Połącz dwa składniki i włóż do piekarnika. Tłuste plamy i spalenizna znikną
Brudny piekarnik nie tylko psuje estetykę nawet najbardziej zadbanej i eleganckiej kuchni, ale jest też niehigieniczny. Resztki spalonej żywności pod wpływem temperatury mogą wydzielać trujące substancje o nieprzyjemnej woni. Przeraża cię myśl o kolejnym szorowaniu urządzenia? Sprawdź, jak łatwo wyczyścić piekarnik na błysk - bez wysiłku i mozolnej pracy.
Spis treści:
- Jak wyczyścić piekarnik za pomocą sody oczyszczonej?
- Jak wyczyścić piekarnik za pomocą octu?
- Jak wyczyścić piekarnik za pomocą cytryny?
- Jak wyczyścić piekarnik za pomocą tabletek do zmywarki?
Jak wyczyścić piekarnik za pomocą sody oczyszczonej?
Soda oczyszczona jest niezastąpiona w domowych porządkach. Doskonale sprawdzi się także w przypadku uporczywych zabrudzeń w piekarniku. Usunie tłuste plamy i pozbędzie się nieprzyjemnego zapachu, jednocześnie nie zarysuje delikatnych powierzchni urządzenia. Do miski wystarczy wsypać opakowanie sody oczyszczonej i dodać niewielką ilość wody, tak by powstała konsystencja pasty. Mieszankę trzeba nałożyć na zabrudzenia - im większe, tym więcej pasty, a następnie pozostawić na ok. pół godziny. Po tym czasie całość należy przetrzeć gąbką, a następnie mokrą szmatką, by pozbyć się resztek sody. Piekarnik powinien lśnić czystością.
Jak wyczyścić piekarnik za pomocą octu?
Ocet jest prawdziwym pogromcą uporczywego brudu, a do tego działa antybakteryjnie. Do naczynia żaroodpornego wystarczy wlać wodę i ocet w proporcji 1:1 i dodać odrobinę płynu do mycia naczyń. Całość wstawiamy na środkową półkę piekarnika i włączamy urządzenie w trybie termoobiegu na 150 stopni. W ciągu 40 minut parująca ciecz nawilży całe wnętrze urządzenia, a po kilku minutach od wyłączenia, wystarczy jeszcze przetrzeć piekarnik miękką ściereczką. Po zabrudzeniach i przypalonych resztkach nie powinno być śladu.
Jak wyczyścić piekarnik za pomocą cytryny?
Lekko zabrudzony piekarnik można wyczyścić za pomocą cytryny. To opcja dla osób, które pamiętają o częstszym czyszczeniu piekarnika i nie tolerują zbyt dobrze ostrego zapachu octu.
Do naczynia żaroodpornego trzeba wlać około ¾ l wody i wcisnąć sok z 2 cytryn. Dla lepszego efektu można jeszcze umieścić w naczyniu cytrynę pokrojoną w plastry. Naczynie najlepiej włożyć na środkową półkę piekarnika i włączyć termoobieg, temperatura 180 stopni. Po 2 godzinach urządzenie wystarczy wyłączyć i poczekać, aż ostygnie. Po tym czasie wnętrze piekarnika należy przetrzeć gąbką - namoknięte zabrudzenia powinny z łatwością zniknąć.
Jak wyczyścić piekarnik za pomocą tabletek do zmywarki?
Jeśli nie masz w domu sody ani octu, to do usuwania mocnych zabrudzeń z piekarnika możesz użyć tabletki do zmywarki. Zawiera ona substancje, które rozpuszczają tłuszcz i nabłyszczają powierzchnię. Tabletkę wystarczy położyć na głębszej blasze lub na dnie naczynia żaroodpornego i zalać ją 5 szklankami ciepłej wody. Po umieszczeniu jej w piekarniku, wystarczy włączyć urządzenie w trybie termoobiegu w temperaturze 150 stopni. Po 2-3 godzinach trzeba tylko odczekać, aż urządzenie ostygnie, a następnie przetrzeć całość wilgotną ściereczką. Piekarnik będzie lśnić.
Poznaj sprawdzone triki na sprzątanie i porządkowanie przestrzeni bez stresu. Od praktycznych porad po szybkie metody na czysty i przytulny dom. Więcej wskazówek znajdziesz na kobieta.interia.pl/porady