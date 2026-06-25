W letnie, skrajnie upalne dni rośliny w domu i ogrodzie wymagają naszej szczególnej opieki. Szybko tracą one bowiem wodę, co szczególnie w przypadku roślin uprawianych w pojemnikach, może doprowadzić do nieodwracalnych zmian. Rośliny uprawiane w gruncie wytrzymają wprawdzie nieco dłużej, ale i one nie tolerują dłuższych okresów suszy.

Nie zawsze pamiętamy, że znaczenie ma nie tylko regularność i ilość wody, ale także pora dnia, w której podlewamy rośliny. Jakich zasad powinniśmy przestrzegać?

Jak często podlewać rośliny w upał?

Według ekspertów, rośliny w gruncie powinniśmy podlewać często i obficie. Rośliny jednoroczne, byliny i warzywa podlewamy średnio co 2-3 dni, krzewy i drzewa rzadziej.

Inna zasada dotyczy roślin doniczkowych, ustawionych np. na tarasie lub przy drzwiach wejściowych do domu. Wprawdzie podczas upałów powinniśmy podlewać je sowicie i często, ale nadmiar wody może im zaszkodzić - należy więc regularnie wylewać ją z podstawek lub osłonek.

W przypadku roślin doniczkowych w domach zasada jest prosta - podlewamy je według potrzeb, ale z zasady rzadziej, za to obficie, zamiast codziennie po trochu. W ten sposób woda dociera głęboko do korzeni, a roślina dużo lepiej znosi stres cieplny.

Kiedy podlewać rośliny w upał? Nigdy nie rób tego w tych godzinach

Równie ważna jest pora podlewania roślin. Optymalnie rośliny podlewa się o poranku - o tej porze dnia woda wolniej wyparowuje, a rośliny mogą ją pobrać w większej ilości. Co ważne, nie zalega ona zbyt długo w podłożu. Rośliny możemy też podlewać późnym wieczorem, ale pamiętajmy, że woda dłużej utrzymuje się wtedy w glebie.

Dlaczego nie należy podlewać kwiatów w południe lub popołudniu?:

rośliny mogą negatywnie reagować na dużą różnicę temperatur pomiędzy otrzymywaną wodą, a wyższą temperaturą otoczenia,

w przypadku moczenia nadziemnych części może dojść do poparzenia - krople wody skupiają bowiem światło.

W upalnie dni wodę należy lać bezpośrednio pod korzeń, a nie na całą roślinę - dzięki temu oszczędzamy wodę i unikamy jej parowania.

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