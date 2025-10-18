Czy każdą chryzantemę można sadzić w ogrodzie?

Choć przesądy mówią, że nie powinno się niczego przynosić z cmentarza do domu albo ogrodu, to nie wszyscy to wierzą. Dlatego wiele osób, które lubią rośliny, po dniu Wszystkich Świętych pielęgnują chryzantemy i starają się je ulokować na swoich rabatach. Czy każda chryzantema kupiona w doniczce może być sadzona w gruncie? Okazuje się, że powodzenie florystycznej akcji zależy od wielu czynników.

Chryzantema z doniczki, która przetrwa zimę i sadzenie do gruntu? Kluczowa jest odmiana. Okazuje się, że te gatunki mieniące się drobnymi kwiatami mają większe powodzenie ukorzenienia się, niż te, które mają duże kwiatostany. Dlaczego? Ponieważ te pierwsze zazwyczaj są mrozoodporne i minusowe temperatury nie wpływają negatywnie na ich kondycję.

Z drugiej strony wiele ogrodników traktuje chryzantemy jako rośliny jednoroczne, dlatego egzemplarze kupione na straganach i stoiskach czasami po kilkunastu dniach od momentu ustawienia na grobie marnieją. Dlaczego? Wszystko przez fakt, że doniczka jest za mała, jest wypełniona kiepskiej jakości glebą, a korzenie przycinane. Nie zawsze takie chryzantemy dotrwają do kolejnego sezonu.

Zadbaj o chryzantemy w listopadzie

Chryzantemy drobnokwiatowe zazwyczaj są mrozoodporne Madeleine Steinbach 123RF/PICSEL

Ustawiliśmy przepiękne chryzantemy na mogile? Nie powinniśmy teraz spocząć na laurach, ponieważ trzeba o nie zadbać, aby mogły nie tylko długo się prezentować na cmentarzu, ale zwiększymy prawdopodobieństwo tego, że doczekają kolejnego sezonu, ale już w naszym ogrodzie.

Co trzeba zrobić z chryzantemą, po przyniesieniu na cmentarz? Przede wszystkim trzeba je umiejętnie podlać: muszą być stale wilgotne, ale nie mogą mieć również zbytnio przemoczonej gleby. Najlepiej, aby wodę dozować do podstawek: nalać tyle, aby bryła korzeniowa wchłonęła tyle, ile potrzeba, a nadmiar odlać.

Chryzantemy na nagrobkach nie wymagają w listopadzie nawożenia, ale trzeba pilnować o pielęgnacji rośliny. Co trzeba robić? Na bieżąco usuwać suche i martwe części chryzantem. Jeśli zaś występują przymrozki, trzeba zabezpieczyć doniczki, np. otulając je grubą warstwą agrowłókniny.

Sadzenie chryzantem do gruntu. Lepiej się nie spiesz

Chryzantemy w ogrodzie dodadzą kolorytu jesienią 123RF/PICSEL

Chryzantemy na cmentarzu przekwitły? Co teraz z nimi zrobić? Istnieją dwie szkoły: jedna mówi o tym, aby umieścić je od razu - jeszcze jesienią - w gruncie. Drugie podejście jest nieco łaskawsze, ponieważ zaleca się, aby przenieść je do domu albo innego pomieszczenia wewnątrz i poczekać do wiosny. Wtedy, w oczekiwaniu na sadzenie, należy chryzantemy pielęgnować: oszczędnie podlewać i usuwać suche części. Ponadto pędy można skrócić i pozostawić pędy na długość ok. 20 cm.

Kiedy chryzantemy przeczekały zimę, to można je umieszczać w gruncie wiosną. Zanim jednak ruszymy ze szpadlem do ogrodu, trzeba przemyśleć do naszych roślin miejsce. Powinno być ono jasne, ale równocześnie osłonięte od nadmiernych promieni słonecznych i porywistego wiatru. Do tego trzeba zadbać o jakość gleby: powinna być żyzna, próchnicza oraz o nieco kwaśnym lub obojętnym odczynie pH.

Takie świeżo posadzone do gruntu chryzantemy trzeba obficie podlać. Później, z czasem potrzebne jest dodatkowe nawadnianie co około tydzień, a w sezonie od kwietnia do września comiesięcznego nawożenia preparatami wieloskładnikowymi.

"Ewa gotuje". Scypa. Zupa z ziemniaków i maślanki Polsat