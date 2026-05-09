Spis treści: Rododendron i opuchlaki: trudny duet Jak poznać, że rododendron jest atakowany przez opuchlaki? Jak pozbyć się opuchlaków z rododendronów?

Rododendron i opuchlaki: trudny duet

Nie trzeba rozpisywać się nad pięknem rododendronów, bo ich wygląd broni się sam. Chyba że na drodze do bujnego kwitnięcia stoją opuchlaki: drobne, ciemne chrząszcze, które żerują nocą. Dorosłe osobniki lubują się w rododendronach i wygryzają półokrągłe, charakterystyczne dziury na brzegach liści. Opuchlaki czasami trudno przyłapać na gorącym uczynku, ponieważ ich aktywność przypada po zmroku, ale i tak to nie jest największy problem. Znacznie większe szkody wyrządzają larwy opuchlaków, które w bytują w ziemi, rozwijają się nieniepokojone, a na dodatek robale w różnym stadium niszczą system korzeniowy, a to wpływa na kondycję rododendronów.

Jak poznać, że rododendron jest atakowany przez opuchlaki?

Opuchlaki lubują się w rododendronach. Lubią podgryzać ich liście 123RF/PICSEL

Zanim zaczniemy walczyć z nieproszonym gościem w ogrodzie, musimy mieć pewność, że mamy do czynienia z opuchlakami. Po pierwsze, ich obecność zdradzają półokrągłe dziury na liściach. Po drugie zmienia się kondycja całego rododendronu: mimo podlewania więdnie, nie rośnie, ani też nie kwitnie bądź płatki bardzo szybko obumierają - w takim wypadku to wynik działania larw opuchlaków.

Jak pozbyć się opuchlaków z rododendronów?

Rododendron wymaga uwagi, wtedy opuchlaki szybko odejdą precz 123RF/PICSEL

Wiele osób nie ma pojęcia początkowo, jak pozbyć się opuchlaków. Można zrobić to na wiele sposobów. Co zrobić z dorosłymi chrząszczami? Można je zebrać ręcznie, ale to proces żmudny. Akcję trzeba przeprowadzić po zmroku: pod rododendronem należy rozłożyć jasny materiał, potrząsnąć rododendronem i zebrać opadłe owady. Musimy mieć na uwadze, że problem nie jest idealny, bo można pominąć pojedyncze szkodniki.

Z drugiej strony można sięgnąć po opryski: albo te ze sklepów ogrodniczych, albo naturalnych. Jak przygotować naturalny oprysk na opuchlaka? Wystarczy 30 g suszonego wrotyczu zalać 10 litrami wody, później odczekać 24 godziny, a później wieczorem pryskać dokładnie rododendron.

Oprócz tego, że mamy do czynienia z larwami opuchlaków i z nimi również trzeba się rozprawić. W jaki sposób? Oczywiście, można sięgnąć po opryski i preparaty, ale można sięgnąć również po dwie metody naturalne:

zastosowanie nicieni, które neutralizują larwy

mieszanka z wrotyczu, którą już znamy, ale trzeba ją rozcieńczyć z wodą i nią podlać obficie rododendron.

