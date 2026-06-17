Zakładasz platformę rowerową? Pamiętaj o trzeciej tablicy

Chcąc przewieźć rowery samochodem, wielu kierowców decyduje się na zamontowanie specjalnego bagażnika, który instaluje się na tylnej części pojazdu. Jeśli taka platforma rowerowa zasłania tylną tablicę rejestracyjną, właściciel pojazdu jest zobowiązany do wyrobienia trzeciej, dodatkowej tablicy w urzędzie komunikacji, którą należy zamontować na wspomnianej platformie.

Wskazuje na to Ustawa - Prawo o ruchu drogowym, a dokładniej art. 73 ust. 1b: "Właściciel albo podmiot, o którym mowa w ust. 2 i 5, będący posiadaczami pojazdu samochodowego zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem motocykla, mogą wnioskować do organu rejestrującego właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu o wydanie dodatkowej zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną".

Ponadto, jak wskazano dalej: Dodatkowa tablica rejestracyjna posiada ten sam numer rejestracyjny co numer rejestracyjny pojazdu samochodowego. W przypadku gdy pojazd samochodowy nie posiada tablic rejestracyjnych zgodnych z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a, organ rejestrujący wydaje nową decyzję o rejestracji pojazdu wraz z kompletem zalegalizowanych tablic rejestracyjnych z nowym numerem rejestracyjnym dla pojazdu samochodowego i nowym dowodem rejestracyjnym oraz dodatkową zalegalizowaną tablicę rejestracyjną".

Warto również spojrzeć na art. 60 ust. 1 pkt 2 wspomnianej ustawy. "Zabrania się zakrywania tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne" - czytamy w ustawie.

Otóż zgodnie z polskim prawem, tablice rejestracyjne przypisane do pojazdu muszą pozostać na swoich fabrycznych miejscach konstrukcyjnych. Jeśli kierowca posiadający platformę rowerową zakrywającą tablicę rejestracyjną postanowi tę tablicę odkręcić, następnie przykręcić ją na platformę rowerową, łamie przepisy.

Jeśli platforma rowerowa zasłania tylną tablicę rejestracyjną, właściciel pojazdu jest zobowiązany do wyrobienia trzeciej tablicy 123RF/PICSEL

Co grozi za przełożenie tablicy rejestracyjnej z samochodu na platformę rowerową?

Kierowcy łamiący przepisy w kontekście zdejmowania oryginalnej tablicy rejestracyjnej z pojazdu i przekładanie jej na bagażnik z rowerami, za tę nielegalną czynność mogą zostać ukarani wysokim mandatem.

Jeśli kierowca zostanie zatrzymany przez policję, funkcjonariusze nałożą karę za poruszanie się pojazdem niedopuszczonym do ruchu.

Za przełożenie oryginalnej tablicy rejestracyjnej z samochodu na platformę rowerową grozi mandat w wysokości od 1500 zł do nawet 5000 zł.

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