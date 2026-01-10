Zapiekanka idealna na szybki obiad

Prosta zapiekanka ziemniaczana nie musi być nudna. Odpowiednio dobrane składniki sprawią, że jej przygotowanie będzie przyjemnością. Jeśli wszystko zrobimy tak, jak trzeba, to zapiekanka będzie delikatna, kremowa, a ziemniak, który do tej pory był drugoplanowy, zyska na pewno w oczach. Jakie są składniki najprostszej zapiekanki ziemniaczanej? To ziemniaki, śmietana (30 proc.) oraz czosnek. Tyle w zupełności wystarczy, choć będzie potrzebna jeszcze odrobina soli, ale tę zazwyczaj każdy w domu ma.

Najprostszy przepis na zapiekankę ziemniaczaną

Składniki:

kilogram ziemniaków,

200 ml śmietanki 30 proc.,

dwa ząbki czosnku,

sól do smaku.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki trzeba obrać i pokroić na talarki: im cieńsze, tym lepiej. Kiedy mają już pożądaną formę, wystarczy umieścić je w naczyniu żaroodpornym, za to w osobnej miseczce trzeba śmietanę połączyć z czosnkiem, dodać sól do smaku i zalać przygotowanym sosem ziemniaki. Teraz czas na zakrycie naszego przygotowywanego dania i upieczenie: godzina w 180 stopniach wystarczy.

Uwaga: zapiekanka musi być pieczona pod przykryciem, inaczej całość nie będzie kremowa.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia

Jeśli komuś spodobał się ten pomysł na tę łatwą zapiekankę i ma apetyt na więcej albo wręcz przeciwnie: nie odnajduje niczego przyjemnego dla siebie, to podaną recepturę można modyfikować. W jaki sposób? Przede wszystkim chodzi tutaj o kolejne składniki.

Do takiego połączenia idealnie pasuje podsmażona wcześniej cebula albo por. Z drugiej strony można również wzbogacić smak sosu śmietanowego: wystarczy, aby dodać wyłącznie gałkę muszkatołową i pieprz, a całość potrawy nabierze jeszcze bardziej wykwintnego charakteru.

Jeśli brak nam w prostej zapiekance ziemniaczanej odrobiny koloru, to przed umieszczeniem jej w piekarniku wystarczy posypać jej wierzch szczodrą porcją posiekanego szczypiorku.

