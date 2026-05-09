Podgryza rododendron, gdy śpisz. Jeden oprysk, robal wyniesie się z ogrodu

Tomasz Hirkyj

Trzeba przyznać jedno: maj i czerwiec to miesiące, kiedy rododendrony kwitną najintensywniej. Obecność już jednego krzewu powoduje, że różowe, czerwone lub białe kwiaty widoczne są z daleka. Jeśli nasz rododendron jest lichy, winą możemy obarczyć opuchlaki, które za nic w świecie nie potrafią docenić piękna kwitnących krzewów. Widzimy opuchlaki przy rododendronie? Czas rzucić im wyzwanie.

Ławka pośród krzewów rododendronu pełnych intensywnie różowych kwiatów, otoczenie ogrodowe.
Rododendron nie rośnie dobrze? Możliwe, że ktoś go zjada - dosłownie

Rododendron i opuchlaki: trudny duet

Nie trzeba rozpisywać się nad pięknem rododendronów, bo ich wygląd broni się sam. Chyba że na drodze do bujnego kwitnięcia stoją opuchlaki: drobne, ciemne chrząszcze, które żerują nocą. Dorosłe osobniki lubują się w rododendronach i wygryzają półokrągłe, charakterystyczne dziury na brzegach liści. Opuchlaki czasami trudno przyłapać na gorącym uczynku, ponieważ ich aktywność przypada po zmroku, ale i tak to nie jest największy problem. Znacznie większe szkody wyrządzają larwy opuchlaków, które w bytują w ziemi, rozwijają się nieniepokojone, a na dodatek robale w różnym stadium niszczą system korzeniowy, a to wpływa na kondycję rododendronów.

Jak poznać, że rododendron jest atakowany przez opuchlaki?

Brązowy chrząszcz o chropowatej powierzchni ciała porusza się po jasnej, nierównej strukturze przypominającej kamień.
Opuchlaki lubują się w rododendronach. Lubią podgryzać ich liście

Zanim zaczniemy walczyć z nieproszonym gościem w ogrodzie, musimy mieć pewność, że mamy do czynienia z opuchlakami. Po pierwsze, ich obecność zdradzają półokrągłe dziury na liściach. Po drugie zmienia się kondycja całego rododendronu: mimo podlewania więdnie, nie rośnie, ani też nie kwitnie bądź płatki bardzo szybko obumierają - w takim wypadku to wynik działania larw opuchlaków.

Jak pozbyć się opuchlaków z rododendronów?

Rododendron wymaga uwagi, wtedy opuchlaki szybko odejdą precz
Rododendron wymaga uwagi, wtedy opuchlaki szybko odejdą precz123RF/PICSEL

Wiele osób nie ma pojęcia początkowo, jak pozbyć się opuchlaków. Można zrobić to na wiele sposobów. Co zrobić z dorosłymi chrząszczami? Można je zebrać ręcznie, ale to proces żmudny. Akcję trzeba przeprowadzić po zmroku: pod rododendronem należy rozłożyć jasny materiał, potrząsnąć rododendronem i zebrać opadłe owady. Musimy mieć na uwadze, że problem nie jest idealny, bo można pominąć pojedyncze szkodniki.

Z drugiej strony można sięgnąć po opryski: albo te ze sklepów ogrodniczych, albo naturalnych. Jak przygotować naturalny oprysk na opuchlaka? Wystarczy 30 g suszonego wrotyczu zalać 10 litrami wody, później odczekać 24 godziny, a później wieczorem pryskać dokładnie rododendron.

Oprócz tego, że mamy do czynienia z larwami opuchlaków i z nimi również trzeba się rozprawić. W jaki sposób? Oczywiście, można sięgnąć po opryski i preparaty, ale można sięgnąć również po dwie metody naturalne:

  • zastosowanie nicieni, które neutralizują larwy
  • mieszanka z wrotyczu, którą już znamy, ale trzeba ją rozcieńczyć z wodą i nią podlać obficie rododendron.

