Podsyp czereśnie popiołem drzewnym na wiosnę. Owoce będą słodkie i soczyste

Spis treści: Czereśnia w sadzie i ogrodzie. Jakie ma wymagania? Popiół drzewny jako nawóz. Dlaczego warto stosować? Sekret słodkich i dorodnych czereśni Kiedy i jak stosować popiół drzewny pod czereśnie?

Czereśnia w sadzie i ogrodzie. Jakie ma wymagania?

Potrzeby tego drzewa owocowego są skonkretyzowane. Nie można ich ignorować, jeśli liczymy na zdrowy wzrost i obfite plony. Czereśnia najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych, ciepłych i osłoniętych od wiatru.

Gleba powinna być żyzna, przepuszczalna i bogata w składniki mineralne, zwłaszcza potas i wapń. Drzewa nie lubią ciężkich, podmokłych ziem ani kwaśnego środowiska. Czereśnie zdecydowanie preferują podłoże o odczynie lekko zasadowym lub obojętnym. To kluczowe informacje w kontekście ich nawożenia. Dzięki zrozumieniu wymagań czereśni, jesteśmy w stanie dobrać preparat, który nie tylko odżywi roślinę, ale poprawi też strukturę i odczyn gleby.

Popiół drzewny jako nawóz. Dlaczego warto stosować?

Popiół drzewny to jeden z najłatwiej dostępnych i najbardziej ekologicznych nawozów, jakie można wykorzystać w ogrodzie. Powstaje jako produkt spalania drewna i zawiera cenne minerały. Zaliczają się do nich przede wszystkim:

potas,

wapń,

fosfor,

magnez.

Popiół działa także odkwaszająco na glebę, co jest szczególnie korzystne w przypadku czereśni. Regularne stosowanie tego odpadku jako naturalnego nawozu poprawia strukturę podłoża, wspiera rozwój systemu korzeniowego i zwiększa odporność roślin na choroby.

O plony drzew owocowych zatroszczyć się trzeba wczesną wiosną

Sekret słodkich i dorodnych czereśni

Jednym z najistotniejszych składników zawartych w popiele drzewnym jest potas. Pierwiastek okazuje się kluczowy w kontekście jakości owoców. Odpowiada bowiem za gospodarkę wodną rośliny, wspiera transport cukrów i wpływa na ich gromadzenie w owocach. Co to oznacza w praktyce?

Czereśnie nawożone popiołem są bardziej soczyste, jędrne i słodsze. Potas poprawia również wybarwienie owoców i przedłuża ich trwałość po zbiorze. Niedobór tego składnika często skutkuje mniejszymi plonami, w których dominują kwaśne owoce.

Kiedy i jak stosować popiół drzewny pod czereśnie?

Najlepszym terminem na zastosowanie tego patentu jest wczesna wiosna, kiedy drzewa dopiero budzą się do życia. Zabieg można przeprowadzić także tuż po kwitnieniu.

Popiół należy rozsypać równomiernie wokół drzewa, delikatnie wymieszać z wierzchnią warstwą gleby, a następnie podlać. Ważne jest, aby nie przesadzać z ilością. Zbyt duża dawka można nadmiernie podnieść pH gleby. Na jedno drzewo wystarczy 30-50 g popiołu drzewnego.

Należy pamiętać, że popiół powinien pochodzić wyłącznie z czystego, niemalowanego i nielakierowanego drewna. Wszelkie dodatki chemiczne sprawiają, że nie nadaje się do użytku w ogrodzie.

Polski ogród zachwyca pięknymi roślinami Czysta Polska Polsat News