Wartości odżywcze? Co znajdziemy w białym pieczywie?

Wybierając białe pieczywo w sklepie, czy piekarni, warto wiedzieć, na co tak naprawdę się decydujemy.

Przede wszystkim białe pieczywo powstaje z oczyszczonej mąki pszennej typu 450 lub 500, która została pozbawiona większości składników odżywczych obecnych w ziarnie.

W procesie przemiału usuwa się otręby i zarodki zboża, a pozostaje głównie skrobia. Oznacza to, że w białym pieczywie brakuje błonnika, witamin z grupy B, witaminy E, magnezu, żelaza i cynku.

Brak błonnika sprawia, że białe pieczywo bardzo szybko się trawi i gwałtownie podnosi poziom glukozy we krwi. Taki skok cukru powoduje szybki wyrzut insuliny, co z czasem może prowadzić do insulinooporności i zwiększa ryzyko cukrzycy typu 2. Co więcej, po zjedzeniu białego pieczywa sytość utrzymuje się bardzo krótko, dlatego łatwo o przejadanie się i przyrost masy ciała.

Często dodaje się do niego ulepszacze, cukier, sól oraz tłuszcze roślinne, które poprawiają smak i przedłużają trwałość, ale nie mają wartości prozdrowotnej.

Co na to nasze jelita? To one muszą uporać się z białym pieczywem

Biały chleb jest niezalecany osobom na diecie przeciwzapalnej. 123RF/PICSEL

Białe pieczywo działa niekorzystnie na układ trawienny. Brak błonnika osłabia perystaltykę jelit, co może prowadzić do zaparć i zaburzeń mikroflory jelitowej. Mikroorganizmy w jelitach potrzebują błonnika jako pożywienia, a gdy go brakuje, równowaga mikrobioty zostaje zaburzona.

To z kolei może obniżać odporność, powodować stany zapalne jelit oraz sprzyjać wzdęciom i uczuciu ciężkości po posiłku. Ilość tłuszczu i cukru także obciąża jelita.

Regularne spożywanie białego pieczywa może nasilać procesy zapalne w całym organizmie, także w jelitach. Produkty o wysokim indeksie glikemicznym, takie jak pszenne bułki i tosty, powodują częste wahania poziomu cukru, co prowadzi do stresu oksydacyjnego i mikrozapalnych reakcji w tkankach.

Większość mikrobiomu odpowiedzialnego za wspieranie odporności organizmu znajduje się właśnie w jelitach. Nic dziwnego, że finalnie ciągłe spożywanie białego pieczywa może wpływać negatywnie na układ odpornościowy, układ krążenia, a nawet przyspieszać procesy starzenia się komórek.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 149: Magdalena Grześkowiak INTERIA.PL