Spis treści: Pokój wydaje się czysty? Ten element może zaskoczyć Jak sprawdzić czystość materaca? Czym może skutkować spanie na brudnym materacu?

Pokój wydaje się czysty? Ten element może zaskoczyć

Po wejściu do hotelowego pokoju, apartamentu lub pensjonatu uwagę zwykle przyciągają najbardziej widoczne elementy wyposażenia. Świeżo pościelone łóżko, czyste ręczniki, lśniąca armatura i przyjemny zapach sprawiają wrażenie, że pomieszczenie zostało dokładnie przygotowane dla kolejnych gości. Taki obraz nie zawsze jednak odzwierciedla rzeczywisty poziom higieny, ponieważ część powierzchni pozostaje ukryta pod prześcieradłami, ochraniaczami i narzutami, a ich stan trudno ocenić na pierwszy rzut oka.

Najważniejszym elementem, któremu warto poświęcić chwilę uwagi, jest łóżko, a przede wszystkim znajdujący się pod pościelą materac. To właśnie on jest intensywnie eksploatowany przez kolejnych gości i znacznie trudniej utrzymać go w idealnej czystości niż poszewki czy prześcieradła wymieniane po każdym pobycie. Z czasem wewnątrz mogą gromadzić się wilgoć, pot, drobiny naskórka, kurz, sierść zwierząt, a także ślady po rozlanych napojach lub innych zabrudzeniach, nawet jeśli z zewnątrz łóżko wygląda nienagannie.

Warto pamiętać, że wymiana pościeli zajmuje zaledwie kilka minut, natomiast dokładne wyczyszczenie i wysuszenie materaca wymaga specjalistycznego sprzętu oraz wyłączenia pokoju z użytkowania na dłuższy czas. Z tego powodu czysta pościel nie zawsze oznacza, że całe łóżko jest równie starannie przygotowane. Dobrze jest również zwrócić uwagę na narzuty i poduszki dekoracyjne, ponieważ w wielu obiektach nie są one prane po każdym pobycie, dlatego po wejściu do pokoju najlepiej odłożyć je na bok przed korzystaniem z łóżka.

Jak sprawdzić czystość materaca?

Stan materaca najlepiej ocenić od razu po wejściu do pokoju, jeszcze przed rozpakowaniem walizki i rozłożeniem rzeczy na łóżku. W pierwszej kolejności warto odsunąć narzutę, poduszki i kołdrę, a następnie unieść prześcieradło oraz ochraniacz, zwłaszcza w okolicy wezgłowia i narożników. Już krótka kontrola pozwala sprawdzić, czy powierzchnia jest sucha, czysta i pozbawiona włosów, okruchów, plam oraz innych śladów pozostawionych przez poprzednich gości.

Pościel w hotelach prana jest w wysokiej temperaturze i coraz częściej dezynfekuje się ją przy pomocy naturalnych środków 123RF/PICSEL

Oprócz wyglądu warto zwrócić uwagę również na zapach materaca. Wyczuwalna woń potu, dymu papierosowego, stęchlizny lub wilgoci świadczy o tym, że materac nie został odpowiednio wyczyszczony albo dokładnie wysuszony. Niepokój powinna wzbudzić także intensywna woń odświeżaczy powietrza czy perfum, ponieważ czasami służy ona jedynie do zamaskowania nieprzyjemnego zapachu, a nie usunięcia jego przyczyny.

Dokładniej warto obejrzeć także szwy, lamówki i krawędzie materaca, ponieważ właśnie tam najłatwiej zauważyć drobne zabrudzenia lub ślady obecności pluskiew. Alarmujące mogą być ciemne kropki, rdzawe plamki, jasne wylinki owadów albo żywe osobniki ukrywające się przy przeszyciach, choć pojedyncza plama nie musi jeszcze oznaczać problemu. Jeżeli materac jest wilgotny, wyraźnie zabrudzony lub ma nieprzyjemny zapach, nie warto przykrywać go dodatkowym prześcieradłem, lecz od razu zgłosić sprawę obsłudze i poprosić o zmianę pokoju.

Czym może skutkować spanie na brudnym materacu?

Brudny materac to nie tylko kwestia estetyki, ale również komfortu i jakości snu. W jego wnętrzu często gromadzi się kurz oraz wilgoć, która sprzyja rozwojowi pleśni i innych mikroorganizmów. U osób cierpiących na alergie lub astmę kontakt z takimi zanieczyszczeniami może nasilać kichanie, kaszel, łzawienie oczu, swędzenie skóry czy problemy z oddychaniem.

Same plamy nie zawsze oznaczają zagrożenie dla zdrowia, jednak są wyraźnym sygnałem, że standard przygotowania pokoju nie spełnia wymagań profesjonalnego obiektu noclegowego. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby podróżujące z małymi dziećmi, alergicy oraz osoby z obniżoną odpornością, dla których kontakt z zanieczyszczonym materacem może być wyraźnie uciążliwy.

Jeżeli materac budzi zastrzeżenia, problem najlepiej zgłosić obsłudze od razu po wejściu do pokoju, jeszcze przed rozpoczęciem pobytu. Dobrym rozwiązaniem jest wykonanie zdjęć plam, uszkodzeń i innych nieprawidłowości, ponieważ mogą one stanowić dowód podczas składania reklamacji. Gość ma prawo poprosić o zmianę pokoju, wymianę materaca lub ponowne przygotowanie miejsca do spania, a jeśli obiekt nie usunie problemu, również o zwrot części kosztów pobytu.



