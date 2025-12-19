Spis treści: Anturium - kwiat szczęścia i gościnności Barwny akcent w mieszkaniu Uprawa anturium - podlewanie to podstawa Anturium będzie okazałe. Najważniejsze wymagania

Anturium - kwiat szczęścia i gościnności

Anturium pochodzi z wilgotnych lasów tropikalnych Ameryki Środkowej i Południowej. W naturze występuje jako epifit, czyli okaz rosnący na drzewach - pniach i konarach, a nie w ziemi. To ważna informacja pod kątem stworzenia optymalnych warunków do uprawy. Na szczęście nawet polskie parapety, które z egzotyczną dżunglą nie mają wiele wspólnego, dają nam takie możliwości.

Warto włożyć minimum wysiłku, ponieważ anturium to nie tylko szykowna ozdoba wnętrz. Według feng shui - chińskiej filozofii aranżacji przestrzeni jest to kwiat przynoszący szczęście i radość. Kojarzony jest jako symbol gościnności i przyciąga nie tylko pomyślność, ale i pozytywne relacje międzyludzkie. Czas dowiedzieć się, jak o niego zadbać, by przez lata prezentował się nienagannie.

Barwny akcent w mieszkaniu

Kwiat bywa nazywany także świńskim ogonem. Choć może brzmieć to niezbyt poetycko, nie można odmówić mu szykowności. Najpopularniejsze odmiany czarują czerwonym kolorem przebarwionych liści, które mylnie bywają określane mianem kwiatów. Trafić można również na okazy o barwie różowej, białej, zielonej, a nawet fioletowej.

W polskich domach anturium swoją karierę zaczynało jako kwiat cięty o wyjątkowej trwałości - w wazonie jest w stanie utrzymać się nawet przez miesiąc. Od lat jednak coraz częściej pojawia się w domach wielbicieli kwiatów jako roślina doniczkowa.

Uprawa anturium - podlewanie to podstawa

Pielęgnacja anturium nie jest trudna, ale wymaga regularności i wyczucia. Szczególne znaczenie ma podlewanie, ponieważ to właśnie błędy w tym zakresie są najczęstszą przyczyną problemów w uprawie.

Najważniejszy jest umiar. Do podlewania należy przystąpić, gdy wierzchnia warstwa podłoża w doniczce lekko przeschnie. Zakłada się, że latem wodę należy dostarczać co 3-4 dni (w zależności od panującej temperatury), z kolei zimą co 7-10 dni.

Do podlewania anturium należy używać odstanej wody o temperaturze pokojowej. Trzeba pamiętać również o tym, by zawsze wylewać nadmiar wody z podstawki. Kwiat flaminga nie znosi zastojów wody.

Anturium będzie okazałe. Najważniejsze wymagania

Chcąc uniknąć pojawiania się szpecących plam, żółknięcia i wiotczenia liści oraz ich zasychania, konieczne jest spełnienie jeszcze kilku potrzeb dekoracyjnego okazu.

Anturium najlepiej rośnie na stanowiskach jasnych, z dostępem do rozproszonego światła. Należy unikać bezpośredniej ekspozycji na promienie słoneczne - może to spowodować poparzenie ozdobnych liści. Stawianie w ciemnym kącie też jest odradzane. W takim miejscu kwitnienie będzie mizerne.

Doniczka dla kwiatu flaminga powinna mieć otwory odpływowe, a na dnie przyda się także warstwa drenażu, wykonana np. z keramzytu. Anturium potrzebuje lekkiego, przepuszczalnego podłoża. Bardzo dobrze reaguje na nawożenie preparatami przeznaczonymi dla roślin kwitnących. Zabieg powinien być przeprowadzany od wiosny do jesieni, średnio co trzy tygodnie. Z kolei przesadzanie powinno następować co dwa-trzy lata.

