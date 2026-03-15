Podsyp tym lawendę w marcu. Domowy nawóz zdziała cuda

Oprac.: InteriaKobieta Redakcja

Lawenda to jedna z najlepszych roślin do ogrodu. Wprowadza powiew świeżości, pięknie kwitnie i odstrasza szkodniki. Jest też prosta w uprawie. W marcu wystarczy podsypać ją domowym nawozem, a w czerwcu odwdzięczy się nie tylko bujnym kwitnieniem, ale też intensywnym zapachem. Sprawdź, jak przygotować domowy nawóz do lawendy.

Kwitnąca lawenda o gęstych fioletowych kwiatach przy kamieniach i drewnianym podłożu w ogrodzie.
Zadbaj o lawendę, a będzie twoją dumą123RF/PICSEL

Dlaczego warto mieć lawendę w ogrodzie?

Lawenda to efektowna, wieloletnia roślina o przyjemnym intensywnym zapachu, który odstrasza komary, kleszcze i mszyce. Świetnie komponuje się z innymi roślinami na rabatach i jest odporna na suszę. Nie wymaga też skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych. W czerwcu tworzy bajecznie fioletowe dywany i przyciąga do ogrodu pszczoły, trzmiele i motyle. Nadaje też lekkości ogrodowym kompozycjom, wprowadzając śródziemnomorski klimat. Świetnie prezentuje się również w donicach na tarasach i balkonach.

Jak dbać o lawendę?

Lawenda potrzebuje dobrze nasłonecznionego miejsca i przepuszczalnej gleby, najlepiej o zasadowym odczynie. Ta śródziemnomorska roślina nie lubi nadmiaru wody, podlewanie powinno być oszczędne, ale regularne (większe jedynie w okresie upałów i suszy). Unikajmy też moczenia kwiatów i liści, bo sprzyja to rozwojowi chorób grzybowych.

Kluczowym zabiegiem jest przycinanie pędów o 1/3 na wiosnę i jesienią. Koniecznie trzeba używać ostrych nożyc lub sekatora, co zmniejsza ryzyko zainfekowania rośliny. Usuwać należy uschnięte i zdrewniałe pędy, warto też formować kulisty kształt rośliny. Latem dobrze jest też usuwać przekwitnięte kwiatostany, bo w ten sposób pobudzamy roślinę do kolejnego w sezonie kwitnięcia. Ważne jest też umiarkowane nawożenie, najlepiej przy użyciu domowych metod, bo lawenda nie lubi silnych chemicznych preparatów.

Lawenda nie kwitnie? Może wystarczy... przestawić doniczkę?
Lawenda to piękna ozdoba ogrodu123RF/PICSEL

W marcu podsyp lawendę domowym nawozem

Najprostsze metody są najlepsze - w marcu podsyp lawendę domowym nawozem, a w czerwcu zachwycą cię intensywnie kwitnące i pachnące rośliny. Idealnie sprawdzą się skorupki z jajek. Jajka wystarczy ugotować w nieosolonej wodzie, a pozyskane skorupki pokruszyć i zalać wodą. Po kilku dniach wodą można podlać lawendę, a skorupki podsypać pod roślinę i zmieszać je z wierzchnią warstwą gleby. Dzięki temu dostarczymy roślinie cennych substancji odżywczych - żelazo, krzem, wapń, siarkę i cynk, które pobudzają i wzmacniają kwitnienie, a do tego naturalnie przywrócimy zasadowe pH podłoża.

Najnowsze