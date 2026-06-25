Podlewasz ogród o tej porze dnia? W upały możesz zaszkodzić roślinom

Natalia Jabłońska

Oprac.: Natalia Jabłońska

W bardzo upalne, letnie dni rośliny potrzebują przemyślanej pielęgnacji i opieki. Podlewanie to podstawa, ale pamiętajmy, by nie robić tego w konkretne pory dnia. To może im zaszkodzić!

Kobieta podlewa kwiaty na balkonie
W upalne dni nie powinniśmy podlewać kwiatów w południe 123RF/PICSEL

W letnie, skrajnie upalne dni rośliny w domu i ogrodzie wymagają naszej szczególnej opieki. Szybko tracą one bowiem wodę, co szczególnie w przypadku roślin uprawianych w pojemnikach, może doprowadzić do nieodwracalnych zmian. Rośliny uprawiane w gruncie wytrzymają wprawdzie nieco dłużej, ale i one nie tolerują dłuższych okresów suszy.

Nie zawsze pamiętamy, że znaczenie ma nie tylko regularność i ilość wody, ale także pora dnia, w której podlewamy rośliny. Jakich zasad powinniśmy przestrzegać?

Zobacz również: Posadź stokrotkę afrykańską na balkonie zamiast pelargonii. Przetrwa nawet największe upały

Jak często podlewać rośliny w upał?

Według ekspertów, rośliny w gruncie powinniśmy podlewać często i obficie. Rośliny jednoroczne, byliny i warzywa podlewamy średnio co 2-3 dni, krzewy i drzewa rzadziej.

Inna zasada dotyczy roślin doniczkowych, ustawionych np. na tarasie lub przy drzwiach wejściowych do domu. Wprawdzie podczas upałów powinniśmy podlewać je sowicie i często, ale nadmiar wody może im zaszkodzić - należy więc regularnie wylewać ją z podstawek lub osłonek.

W przypadku roślin doniczkowych w domach zasada jest prosta - podlewamy je według potrzeb, ale z zasady rzadziej, za to obficie, zamiast codziennie po trochu. W ten sposób woda dociera głęboko do korzeni, a roślina dużo lepiej znosi stres cieplny.

Zobacz również: Wiciokrzew: Jak uprawiać, by stał się największą ozdobą twojego domu?

Kiedy podlewać rośliny w upał? Nigdy nie rób tego w tych godzinach

Równie ważna jest pora podlewania roślin. Optymalnie rośliny podlewa się o poranku - o tej porze dnia woda wolniej wyparowuje, a rośliny mogą ją pobrać w większej ilości. Co ważne, nie zalega ona zbyt długo w podłożu. Rośliny możemy też podlewać późnym wieczorem, ale pamiętajmy, że woda dłużej utrzymuje się wtedy w glebie.

Dlaczego nie należy podlewać kwiatów w południe lub popołudniu?:

  • rośliny mogą negatywnie reagować na dużą różnicę temperatur pomiędzy otrzymywaną wodą, a wyższą temperaturą otoczenia,
  • w przypadku moczenia nadziemnych części może dojść do poparzenia - krople wody skupiają bowiem światło.

W upalnie dni wodę należy lać bezpośrednio pod korzeń, a nie na całą roślinę - dzięki temu oszczędzamy wodę i unikamy jej parowania.

Zobacz również: Bazylia cytrynowa posadzona na balkonie odstrasza komary. Jak o nią dbać?

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Doniczki z kwiatami, głównie fioletowymi bratkami, ustawione w ogrodzie, rozmyte tło tworzy przyjemną atmosferę letniego dnia. W tle widoczne napisy 'porady' oraz 'interia KOBIETA'.
Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobamiCanva ProINTERIA.PL


Fakty i mity o roślinach. Sprawdzone sposoby ogrodnikówPolsat
Oceń artykuł
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze