygodniu mogą dać więcej niż codzienne przypadkowe zrywy.

Sen i stres mają większe znaczenie, niż się wydaje

Po 45. roku życia wiele kobiet doświadcza gorszego snu, większego napięcia, zmian hormonalnych i spadków energii. To wszystko wpływa na apetyt. Niewyspany organizm częściej domaga się cukru, szybkich przekąsek i większych porcji. Trudniej też o motywację do ruchu.

Dlatego zdrowe odchudzanie nie zaczyna się wyłącznie w kuchni. Warto zadbać o stałe pory snu, wieczorne wyciszenie, ograniczenie alkoholu i mniej chaotyczny rytm dnia. Organizm, który odpoczywa, łatwiej współpracuje. Przeciążony będzie bronił się przed każdą kolejną restrykcją.

Kolacja nie musi znikać z diety

Jednym z popularnych błędów jest rezygnowanie z kolacji. U części kobiet działa to przez kilka dni, ale później pojawia się nocne podjadanie, słabszy sen albo ogromny głód rano. Kolacja po 45. roku życia powinna być lekka, ale konkretna.

Dobrym wyborem będzie twarożek z warzywami, jajko z sałatką, zupa krem z dodatkiem białka, jogurt naturalny z płatkami, kanapka z pastą rybną albo sałatka z tofu czy kurczakiem. Najgorzej działa schemat: cały dzień mało jedzenia, a wieczorem przypadkowe przekąski, słodycze i pieczywo jedzone bez kontroli.

Zdrowe odchudzanie po 45. roku życia nie polega na walce z ciałem. Polega na współpracy z metabolizmem, który potrzebuje białka, mięśni, snu, ruchu i rozsądnych porcji. Lato może być dobrym momentem na zmianę, ale nie warto zaczynać od głodówki ani modnej diety.

Najlepsza strategia to lekki, ale pełnowartościowy talerz, codzienny ruch, ćwiczenia wzmacniające i cierpliwość. Kilogramy mogą spadać wolniej niż kiedyś, ale efekty będą trwalsze. Po 45. roku życia nie chodzi już o szybkie odchudzanie przed sezonem, lecz o ciało, które ma więcej energii, siły i równowagi każdego dnia.

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