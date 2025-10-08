Podwyższenie cholesterolu to początek. Tych błędów unikaj podczas picia kawy
Kawa - aromatyczna, pobudzająca i dla wielu z nas niezbędna, by zacząć dzień z energią. Ale czy wiesz, że sposób, w jaki ją pijesz, może mieć większe znaczenie niż sama kofeina? Naukowcy coraz częściej zwracają uwagę, że niektóre nawyki kawowe - od temperatury napoju po dodatki - mogą szkodzić zdrowiu bardziej, niż przypuszczaliśmy. Sprawdź, czego lepiej unikać, zanim sięgniesz po kolejną filiżankę.
Spis treści:
- Sposób picia kawy też ma znaczenie
- Robisz tak? Lepiej zmień swoje nawyki kawowe
Sposób picia kawy też ma znaczenie
Dla wielu osób to poranny rytuał, bez którego nie wyobrażają sobie rozpoczęcia dnia. Każdy ma ulubioną - z mlekiem, cukrem, czarną i "fusiastą". Nasze preferencje się różnią, ale istnieją pewne wspólne wytyczne dotyczące picia kawy. Choć kawa sama w sobie jest wręcz korzystna jeśli chodzi o zmniejszenie ryzyka poważnych chorób, wiele czynników związanych z jej temperaturą, częstotliwością jej spożycia a nawet rodajem, może negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie, o czym warto wiedzieć. Oto kilka najczęstszych błędów podczas picia ulubionego czarnego napoju, które popełnia wiele osób. Lepiej jak najszybciej zmienić nawyki w trosce o swoje zdrowie.
Robisz tak? Lepiej zmień swoje nawyki kawowe
Badacze ostrzegają, że picie bardzo gorącej kawy, szczególnie o temperaturze przekraczającej 65 st. C, może być niebezpieczne dla zdrowia. Tak wysoka temperatura uszkadza delikatny nabłonek wyściełający przełyk, co z czasem zwiększa ryzyko rozwoju raka przełyku. Dlatego zaleca się, by nie pić wrzącej kawy od razu po zaparzeniu, lecz pozwolić jej chwilę ostygnąć i spożywać ją raczej ciepłą niż gorącą.
Drugim aspektem, na który zwracają uwagę eksperci, są dodatki: cukier, syropy smakowe, bita śmietana czy tłuste mleko. Choć poprawiają smak, to znacząco zwiększają kaloryczność napoju i niwelują korzystne działanie samej kawy. Regularne spożywanie takich słodkich wariantów może przyczyniać się do przyrostu masy ciała, rozwoju insulinooporności czy zaburzeń lipidowych, co w dłuższej perspektywie zwiększa ryzyko chorób metabolicznych, takich jak cukrzyca typu 2 czy miażdżyca.
Kolejną kwestią jest ilość wypijanej kawy. Umiarkowane spożycie może wspierać koncentrację, poprawiać nastrój i mieć działanie ochronne na układ krążenia, ale nadmiar kofeiny działa odwrotnie - podnosi ciśnienie, nasila uczucie niepokoju i utrudnia sen.
Nie bez znaczenia pozostaje też sposób przygotowania napoju. Kawa nieprzefiltrowana, taka jak tzw. "turecka" czy parzona w kubku bez filtra, zawiera związki zwane diterpenami (głównie kafestol i kahweol), które mogą podnosić poziom "złego" cholesterolu LDL we krwi. Osoby z problemami lipidowymi powinny więc wybierać kawę filtrowaną lub z ekspresu ciśnieniowego.
Wreszcie, bardzo ważne jest indywidualne podejście do własnego organizmu. Jeśli kawa powoduje u kogoś bezsenność, przyspieszone bicie serca, zgagę czy rozdrażnienie, warto zmniejszyć jej ilość lub zrezygnować z niej całkowicie.
Kawa sama w sobie nie jest szkodliwa, ale jej działanie silnie zależy od sposobu picia, temperatury, dodatków oraz reakcji organizmu.