Spis treści: Kasza pęczak nie gości często na stołach. Dlaczego Polacy za nią nie przepadali? Dlaczego warto jeść kaszę pęczak? Wartości odżywcze Jak wykorzystać kaszę pęczak w kuchni?

Kasza pęczak nie gości często na stołach. Dlaczego Polacy za nią nie przepadali?

Kasza pęczak to jedna z odmian kaszy jęczmiennej, wytwarzana z całych, obłuszczonych ziaren. Przez lata mocno kojarzyła się z kuchnią PRL-u, stanowiąc synonim taniego i niekoniecznie smacznego jedzenia, serwowanego głównie w formie wojskowego krupniku czy stołówkowego gulaszu. Z tego powodu przez dekady traktowano ją jako produkt mało wyszukany. Została niemal całkowicie zapomniana, gdy na polskim rynku pojawił się szerszy dostęp do produktów z całego świata. Na samo wspomnienie o mdłym krupniku wiele osób rezygnowało z pęczaku na rzecz "ciekawszych" alternatyw, takich jak ryż czy makaron.

Obecnie jednak - m.in. za sprawą mediów społecznościowych i krążących w sieci nowoczesnych przepisów - coraz więcej Polaków na nowo przekonuje się do tej kaszy. O jej zaletach głośno mówią również dietetycy, wskazując na bogactwo składników odżywczych, które mają zbawienny wpływ na funkcjonowanie organizmu. Dlaczego warto włączyć kaszę pęczak do codziennej diety?

Dlaczego warto jeść kaszę pęczak? Wartości odżywcze

Kasza pęczak to jedna z najmniej przetworzonych kasz, dzięki czemu wyróżnia się wyjątkowo wysoką zawartością błonnika - dostarcza ok. 13-15 g tego składnika w 100 g suchego produktu. To właśnie jego bogactwo ma dobry wpływ na układ pokarmowy oraz metabolizm, czyniąc pęczak sprzymierzeńcem podczas odchudzania. Błonnik wspiera pracę jelit, ułatwia usuwanie toksyn z organizmu, a także pomaga uporać się z zaparciami i wzdęciami. Dzięki niemu kasza syci na długo, co ogranicza chęć podjadania między posiłkami. W 100 gramach suchego produktu znajduje się ok. 354 kcal.

Poza tym zawiera witaminy z grupy B w tym B1, B2, B3 oraz B6, które odpowiadają m.in. za prawidłowe działanie układu pokarmowego. Ponadto znajdziemy w niej również witaminę A, E, oraz K. Kasza pęczak dostarczy także do organizmu wiele minerałów takich jak magnez, wapń, żelazo, fosfor i potas. Regularne spożywanie kaszy może pomagać w obniżeniu wysokiego cholesterolu LDL, który bezpośrednio przyczynia się do rozwoju wielu chorób układu krążenia w tym m.in. miażdżycy. Dodatkowo kasza ma stosunkowo niski indeks glikemiczny (IG ok. 45 po ugotowaniu), dlatego też nadaje się dla osób chorujących na cukrzycę.

Pęczak to najmniej przetworzona kasza 123RF/PICSEL

Jak wykorzystać kaszę pęczak w kuchni?

Kasza pęczak to nie tylko klasyczny krupnik. Jej wyjątkowa struktura (ziarna pozostają jędrne i nie rozpadają się w trakcie gotowania) oraz delikatny, orzechowy posmak sprawiają, że odnajduje się w najróżniejszych konfiguracjach - od dań mięsnych, przez wegetariańskie, aż po desery. Najłatwiej wkomponować ją w takie potrawy jak:

Pęczak po meksykańsku - zastąpienie tradycyjnego ryżu pęczakiem to prosty sposób na podkręcenie wartości odżywczych meksykańskiej potrawki. W połączeniu z mieloną wołowiną (lub czerwoną fasolą w wersji wegetariańskiej), słodką kukurydzą, papryką oraz czosnkiem smakuje wybornie. Ponadto kasza idealnie chłonie aromaty przypraw i nadaje daniu świetną teksturę. Kremowe "pęczotto" - Włosi mają swoje risotto, my mamy pęczotto. Pęczak ze względu na zawartość skrobi doskonale imituje ryż Arborio. Wystarczy podsmażyć go z cebulką, a następnie stopniowo podlewać bulionem. Na koniec warto dodać podsmażone leśne grzyby lub pieczarki, garść parmezanu i odrobinę masła lub inne dodatki według własnego gustu. Faszerowany bakłażan - wystarczy wymieszać ugotowaną kaszę pęczak z sosem pomidorowym, czosnkiem i papryczką chili. Farszem wypełnić wydrążone połówki bakłażana i zapiekać w temperaturze 180 st. C przez ok. 30 minut. Pod koniec pieczenia można posypać całość mozzarellą lub parmezanem. Sałatki lunchowe - pęczak to doskonała baza do dań na wynos, ponieważ nie mięknie pod wpływem sosu. Można połączyć ostudzoną kaszę np. ze świeżym szpinakiem, fetą, suszonymi pomidorami, sezamem i ziarnami słonecznika. Pęczak na słodko - pęczak ugotowany na mleku (krowim lub roślinnym) podany na ciepło z - pęczak ugotowany na mleku (krowim lub roślinnym) podany na ciepło z miodem , cynamonem, upieczonym jabłkiem lub świeżymi owocami sezonowymi to sycące śniadanie, które da energię na cały poranek.

Kasza pęczak na dobre wraca na nasze stoły i zdecydowanie warto dać jej drugą szansę, szczególnie, że odnajdzie się w wielu daniach.

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