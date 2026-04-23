Na czym polega Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO)?

Od 2017 r. wdrażany jest w Polsce Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO), który obowiązuje na terenie całego kraju. System segregacji wprowadza pięć podstawowych pojemników na śmieci, które różnią się kolorem.

Należy segregować metale i tworzywa sztuczne, papier, opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Niektóre gminy mogły zdecydować o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego - wskazuje resort klimatu.

Jednolity System Segregacji Odpadów służy efektywnemu oddzielaniu surowców od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

Ponadto od 1 stycznia 2025 r., zgodnie z przepisami UE, wszedł w życie obowiązek selektywnego zbierania odpadów typu: tekstylia, odzież, obuwie. Każda gmina zobowiązana jest ustanowić przynajmniej jeden punkt na swoim terenie, a mowa o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Selektywna zbiórka odpadów tekstylnych i odzieży obejmuje między innymi zużyte ubranie, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki, obrusy, koce, firany, bieliznę, skarpetki, rękawiczki, czapki, szaliki, portfele, torebki, paski, galanterię skórzaną, plecaki, pluszowe zabawki oraz dywany.

W Polsce obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO)

Po co segregować odpady skoro i tak wszystkie trafiają do jednej śmieciarki?

Prawdopodobnie wiele osób widzących śmieciarkę wjeżdżającą na osiedlę pod wiatę śmietnikową i ładującą do komory zainstalowanej na pojeździe wszystkie odpady, zastanawiało się, jaki mam to sens.

Skoro każdy zobowiązany jest do segregacji śmieci wytwarzanych w gospodarstwie domowym, to dlaczego na koniec i tak odpady lądują w jednym, wielkim kontenerze śmieciarki? Mogłoby się przecież wydawać, że do zebrania każdej z pięciu głównych frakcji odpadów, powinien przyjechać oddzielny pojazd.

Otóż w zależności od stopnia zaawansowania technologicznego pojazdu, nazywanego potocznie śmieciarką, posiada on dwie, trzy, a niekiedy nawet cztery oddzielne komory, w których umieszczane są posegregowane odpady.

Jeśli pojazd posiada dwie komory, zazwyczaj jednego dnia zabiera dwie frakcje odpadów, a następnego kolejne, dzięki czemu odpady nie mieszają się ze sobą w śmieciarce.

