Po ostatnich bardzo gorących i dusznych dniach, do Polski wkroczyły fronty, niosące z sobą miejscowe burze, opady tak potrzebnego teraz deszczu, a finalnie ochłodzenie. Według synoptyków, burze pojawiać się będą jeszcze w piątek, szczególnie na południu kraju, ale weekend będzie już zdecydowanie spokojniejszy i stabilniejszy.

Zarówno sobota jak i niedziela będą stosunkowo ciepłe, w niektórych rejonach słoneczne, ale nie zabraknie też chmur i opadów deszczu. Temperatury będą dość przyjemne - od 10 do 21 stopni Celsjusza, nie powinno już grzmieć, a wiatr będzie przeważnie słaby. Niedziela będzie już całkiem pogodna i w większości kraju słoneczna.

Prognoza na weekend: Temperatury sięgną nawet 21 stopni

W sobotę temperatury wahać się będą między 10 a 17 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie w Suwałkach i Białymstoku - niektóre prognozy przewidują w tych miastach nawet zaledwie 7 stopni. W Gdańsku, Łodzi czy Kielcach termometry pokażą 14 stopni, a najcieplej będzie w Szczecinie i Bydgoszczy - nawet do 17 stopni. Południe kraju będzie dość zachmurzone i tam możliwe będą lokalne opady deszczu. Słońce dopisze za to mieszkańcom północy.

W niedzielę pogoda będzie już zdecydowanie lepsza. Najcieplej będzie w Katowicach i we Wrocławiu, gdzie temperatury sięgną 21 stopni. 20 stopni pokażą słupki w Krakowie, Zielonej Górze i Poznaniu. Najchłodniej będzie w Białymstoku, gdzie temperatura zatrzyma się na 14 stopniach oraz w Suwałkach, gdzie sięgnie zaledwie 11 stopni. W poniedziałek w całym kraju będzie jeszcze cieplej, ale do Polski wrócą niestety burze i nagłe opady deszczu.

