Spis treści: Dlaczego warto mieć lawendę w ogrodzie? Jak dbać o lawendę? W marcu podsyp lawendę domowym nawozem

Dlaczego warto mieć lawendę w ogrodzie?

Lawenda to efektowna, wieloletnia roślina o przyjemnym intensywnym zapachu, który odstrasza komary, kleszcze i mszyce. Świetnie komponuje się z innymi roślinami na rabatach i jest odporna na suszę. Nie wymaga też skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych. W czerwcu tworzy bajecznie fioletowe dywany i przyciąga do ogrodu pszczoły, trzmiele i motyle. Nadaje też lekkości ogrodowym kompozycjom, wprowadzając śródziemnomorski klimat. Świetnie prezentuje się również w donicach na tarasach i balkonach.

Jak dbać o lawendę?

Lawenda potrzebuje dobrze nasłonecznionego miejsca i przepuszczalnej gleby, najlepiej o zasadowym odczynie. Ta śródziemnomorska roślina nie lubi nadmiaru wody, podlewanie powinno być oszczędne, ale regularne (większe jedynie w okresie upałów i suszy). Unikajmy też moczenia kwiatów i liści, bo sprzyja to rozwojowi chorób grzybowych.

Kluczowym zabiegiem jest przycinanie pędów o 1/3 na wiosnę i jesienią. Koniecznie trzeba używać ostrych nożyc lub sekatora, co zmniejsza ryzyko zainfekowania rośliny. Usuwać należy uschnięte i zdrewniałe pędy, warto też formować kulisty kształt rośliny. Latem dobrze jest też usuwać przekwitnięte kwiatostany, bo w ten sposób pobudzamy roślinę do kolejnego w sezonie kwitnięcia. Ważne jest też umiarkowane nawożenie, najlepiej przy użyciu domowych metod, bo lawenda nie lubi silnych chemicznych preparatów.

W marcu podsyp lawendę domowym nawozem

Najprostsze metody są najlepsze - w marcu podsyp lawendę domowym nawozem, a w czerwcu zachwycą cię intensywnie kwitnące i pachnące rośliny. Idealnie sprawdzą się skorupki z jajek. Jajka wystarczy ugotować w nieosolonej wodzie, a pozyskane skorupki pokruszyć i zalać wodą. Po kilku dniach wodą można podlać lawendę, a skorupki podsypać pod roślinę i zmieszać je z wierzchnią warstwą gleby. Dzięki temu dostarczymy roślinie cennych substancji odżywczych - żelazo, krzem, wapń, siarkę i cynk, które pobudzają i wzmacniają kwitnienie, a do tego naturalnie przywrócimy zasadowe pH podłoża.

