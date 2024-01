Spis treści: 01 Pasta tahini - co to jest i jakie ma właściwości?

02 Do czego można dodać pastę tahini?

03 Pasta tahini do kawy - jak działa?

04 Przepis na kawę z pastą tahini

05 Kto może pić, a kto powinien unikać?

Pasta tahini - co to jest i jakie ma właściwości?

Tahini - pod tą tajemniczą nazwą kryje się bardzo odżywczy produkt pochodzący z Bliskiego Wschodu. Co to jest pasta tahini? Inaczej nazywana jest masłem sezamowym. Głównym i jedynym jej składnikiem są nasiona sezamu, które się praży, a następnie mieli na gładką masę. Tahini może być wykonana z łuskanych nasion sezamu lub nie - wówczas ma lekko goryczkowy smak.

Pasta tahini składa się przede wszystkim z tłuszczów - 60% i białka - 20%. Stanowi więc doskonały produkt dla osób na diecie ketogenicznej. Jest także ważnym źródłem składników pokarmowych dla wegan i wegetarian. Czy pasta tahini jest zdrowa? Swoje właściwości zawdzięcza przede wszystkim nasionom sezamu, które:

wspierają pracę układu krwionośnego, chroniąc go przed odkładaniem się blaszek miażdżycowych, obniżając poziom cholesterolu i normując ciśnienie krwi;

dzięki zawartości przeciwutleniaczy zmniejszają stany zapalne i wykazują działanie protekcyjne względem nowotworów;

duża zawartość witamin z grupy B i magnezu w paście tahini wspiera układ nerwowy i zwiększa koncentrację;

zawierają dużą ilość błonnika, który poprawia trawienie i pomaga w odchudzaniu;

regulują hormony.

Pasta tahini jest także źródeł składników mineralnych: żelaza, wapnia, magnezu, manganu czy cynku i selenu. Już jedna łyżeczka dziennie pasty tahini może pomóc ci nie tylko schudnąć, ale także poczuć pozytywny wpływ na zdrowie.

Do czego można dodać pastę tahini?

Pasta tahini jest produktem, który już od tysięcy lat jest bardzo dobrze znany na Bliskim Wschodzie. Dodawany jest do zup, sosów, dipów czy kanapek. Znajdziesz ją także w wielu przepisach kuchni japońskiej czy chińskiej. Do czego wykorzystać pastę tahini na co dzień?

Spokojnie zastąpi ci masło do kanapek. Wzbogaci je o lekko orzechowy smak i doda wielu wartościowych składników. Szykujesz imprezę w domu dla przyjaciół? Pokrój w słupki warzywa i podaj tahini jako dip. Idealna i zdrowa przekąska gotowa! A może lubisz sałatki warzywne? Sos na bazie pasty tahini jest doskonałym dodatkiem do niemal każdej sałatki. Ostatnimi czasy coraz popularniejsza staje się także kawa z dodatkiem pasty tahini, która wypiera modną kawę kuloodporną.

Zdjęcie Pasta tahini / 123RF/PICSEL

Pasta tahini do kawy - jak działa?

Kawa z dodatkiem pasty tahini jest bardzo dobrze znanym napojem w Grecji, gdzie przygotowuje się ją w specjalnym naczyniu - brice. Wypita o poranku nie tylko postawi cię na nogi, ale także od razu podkręci metabolizm i da spory zastrzyk energii, zmniejszając łaknienie. Jest zatem świetnym wyborem dla osób odchudzających się, ale także sportowców czy osób na diecie keto.

Przepis na kawę z pastą tahini

Przepis na kawę z pastą tahini nie jest bardzo skomplikowany. Wystarczy, że do napoju przygotowanego w ulubiony przez ciebie sposób - może być z ekspresu, a może być kawa sypana - dodasz łyżeczkę pasty tahini. Jej obecność w kawie nie wyklucza także innych dodatków. Możesz doprawić ją odrobiną cukru i mleka.

Jeśli zależy ci na mocno kremowym napoju - spróbuj przepisu na grecką kawę z tahini. Do tego jednak będzie ci potrzebna brika tzw. tygielek do kawy. To niewielkie naczynie do gotowania kawy. Wystarczy, że wsypiesz do niego kawę i wlejesz wodę o temperaturze pokojowej. Następnie zagotujesz kawę na małym ogniu do momentu, aż zobaczysz delikatne bąbelki. Wówczas zamieszaj kawę i ściągnij ją z ognia. Do filiżanki dodaj jedną łyżeczkę tahini, a następnie powoli przelewaj kawę z tygielka. Napój do porannego śniadania lub deseru - gotowy!

Kto może pić, a kto powinien unikać?

Kawa z pastą tahini jest znacznie zdrowsza niż popularna kawa kuloodporna. Zawiera cenne jedno i wielonienasycone kawy tłuszczowe, które wykazują znacznie lepsze działanie na organizm człowieka niż tłuszcze zwierzęce. Jednak kawa z pastą tahini nie jest dla każdego. Szczególnie powinny unikać jej osoby z alergią na sezam.

