Spis treści: Czego potrzebuje borówka amerykańska na wiosnę? Jak dbać o borówkę po zimie? Domowy sposób na nawożenie borówki. Zajrzyj do chlebaka Jak zrobić nawóz z czerstwego pieczywa dla borówki?

Czego potrzebuje borówka amerykańska na wiosnę?

Zakończenie zimy to dla borówki amerykańskiej moment intensywnej regeneracji i wzrostu. Pojawiają się młode pędy, liście oraz zawiązki kwiatów. W tym specyficznym okresie roślina potrzebuje odpowiedniego nawodnienia oraz porcji składników odżywczych.

Najważniejsze staje się utrzymanie pH gleby na poziomie 3,5-5,5. Jako roślina kwasolubna właśnie w takich warunkach jest w stanie prawidłowo pobierać substancje pokarmowe z podłoża. Dodatkowo zaleca się podsypać ją kwaśnym torfem, korą sosnową lub nawozem dedykowanym do tego rodzaju gatunków.

Jak dbać o borówkę po zimie?

Nie można zapominać o regularnym podlewaniu. Płytki system korzeniowy sprawia, że borówka amerykańska jest wrażliwa na suszę i nie magazynuje zapasów życiodajnego płynu. Gleba wokół krzewu powinna być stale lekko wilgotna, ale nie podmokła. Wiosną dobrze jest przeprowadzić cięcie sanitarne w celu usunięcia uszkodzonych pędów i pobudzenia borówki do wzrostu.

Domowy sposób na nawożenie borówki. Zajrzyj do chlebaka

Uprawę borówki amerykańskiej warto wzbogacić naturalnymi metodami nawożenia. Jednym z ciekawszych sposobów, który przykuwa uwagę ogrodników, jest podlewanie krzewu wodą uzyskaną z namaczania czerstwego pieczywa.

Naturalny specyfik działa jak delikatny stymulator wzrostu. Wszystko przez zawartość drożdży i mikroorganizmów wspierających stan biologiczny podłoża. Dzięki temu poprawia się struktura gleby, tworząc idealne warunki do rozwoju krzewów. Nawóz z chleba lekko zakwasza ziemię, co jest dodatkowym atutem. Stosowanie tego patentu przekłada się na zdrowy wzrost rośliny i obfite owocowanie.

Odpowiednia pielęgnacja borówki zostanie wynagrodzona plonami 123RF/PICSEL

Jak zrobić nawóz z czerstwego pieczywa dla borówki?

Ogrodniczy trik jest przy okazji pierwszorzędną metodą praktycznego wykorzystania kuchennych resztek. Niejednokrotnie w chlebaku zostaje suchy chleb, który nie zachęca się degustacji? Nie powinien lądować w koszu na śmieci. Tym bardziej że zrobienie nawozu jest bardzo proste.

Wystarczy pokruszyć czerstwy chleb (najlepiej razowy) i zalać go wodą w taki sposób, aby był całkowicie przykryty. Unikać należy pieczywa z dodatkiem ziaren, orzechów, ziół oraz przypraw. Pod żadnym pozorem nie można stosować chleba ze śladami pleśni.

Całość warto docisnąć ciężkim talerzem. Odstawiamy w ciepłe miejsce na 5-7 dni. Po tym czasie powstały płyn odcedzamy i mieszamy z czystą wodą w proporcji 1:3. Podlewanie borówki nawozem z czerstwego chleba zaleca się przeprowadzać nie częściej niż raz na dwa tygodnie.

