Po wysuszeniu pięknie pachnie. Ten owoc to źródło błonnika i beta-karotenu
Suszona klementynka wyróżnia się pięknym zapachem, który kojarzymy z zimą oraz zestawem odżywczych właściwości. Podczas suszenia jej składniki ulegają koncentracji, dzięki czemu plastry dostarczają więcej błonnika, naturalnych przeciwutleniaczy i związków aromatycznych niż świeży owoc w takiej samej porcji. Zachowują też część witamin, w tym witaminę C i beta-karoten, a obecne w skórce olejki eteryczne nadają im charakterystyczny smak. Poznaj ten produkt bliżej i dowiedz się, jak ususzyć owoc w domu.
Spis treści:
- Właściwości suszonej klementynki
- Wartości odżywcze suszonych klementynek
- Inne właściwości - nie tylko zdrowotne
- Jak zrobić suszone klementynki w domu?
Właściwości suszonej klementynki
Suszenie owoców pozwala zatrzymać zdecydowaną część ich naturalnych składników, dzięki czemu klementynki w tej formie są smaczną przekąską, zdolną zastąpić nawet słodycze.
Najważniejsze właściwości:
- suszona klementynka zawiera skoncentrowaną ilość witamin antyoksydacyjnych, szczególnie witaminy C i beta-karotenu. Chociaż część witaminy C ulega redukcji podczas termicznej obróbki, wciąż pozostaje jej zauważalna ilość, wspierająca odporność,
- to naturalne źródło błonnika, który pomaga utrzymać stabilny poziom cukru i sprzyja uczuciu sytości,
- wysoka zawartość związków aromatycznych - skórka klementynek, suszona razem z miąższem, zachowuje intensywne olejki eteryczne, nadające wyrazisty smak i zapach,
- obecne w owocu flawonoidy i karotenoidy wspomagają ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym,
- naturalna słodycz suszonego owocu sprawia, że klementynki są dobrą alternatywą dla przetworzonych przekąsek, choć należy pamiętać o ich większej kaloryczności.
Wartości odżywcze suszonych klementynek
W procesie suszenia z owoców odparowuje woda, a składniki odżywcze stają się bardziej skoncentrowane. Porównując tę samą wagę suszonych i świeżych klementynek, suszone będą miały:
- znacznie wyższą kaloryczność,
- większą zawartość cukrów prostych w przeliczeniu na 100 g,
- więcej błonnika.
Szacunkowo 100 g suszonych klementynek dostarcza:
- ok. 250-310 kcal,
- 60-75 g węglowodanów, głównie naturalnych cukrów,
- 6-10 g błonnika,
- niewielkie ilości tłuszczów i białka,
- witaminę C, beta-karoten, witaminy z grupy B,
- minerały: potas, magnez, wapń.
Choć nie jest to produkt niskokaloryczny, dostarcza energii w bardziej wartościowej formie niż wiele komercyjnych słodyczy.
Inne właściwości - nie tylko zdrowotne
Suszone klementynki mają wyjątkowy potencjał dekoracyjny i kulinarny. Po wysuszeniu plastry zachowują intensywny kolor, a olejki eteryczne dodają im wyjątkowego aromatu. Dzięki temu świetnie sprawdzają się w kilku rolach:
- dekoracje świąteczne i sezonowe, np. do stroików, czy powieszenia na choince,
- dodatek do herbat i napojów,
- składnik potraw, jako dodatek do musli, owsianki, wypieków, czy domowych mieszanek bakaliowych,
- naturalny odświeżacz zapachu.
Ta wszechstronność sprawia, że suszona klementynka ma więcej zastosowań niż większość tradycyjnych bakalii.
Jak zrobić suszone klementynki w domu?
Proces suszenia jest stosunkowo prosty i nie wymaga specjalistycznego sprzętu, choć suszarka do owoców może skrócić czas i zapewnić równomierne efekty.
Potrzebne składniki:
- świeże klementynki (najlepiej jędrne, równomiernie dojrzałe,
- opcjonalnie: cukier, cynamon, miód (jeśli chcesz wersję bardziej deserową).
Suszenie owoców krok po kroku:
- Mycie i krojenie - owoce dokładnie umyj pod ciepłą wodą. Pokrój na cienkie, równe plastry o grubości 3-5 mm - cieńsze wysuszą się szybciej.
- Osuszenie - rozłóż plastry na papierowym ręczniku i delikatnie odsącz nadmiar wilgoci. Dzięki temu efekt będzie bardziej równomierny.
- Suszenie w piekarniku.
- Rozgrzej piekarnik do 60-80°C (opcja termoobieg znacznie pomaga).
- Plastry rozłóż na blasze wyłożonej pergaminem tak, aby się nie stykały.
- Susz przez 2-4 godziny, w zależności od grubości. Co 60 minut odwróć plastry.
- Utrzymuj uchylone drzwiczki piekarnika, by odparowała wilgoć.
4. Suszenie w suszarce do owoców
- Ustaw temperaturę 55-60°C.
- Suszenie trwa zwykle od 6 do 10 godzin.
- Plastry powinny być elastyczne, ale zupełnie pozbawione wilgoci.
5. Studzenie i przechowywanie - gotowe plastry ostudź i przełóż do szczelnych słoików lub metalowych puszek. Przechowuj w suchym miejscu - utrzymają jakość nawet kilka miesięcy.
Jeśli zależy Ci na naturalnej, aromatycznej przekąsce możliwej do wykorzystania na wiele sposobów, koniecznie spróbuj suszonych klementynek. To naturalne źródło błonnika, antyoksydantów i składników odżywczych, które twój organizm pokocha zwłaszcza w okresie zimowym.
