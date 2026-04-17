Spis treści: Najpiękniejsze odmiany różaneczników Jak pielęgnować różaneczniki? Podsyp rododendrony w kwietniu, w maju obsypią się kwiatami

Najpiękniejsze odmiany różaneczników

Różaneczniki od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Trudno się dziwić - okazałe krzewy upodobali sobie nie tylko arystokraci, ale też miłośnicy sporych i tajemniczych ogrodów. Rododendrony dobrze rosną bowiem w zacisznych i półcienistych miejscach. Są długowieczne, a zimą nie gubią liści. A oto najpiękniejsze odmiany różaneczników:

Różanecznik Nova Zembla - najchętniej kupowany w Polsce, osiąga nawet 2,5 m wysokości i charakteryzuje się pięknymi kwiatami - czerwone płatki pokryte są ciemnymi plamkami.

Różanecznik Alfred - jedna z najstarszych odmian, dorasta do 2 m wysokości i może się poszczycić bardzo dużymi liliowymi kwiatostanami.

Różanecznik Kalinka - niższa odmiana, osiągająca do 1,5 m wysokości. Ma duże efektowne kwiaty w intensywnie różowym kolorze.

Różanecznik Scarlet Wonder - jedna z popularniejszych odmian karłowatych o wysokości do 70 cm. W czasie kwitnienia pokrywa się gęsto kwiatami o czerwonej barwie.

Jak pielęgnować różaneczniki?

Różaneczniki można sadzić od kwietnia aż do końca września. Preferują półcieniste i zaciszne miejsca, ale dla wzrostu i obfitego kwitnienia kluczowa jest kwaśna gleba o odczynie 3,5-5,5 pH. Rododendrony potrzebują też przepuszczalnego i stale lekko wilgotnego podłoża. Korzystne jest ściółkowanie korą drzew iglastych - zakwasza glebę i chroni przed utratą wilgoci.

Różaneczniki nie wymagają przycinania, ale należy pamiętać o usuwaniu przekwitniętych kwiatostanów. Najlepiej rosną w towarzystwie innych roślin kwasolubnych, np. azalii czy wrzosów.

Rododendrony najlepiej sadzić wczesną wiosną lub na początku jesieni

Podsyp rododendrony w kwietniu, w maju obsypią się kwiatami

Rododendrony wymagają regularnego zakwaszania gleby, więc używać należy nawozów o kwaśnym odczynie i zawierającym azot. W sklepach można kupić specjalne preparaty, ale równie dobrze, a nawet lepiej sprawdzą się nawozy domowej roboty. W kwietniu różaneczniki wystarczy podsypać fusami po kawie i zmieszać z wierzchnią warstwą gleby. Dzięki temu skutecznie zakwasimy podłoże.

Alternatywą jest przygotowanie nawozu ze skórek po bananach. Skórki pocięte na kawałki należy umieścić w dużym słoju i zalać wodą, a następnie odstawić w ciemne miejsce na co najmniej dobę. Po tym czasie płynem należy podlać różanecznika.

