Spis treści: Dolegliwości u seniorów. Na które z nich mamy wpływ? Zadyszka podczas spaceru u seniora. Oto możliwe przyczyny

Dolegliwości u seniorów. Na które z nich mamy wpływ?

Pojawiające się w pewnym wieku dolegliwości mogą świadczyć o naturalnych procesach związanych z zużywaniem się organizmu. Na niektóre z nich jak np. problemy reumatyczne, z układem krążenia czy też dolegliwości metaboliczne, mamy realny wpływ. Wynikają one bowiem nie tylko z wieku, ale również prowadzonego przez lata stylu życia. Pojawianie się wielu schorzeń u seniorów może być uwarunkowane genetycznie, jednakże brak systematycznego ruchu czy niewłaściwa dieta mogą znacznie pogłębiać problemy zdrowotne. Wśród najczęściej zgłaszanych dolegliwości po 60. roku życia jest zadyszka, która pojawia się nawet podczas codziennych czynności, które wcześniej nie sprawiały żadnych problemów. O czym może świadczyć i dlatego nie należy jej bagatelizować?

Na pogorszenie kondycji u seniorów ma wpływ siedzący tryb życia. Zalecana jest umiarkowana aktywność fizyczna 123RF/PICSEL

Zadyszka podczas spaceru u seniora. Oto możliwe przyczyny

Problem duszności, które pojawiają się u osób podeszłym wieku zawsze wymagają konsultacji ze specjalistą. Na problemy z oddychaniem, które wcześniej nie doskwierały skarżą się zazwyczaj osoby, które ukończyły 60 lat. Zadyszka może pojawiać się nie tylko podczas wychodzenia po schodach, ale także w czasie spacerów, gdy na trasie znajdują się niewielkie wzniesienia. Bywa i tak, że wyczerpujące stają się prace w ogródku, a nawet sprzątanie. Dolegliwości związane z dusznościami podczas wykonywania tych czynności mogą świadczyć o:

Chorobach układ oddechowego - najczęściej jest to POChP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc) lub astma. W podeszłym wieku płuca tracą elastyczność, a drogi oddechowe mogą się zwężać.

Niewydolności serca - osłabione z wiekiem serce nie radzi sobie z przepompowywaniem krwi, co prowadzi do uczucia braku tchu

Anemii - niedokrwistość sprawia, że do tkanek i narządów dociera zbyt mało tlenu, co wymusza przyspieszoną pracę serca i płuc

Ogólnym spadku kondycji - długotrwały brak ruchu, powrót do aktywności po przebytej infekcji jak również nadmierna masa ciała mogą być przyczyną zadyszek.

Przy wszystkich wyżej wymienionych dolegliwościach wskazana jest pilna konsultacja z lekarzem internistą lub kardiologiem oraz wykonanie badań. W przypadku silnego bólu w klatce piersiowej, uczucia kołatania serca, zasinienia warg oraz duszności, które nie mijają mimo odpoczynku, należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe, dzwonią pod numer alarmowy 112.

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