Głodomory w ogrodzie. Dlaczego nawożenie malin jest ważne?

Maliny należą do roślin wymagających pod kątem dostępności substancji odżywczych. Intensywnie rosną, tworzą liczne pędy i obficie owocują, dlatego na potęgę pobierają z podłoża cenne składniki mineralne. Duże znaczenie w uprawie malin mają azot, potas oraz fosfor, które odpowiadają za rozwój zielonych części roślin, kwitnienie i dojrzewanie owoców.

Krzewy pozostawione same sobie zwykle przetrwają, jednak będą słabiej owocować, a ich odporność na choroby i niesprzyjające warunki atmosferyczne (zwłaszcza suszę) wyraźnie spadnie. Regularne nawożenie pomaga utrzymać silne pędy, poprawia jakość owoców i wydłuża okres plonowania.

Naturalne nawożenie malin. Ogrodnicy wracają do starych patentów

Naturalne nawozy działają łagodniej niż preparaty mineralne, dzięki czemu nie skutkują gwałtownym przenawożeniem. Uwalniają składniki odżywcze stopniowo, więc ich wpływ jest długofalowy.

Odpowiednio dobrane metody nawożenia:

wspierają strukturę gleby (co jest szczególnie ważne w przypadku malin i ich płytkiego systemu korzeniowego),

zwiększają ilość próchnicy,

pobudzają rozwój pożytecznych mikroorganizmów.

Domowe odżywki do malin są jednocześnie tanie i ekologiczne. Często do ich przygotowania wystarczają kuchenne resztki lub inne odpady, które zwykle trafiają do kosza. Regularne stosowanie widocznie poprawia kondycję roślin i pomaga uzyskać słodkie, dorodne owoce, które staną się powodem do dumy dla każdego ogrodnika.

Obierki z ziemniaków to niedoceniane źródło potasu

Obierki ziemniaków to baza jednego z najprostszych domowych nawozów do malin. Zawierają solidną porcję potasu, który wspiera kwitnienie oraz dojrzewanie owoców. Dzięki niemu maliny stają się bardziej soczyste, słodsze i lepiej wybarwione. Jak przygotować taką odżywkę?

Surowe obierki zalej wrzącą wodą i odstaw na trzy dni. Po tym czasie wystarczy odcedzić i podlać krzewy powstałą mieszanką. Zabieg wykonuj raz na dwa lub trzy tygodnie w okresie wzrostu i owocowania.

Ciekawym rozwiązaniem jest także zakopywanie drobno pokrojonych obierek wokół malin. Podczas rozkładu będą stopniowo uwalniać składniki odżywcze i poprawiać strukturę gleby. Należy pamiętać, aby nie umieszczać ich zbyt płytko, ponieważ mogą przyciągać szkodniki, zwłaszcza ślimaki.

Nawóz z drożdży to sposób na silne pędy

Drożdże piekarskie od dawna znajdują się w repertuarze ogrodników, którzy cenią naturalne metody nawożenia roślin. Sprawdzają się także w uprawie malin jako źródło witamin z grupy B, aminokwasów i mikroelementów, w tym żelaza, manganu, cynku, miedzi, chromu i selenu. Taka kombinacja przekłada się na zdrowy rozwój systemu korzeniowego oraz wspieranie wzrostu młodych pędów malin. Dodatkowo regularne podlewanie krzewów drożdżowym nawozem zwiększa ich odporność na choroby grzybowe.

Przygotowanie nawozu jest bardzo proste. 100 gramów świeżych drożdży rozpuść w 10 litrach ciepłej wody, dodaj łyżkę cukru, wymieszaj i odstaw mieszankę na 2-3 godziny. Stosuj raz w miesiącu, najlepiej wiosną i na początku lata.

Kobiałki będą wypełnione dorodnymi malinami. Zalety stosowania popiołu drzewnego

Popiół z naturalnego drewna (niemalowanego, bez dodatku tworzyw sztucznych i impregnatów) to cenne źródło potasu, wapnia i fosforu, czyli składników niezbędnych do prawidłowego owocowania malin. Dodatkowo pomaga ograniczyć nadmierne zakwaszenie gleby, które mogłoby negatywnie wpłynąć na krzewy. Zaleca się rozsypywać cienką warstwę wokół malin, a następnie ostrożnie wymieszać z ziemią.

W tym przypadku ważne jest zachowanie umiaru. Zbyt duża porcja popiołu drzewnego może nadmiernie podnieść pH gleby, a przez to ograniczyć przyswajanie składników odżywczych. Zabieg dobrze jest wykonywać wczesną wiosną, w okresie między kwitnieniem a spodziewanym owocowaniem oraz jesienią.

