Spis treści: Fioletowe pola jak z obrazka. Dlaczego warto mieć lawendę w ogrodzie? Naturalna ochrona ogrodu przed szkodnikami Jakie wymagania ma lawenda? Domowy sposób na obfite kwitnienie lawendy Rozdrobnij i podsyp lawendę. Będzie uginać się od kwiatów

Fioletowe pola jak z obrazka. Dlaczego warto mieć lawendę w ogrodzie?

Lawenda to jedna z najchętniej uprawianych roślin ozdobnych. Cenią ją nie tylko osoby, które chcą stworzyć w ogrodzie pejzaż rodem z francuskiej Prowansji. Liście o delikatnym srebrzystym zabarwieniu i intensywnie pachnące kwiaty stanowią efektowną dekorację ogrodu, tarasu, balkonu i skalniaka.

Roślina nadaje się do uprawy zarówno w gruncie, jak i w doniczkach. Doskonale radzi sobie w pełnym słońcu i nie przeszkadzają jej niedobory wody. To idealny wybór dla osób, które nie mają czasu na codzienne prace w ogrodzie.

Naturalna ochrona ogrodu przed szkodnikami

Na tym nie kończą się zalety lawendy. Jej intensywny zapach pomaga odstraszać uciążliwe szkodniki. W pobliżu kwiatowych kęp rzadziej pojawiają się komary, meszki, mole i kleszcze. Jednocześnie kwiaty przyciągają jak magnes pożyteczne owady, w tym pszczoły, trzmiele oraz motyle.

Jakie wymagania ma lawenda?

Jak zostało wspomniane, lawenda nie jest rośliną kapryśną. Nie zmienia to jednak faktu, że ma swoje specyficzne upodobania. Najlepiej rozwija się na stanowiskach słonecznych i ciepłych. Im więcej światła otrzyma, tym kwitnienie będzie bardziej obfite.

Duże znaczenie w uprawie lawendy ma podłoże. Preferuje glebę lekką, przepuszczalną i raczej ubogą w składniki pokarmowe. Nie lubi zastojów wody, dlatego nie należy sadzić jej w ciężkiej, gliniastej i mokrej ziemi.

Dużym ułatwieniem w uprawie jest fakt, że lawenda nie potrzebuje żyznego podłoża 123RF/PICSEL

Domowy sposób na obfite kwitnienie lawendy

Lawenda najlepiej rośnie w glebie o odczynie zasadowym. To ważna wskazówka, jeśli chcemy w naturalny sposób wesprzeć jej wzrost oraz kwitnienie. Wśród domowych metod w kontekście uprawy lawendy na prowadzenie wysuwa się nawóz ze skorupek jaj. Skąd bierze się jego skuteczność?

Przede wszystkim stanowi skarbnicę wapnia, przez co pomaga utrzymać odpowiedni odczyn gleby i wspierać prawidłowy rozwój rośliny. Pierwiastek ten pozytywnie wpływa na stan korzeni i wzmacnia tkanki roślinne. W przypadku użycia naturalnego nawozu do lawendy znika ryzyko sytuacji, w której roślina skupiałaby się na wypuszczaniu liści kosztem kwiatów.

Rozdrobnij i podsyp lawendę. Będzie uginać się od kwiatów

Przygotowanie domowego nawozu jest bardzo proste, trzeba jednak pamiętać o ważnej zasadzie. Jeśli chcemy wykorzystać skorupki z gotowanych jaj w celach ogrodniczych, nie mogą być one wcześniej poddawane obróbce w wodzie z dodatkiem soli i innych przypraw.

Gdy ten warunek jest spełniony, możemy działać bez obaw. Skorupki osuszamy i rozdrabiamy. Przydatny w tej czynności będzie moździerz. Następnie rozsypujemy wokół podstawy krzewu i delikatnie mieszamy z wierzchnią warstwą ziemi. Powtarzanie zabiegu co kilku tygodni zapewni bujne kwitnienie lawendy przez całe lato.

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