Spis treści: Czy każdy ketchup jest niezdrowy? Trzy zasady kupowania ketchupu. Bosacka wyjaśniła, na co zwracać uwagę

Czy każdy ketchup jest niezdrowy?

Ketchup to sos pomidorowy podawany na zimno, za którym przepadają dorośli i dzieci. Przez wiele osób dodawany jest niemal do wszystkiego - kanapek, zapiekanek, potraw na ciepło i zimno, kiełbasek, parówek, frytek i makaronu.

Jak wybrać dobry ketchup? Kieruj się trzema zasadami 123RF/PICSEL

Jest tak popularny i lubiany, bo zawiera wiele dodatków, które wpływają korzystnie na jego smak i konsystencję - na ogół to cukier, ocet, przyprawy, konserwanty oraz zagęstniki. Wśród ketchupów dostępnych w dyskontach nadal chętnie kupowane są te, które składem pozostawiają wiele do życzenia. Producenci wychodzą jednak ostatnimi czasy naprzeciw wymaganiom coraz bardziej świadomych konsumentów, dzięki czemu można dziś kupić także ketchupu bez dodatku cukru i przesadnej ilości konserwantów. Aby móc odróżnić produkt wysokiej jakości od tego, którego lepiej omijać szerokim łukiem, należy dokładnie czytać etykiety. Specjalistka od tego typu zagadnień - Katarzyna Bosacka, wypowiedziała się ostatnio w sieci i wyjaśniła, które ketchupy lepiej zostawić na sklepowej półce.

Rozwiń

Trzy zasady kupowania ketchupu. Bosacka wyjaśniła, na co zwracać uwagę

Katarzyna Bosacka - polska dziennikarka, autorka programów telewizyjnych oraz edukatorka kulinarna i konsumencka, po raz kolejny podzieliła się radą dotyczącą wyborów żywieniowych. W mediach społecznościowych, gdzie zrzesza coraz większą liczbę obserwatorów zamieściła kolejną rolkę, a w niej jak zawsze cenne wskazówki. Tym razem pod lupę wzięła uwielbiane przez Polaków ketchupy. W przypadku tych produktów ekspertka radzi zachować szczególną ostrożność. Zaleca, aby przez zakupem sprawdzać etykiety i wybierać produkty, które mają jak najkrótszy skład. Podała trzy zasady, którymi warto kierować się podczas wyboru tego przysmaku. A konkretnie:

Im więcej pomidorów w ketchupie, tym lepiej - sprawdź zawartość pomidorów na etykiecie. Ketchup z koncentratu pomidorowego jest jeszcze lepszy.

Bez konserwantów - dobry skład nie potrzebuje zbędnych dodatków (jak np. sorbinian potasu).

Jak najniższa zawartość cukru (można to sprawdzić w tabelce na etykiecie) - wyjaśniła Katarzyna Bosacka.

"Ewa gotuje": Wołowina miso, ginger, orange Polsat