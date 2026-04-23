Po co segregować odpady, skoro i tak wszystkie trafiają do jednej śmieciarki?
Skrupulatnie i zgodnie z przepisami segregujesz domowe odpady, a na koniec zastanawiasz się, czy aby na pewno ma to sens, skoro wszystkie worki trafiają do jednej śmieciarki? Wyjaśniamy, czy śmieci faktycznie wrzucane są do tej samej komory zainstalowanej na samochodzie ciężarowym.
Na czym polega Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO)?
Od 2017 r. wdrażany jest w Polsce Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO), który obowiązuje na terenie całego kraju. System segregacji wprowadza pięć podstawowych pojemników na śmieci, które różnią się kolorem.
Należy segregować metale i tworzywa sztuczne, papier, opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Niektóre gminy mogły zdecydować o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego - wskazuje resort klimatu.
Jednolity System Segregacji Odpadów służy efektywnemu oddzielaniu surowców od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.
Ponadto od 1 stycznia 2025 r., zgodnie z przepisami UE, wszedł w życie obowiązek selektywnego zbierania odpadów typu: tekstylia, odzież, obuwie. Każda gmina zobowiązana jest ustanowić przynajmniej jeden punkt na swoim terenie, a mowa o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Selektywna zbiórka odpadów tekstylnych i odzieży obejmuje między innymi zużyte ubranie, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki, obrusy, koce, firany, bieliznę, skarpetki, rękawiczki, czapki, szaliki, portfele, torebki, paski, galanterię skórzaną, plecaki, pluszowe zabawki oraz dywany.
Prawdopodobnie wiele osób widzących śmieciarkę wjeżdżającą na osiedlę pod wiatę śmietnikową i ładującą do komory zainstalowanej na pojeździe wszystkie odpady, zastanawiało się, jaki mam to sens.
Skoro każdy zobowiązany jest do segregacji śmieci wytwarzanych w gospodarstwie domowym, to dlaczego na koniec i tak odpady lądują w jednym, wielkim kontenerze śmieciarki? Mogłoby się przecież wydawać, że do zebrania każdej z pięciu głównych frakcji odpadów, powinien przyjechać oddzielny pojazd.
Otóż w zależności od stopnia zaawansowania technologicznego pojazdu, nazywanego potocznie śmieciarką, posiada on dwie, trzy, a niekiedy nawet cztery oddzielne komory, w których umieszczane są posegregowane odpady.
Jeśli pojazd posiada dwie komory, zazwyczaj jednego dnia zabiera dwie frakcje odpadów, a następnego kolejne, dzięki czemu odpady nie mieszają się ze sobą w śmieciarce.