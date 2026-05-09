Jeszcze dekadę temu prawo do użytkowania działki ROD nabyć można było, nawet w dużych i drogich polskich miastach, dosłownie za kilka tysięcy złotych. Kwoty te jednak rosły z roku na rok aż w 2020 roku, w okresie pandemii koronawirusa, zaczęły osiągać astronomiczny poziom. Dziś cena poniżej 10 tysięcy złotych to duża i rzadka okazja - ceny najtańszych ROD-ów, najczęściej 3-arowych, zaczynają się bowiem od ponad 20 tysięcy. Kto przejął działkę po rodzicach czy dziadkach, śmiało może mówić o dużym szczęściu. Kto takiego fartu nie miał, musi sięgnąć do portfela. Jednak, jak się okazuje, chętnych by zapłacić sporo za możliwość rekreacji w zieleni nie brakuje.

Polacy pokochali ogródki działkowe: Co warto wiedzieć o ROD-ach?

Działka ROD, czyli Rodzinny Ogród Działkowy, to wydzielony teren rekreacyjno - uprawny, dzierżawiony od Polskiego Związku Działkowców (PZD). ROD-y przeznaczone są na cele hobbystyczne i wypoczynkowe, a właścicielem tych gruntów jest zazwyczaj Skarb Państwa lub samorząd. Warto pamiętać, że działkowiec nigdy nie posiada tego gruntu na własność, nie może też na stałe mieszkać na terenie działki, prowadzić działalności gospodarczej czy budować dużych domów.

Masz ogródek działkowy na ROD? Możesz dostać mnóstwo pieniędzy ZOFIA BAZAK East News

Według prawa, działkowicz jest dzierżawcą działki - formalnie nabywa prawo do użytkowania gruntu oraz własność znajdujących się na nim nasadzeń i altany. Działkowiec ponosi roczne opłaty ogrodowe na rzecz PZD.

Po ile w tym sezonie ogródki działkowe? Czy boom cenowy nadal trwa?

Choć rodzinne ogrody działkowe nie są już tak dostępną inwestycją jak jeszcze dekadę temu, to według ekspertów ich ceny zaczęły się powoli normować. Wiele wskazuje na to, że największy boom cenowy jest już za nami.

Jak podaje serwis Bakier.pl, w Warszawie, własną działkę można dostać już za 30 tysięcy złotych, ale najwyższa odnotowana w tym roku cena za ROD sięgnęła aż 279 tysięcy. Co ciekawe jednak, nie jest to wcale najwyższa kwota - za ROD w Poznaniu płaci się już nawet 385 tysięcy złotych!

Cena działki zależy od jej lokalizacji i infrastruktury Joanna Borowska Agencja FORUM

W Krakowie najtańszy ogródek działkowy można kupić za 28 tysięcy, a najwyższa kwota sięga w tym roku 199 tysięcy. Jak wyglądają ceny za ROD w innych polskich miastach?

w Gdańsku działkę kupić można już za 25 tysięcy, najwyższa cena wyniosła 320 tysięcy,

w Katowicach ROD można dostać za 25 tysięcy, ale najwyższa cena sięga 170 tysięcy,

w Toruniu najtańszy ROD kosztuje prawie 24 tysiące, najwyższa cena to 240 tysięcy,

w Szczecinie ceny też poszybowały wysoko - działkę można kupić za około 20 tysięcy, ale najwyższa cena sięga aż 348 tysięcy,

w Rzeszowie ROD dostać można już za niecałe 19 tysięcy, najwyższa cena to 99 tysięcy,

w Łodzi cena za działkę to już 13 tysięcy, najwyższa cena wynosi 90 tysięcy złotych,

w Opolu działkę ROD kupimy już za dziewięć tysięcy, najwyższa, odnotowana w tym roku kwota to 125 tysięcy,

dobre ceny za ogródki działkowe oferuje miasto Wrocław - najniższa kwota to już 6 tysięcy złotych, najwyższa sięgnęła 70 tysięcy,

Lublin jest jeszcze tańszy i działkę kupimy już za 5 tysięcy złotych. Najwyższa tegoroczna cena to 149 tysięcy złotych.

Nie wszystko trzeba wiedzieć od razu, ale warto wiedzieć, gdzie szukać pomocy. Zajrzyj po proste i rzetelne porady, które pomogą ci w codziennych sprawach od sąsiedzkich nieporozumień po ważne dokumenty i świadczenia. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Czasem wystarczy kilka sprawdzonych wskazówek, by załatwić coś szybciej, taniej i spokojniej Canva Pro INTERIA.PL

"Ewa gotuje": Kremowa zupa chrzanowa Polsat