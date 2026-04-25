Spis treści: Robinia akacjowa - dlaczego jest niebezpieczną rośliną? Robinia akacjowa - gatunek inwazyjny i toksyczny Eksperci zalecają zaprzestanie uprawy, a nawet wycinkę robinii akacjowej

Robinia akacjowa - dlaczego jest niebezpieczną rośliną?

Robinia akacjowa została sprowadzona do Polski z Ameryki Północnej już w XVII wieku. W ostatnich kilku dekadach zyskała sporą popularność - szybko rośnie, a wiosną zachwyca kaskadami białych kwiatów o słodkim intensywnym zapachu. Lubią ją szczególnie pszczelarze, bo wabi pszczoły i jest miododajna. Dobrze rośnie nawet na bardzo słabych glebach. Dlaczego więc ekolodzy biją na alarm i ostrzegają przed sadzeniem tego drzewa w ogrodzie?

Robinia akacjowa - gatunek inwazyjny i toksyczny

Lata obserwacji dowiodły, że robinia (mylnie zwana akacją) jest niezwykle ekspansywna. Szybko wytwarza rozległy system korzeniowy, który może zagrażać innym roślinom. Szczególnie, że jednocześnie intensywnie wzbogaca glebę w azot, a wysokie stężenie tego pierwiastka w ziemi może być wyniszczające dla większości roślin rosnących w pobliżu. Pojawić mogą się w tym miejscu za to lubiące azot pokrzywy. Drzewo jest więc szkodliwe dla rodzimej bioróżnorodności.

Robinię bardzo trudno też usunąć - pozostałości korzeni szybko odrastają, tworząc kolczaste wypustki, z których wyrastają kolejne małe drzewka. Jakby tego było mało, właściwie wszystkie elementy robinii zawierają toksyczne związki - zarówno liście, kora, jak i nasiona. Mogą być szkodliwe zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt.

Robinie mają też dość kruche i podatne na złamania gałęzie (także z tego względu, że większość energii drzewo poświęca na rozrost systemu korzeniowego). A to stwarza ryzyko w czasie burz i wichur.

Robinia akacjowa błędnie nazywana jest akacją. To są zupełnie dwa różne drzewa 123RF/PICSEL

Eksperci zalecają zaprzestanie uprawy, a nawet wycinkę robinii akacjowej

Z tych względów Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska apeluje, by zaprzestać uprawy robinii, a nawet rozważyć jej wycinkę i nasadzenie rodzimymi gatunkami drzew, takimi jak lipa, klon, jarzębina czy brzoza.

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

"Nomada": Rzuciła wszystko i wyjechała do Azji – bez planu powrotu INTERIA.PL