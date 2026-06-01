Spis treści: Przywrotnik miękki zachwyca niezwykłymi liśćmi Kiedy kwitnie przywrotnik miękki? Niewymagająca bylina, której nie lubią ślimaki Jakie wymagania ma przywrotnik miękki? Gdzie najlepiej go sadzić?

Przywrotnik miękki zachwyca niezwykłymi liśćmi

Jedną z największych ozdób przywrotnika miękkiego, zwanego też przywrotnikiem ostroklapowym są charakterystyczne, jasnozielone liście o miękkiej, lekko aksamitnej powierzchni. Mają niemal idealnie okrągły kształt, a w początkowej fazie wzrostu przyjmują kształt harmonijki. Nie tylko to jednak świadczy o ich urodzie.

Najbardziej spektakularne widowisko zaczyna się o poranku i zaraz po deszczu. Liście na swojej powierzchni zatrzymują kuliste krople wody, które błyszczą niczym drobne kryształy lub szklane korale.

Kiedy kwitnie przywrotnik miękki?

Choć budowa i właściwości liści mogłyby być wystarczającym argumentem, przemawiającym za posadzeniem przywrotnika miękkiego w ogrodzie, roślina zachwyca również podczas kwitnienia. Trwa ono od czerwca do sierpnia.

Nad zwartymi kępami liści pojawiają się wówczas delikatne, rozgałęzione wiechy złożone z drobnych kwiatów w kolorze żółtym. Tworzą skupiska, które wyglądają jak lekkie, ażurowe chmury. Biorąc pod uwagę, że cała roślina osiąga wysokość około 50 centymetrów, dzięki przywrotnikowi zyskujemy bardzo atrakcyjny okaz w kolekcji roślin ogrodowych.

Przywrotnik miękki pięknie wygląda przy ścieżkach i na obwódkach rabat 123RF/PICSEL

Niewymagająca bylina, której nie lubią ślimaki

Przywrotnik miękki (Alchemilla mollis) jest ceniony nie tylko za walory dekoracyjne, ale także za wyjątkową łatwość uprawy. Długowieczna roślina jest odporna na zmienne warunki pogodowe. Dobrze znosi zarówno okresowe susze, jak i krótkotrwałe spadki temperatury.

Dodatkową zaletą jest fakt, że zalicza się do roślin odstraszających ślimaki. Wpływ na to mają lekko owłosione liście, które na szkodniki działają odstręczająco. Dzięki temu można wykorzystać go jako barierę chroniącą inne gatunki, które żarłoczne mięczaki chętnie umieściłyby w swoim jadłospisie.

Jakie wymagania ma przywrotnik miękki? Gdzie najlepiej go sadzić?

Przywrotnik miękki to bylina łatwa w uprawie. Najlepiej rośnie na stanowiskach lekko zacienionych, choć bardzo dobrze rozkwita także w słońcu. W takich warunkach wymaga jednak regularnego podlewania.

Preferuje glebę żyzną, próchniczo-gliniastą, ale nie ma szczególnych upodobań w kontekście pH. Po posadzeniu szybko się rozrasta, tworząc gęste i zwarte kępy. Bardzo dobrze sprawdza się na obwódkach rabat i skalniakach. Przewrotnika można wykorzystać również jako roślinę okrywową, skutecznie maskującą wolne przestrzenie w ogrodzie.

