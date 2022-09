Spis treści: 01 Jak wyglądają rybiki?

02 Skąd się biorą rybiki cukrowe?

03 Tryb życia rybika cukrowego

04 Jak zwalczyć rybiki?

05 Domowe sposoby na walkę z rybikami

06 Co odstrasza rybiki?

07 Jakich zapachów nie lubią rybiki cukrowe?

08 Ocet na rybiki

09 Rybiki - zapobieganie

10 Internauci zdradzają swoje sprawdzone sposoby na rybiki

Jak wyglądają rybiki?

Rybiki cukrowe mają kształt cygara o srebrzysto-niebieskim kolorze pancerza. Ich ciało pokryte jest małymi łuskami i trzema szczecinkami na końcu odwłoka.

Zdjęcie rybik cukrowy / 123RF/PICSEL

Skąd się biorą rybiki cukrowe?

Czy warto stosować kosmetyki do twarzy z witaminą C? Ten eksperyment nie pozostawia złudzeń Rybiki uwielbiają wilgotne pomieszczenia, słabo wentylowane i dość ciepłe. Nie są wybredne jeśli chodzi o jedzenie - żywią się m.in. resztkami, martwymi owadami, a nawet... papierem, czy klejem do tapet. Przetrwają wszystko, byle było im ciepło i wilgotno. Warunki panujące w łazience są więc idealnym miejscem, w którym lubią przebywać rybiki.

Tryb życia rybika cukrowego

Srebrzyki to owady nocne - są aktywne, gdy domownicy idą spać. Wtedy to wychodzą z kryjówek, w poszukiwaniu pożywienia. Potrafią bardzo szybko biegać i są czujne - gdy tylko usłyszą niepokojące odgłosy czy błysk światła, w kilka sekund chowają się z powrotem do kryjówek. Rybiki żyją też stosunkowo długo - średnio cztery lata, ale gdy warunki ich sprzyjają, mogą dożyć nawet ośmiu.

Jak zwalczyć rybiki?

Najprostszym i najpopularniejszym sposobem stosowanym walki z rybikiem jest usuwanie ich mechaniczne - odkurzanie, przecieranie miejsc, w których się pojawiają. Jeśli ten sposób zawiedzie, można także wykorzystać pułapki na srebrzyki. Są one pokryte wabiącymi substancjami, a ich konstrukcja pozwala na skuteczne odłowienie. W przypadku plagi rybików konieczne może się okazać skorzystanie z pomocy fachowców, a także profesjonalna dezynsekcja.

Zdjęcie Rybiki cukrowe nie są wymagające, jeśli chodzi o jedzenie. Żywią się nawet klejem do tapet / 123RF/PICSEL

Domowe sposoby na walkę z rybikami

Domowym sposobem na rybiki jest przede wszystkim dbanie o czystość i wietrzenie. Można również samodzielnie przygotować pułapkę na srebrzyki. Wystarczy słoik, taśma klejąca i odrobina cukru. Na dno słoika należy wysypać trochę cukru, który zwabi srebrzyki, a naczynie okleić taśmą, aby ułatwić robakom wejście do środka. Od wewnątrz ścianki muszą pozostać śliskie, aby owady, nie miały możliwości wyjścia. Rybiki skutecznie odstrasza suche otoczenie, a ich naturalnymi wrogami są pająki i skorki. Na rybiki ponoć lubią polować też koty domowe.

Co odstrasza rybiki?

Gdy jest jasno, rybiki ukrywają się w różnych szczelinach, pod listwami przypodłogowymi, pomiędzy płytkami czy pod meblami - owady te nie tolerują bowiem światła. Nie lubią także zimna - jeśli chcesz się ich pozbyć, postaraj się zmniejszyć temperaturę w pomieszczeniach do 15-16°C.

Jakich zapachów nie lubią rybiki cukrowe?

Niektóre zapachy działają na rybiki równie zniechęcająco. Wilgotniaki nie przepadają za aromatem cytryny i lawendy. Możesz więc w swojej łazience umieścić kominek zapachowy z takimi olejkami. Sprawdzą się też świece cynamonowe lub waniliowe.

Ocet na rybiki

Bezpiecznym sposobem jest również przygotowanie domowego "odstraszacza" na srebrzyki. Do spryskiwacza wystarczy wlać szklankę ciepłego octu z kilkoma kroplami olejku cynamonowego lub lawendowego. Aby wzmocnić efekt odstraszający, można również dodać gałązkę rozmarynu, tymianku lub lawendy i goździki. Takim roztworem należy spryskać zakamarki w pomieszczeniu, gdzie przebywają insekty. Jest to sposób bezpieczny dla żywności, zwierząt domowych czy dzieci.

Zdjęcie Aby zapobiec pojawianiu się rybików należy często wietrzyć pomieszczenia oraz dbać o czystość / 123RF/PICSEL

Rybiki - zapobieganie

Aby zapobiec inwazji rybików, warto wprowadzić w życie kilka prostych zasad, które nie tylko zapobiegną pojawieniu się rybików cukrowych w pomieszczeniach, ale również znacznie poprawią komfort życia.

Dom czy mieszkanie należy często wietrzyć - niezależnie od pory roku czy temperatury. Zimą, zalecane jest krótkie, intensywne wietrzenie - na kilka minut otworzyć szeroko okna, a w tym czasie wyłączyć ogrzewanie.

Warto też zimą rozszczelniać plastikowe okna lub korzystać z wywietrzników.

Do domu można na stałe wprowadzić różne aromaty, które odstraszają owady, sprawdzą się odświeżacze z nutą cytryny, lawendy, cynamonu czy goździków.

Internauci zdradzają swoje sprawdzone sposoby na rybiki

Internauci chętnie dzielą się swoimi sposobami na radzenie sobie z domowymi "problemami". Na forum Interii, na pytanie "Rybik cukrowy - co to jest i jak się go pozbyć?" chętnie udzielali odpowiedzi. A oto niektóre z nich:



U mnie w domu na rybiki cukrowe wystarczył kot :) napisał jeden użytkownik forum

U mnie jedyny sposób na rybiki który pomógł to środek owadobójczy. Domowy preparat na rybiki nie był w stanie okiełznać tej zarazy. skomentowała kolejna osoba

Ja kupiłam pochłaniacz wilgoci i psikałam preparatem "diy" na bazie wody i olejku lawendowego, bo rybiki nienawidzą tego zapachu (poza tym łazienka później ładnie pachnie). Później używałam tez cynamonu, bo tego też nie lubią. poradziła internautka

Jak widać, każdy ma swój "złoty środek", który pomaga pozbyć się insektów z domu. Ważne natomiast, aby nie bagatelizować problemu, gdy zostanie zauważony. Zaniedbanie może bowiem doprowadzić do plagi rybików.