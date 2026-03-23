Spis treści: Jak wyczyścić piekarnik za pomocą sody oczyszczonej? Jak wyczyścić piekarnik za pomocą octu? Jak wyczyścić piekarnik za pomocą cytryny? Jak wyczyścić piekarnik za pomocą tabletek do zmywarki?

Jak wyczyścić piekarnik za pomocą sody oczyszczonej?

Soda oczyszczona jest niezastąpiona w domowych porządkach. Doskonale sprawdzi się także w przypadku uporczywych zabrudzeń w piekarniku. Usunie tłuste plamy i pozbędzie się nieprzyjemnego zapachu, jednocześnie nie zarysuje delikatnych powierzchni urządzenia. Do miski wystarczy wsypać opakowanie sody oczyszczonej i dodać niewielką ilość wody, tak by powstała konsystencja pasty. Mieszankę trzeba nałożyć na zabrudzenia - im większe, tym więcej pasty, a następnie pozostawić na ok. pół godziny. Po tym czasie całość należy przetrzeć gąbką, a następnie mokrą szmatką, by pozbyć się resztek sody. Piekarnik powinien lśnić czystością.

Jak wyczyścić piekarnik za pomocą octu?

Ocet jest prawdziwym pogromcą uporczywego brudu, a do tego działa antybakteryjnie. Do naczynia żaroodpornego wystarczy wlać wodę i ocet w proporcji 1:1 i dodać odrobinę płynu do mycia naczyń. Całość wstawiamy na środkową półkę piekarnika i włączamy urządzenie w trybie termoobiegu na 150 stopni. W ciągu 40 minut parująca ciecz nawilży całe wnętrze urządzenia, a po kilku minutach od wyłączenia, wystarczy jeszcze przetrzeć piekarnik miękką ściereczką. Po zabrudzeniach i przypalonych resztkach nie powinno być śladu.

Jak wyczyścić piekarnik za pomocą cytryny?

Lekko zabrudzony piekarnik można wyczyścić za pomocą cytryny. To opcja dla osób, które pamiętają o częstszym czyszczeniu piekarnika i nie tolerują zbyt dobrze ostrego zapachu octu.

Do naczynia żaroodpornego trzeba wlać około ¾ l wody i wcisnąć sok z 2 cytryn. Dla lepszego efektu można jeszcze umieścić w naczyniu cytrynę pokrojoną w plastry. Naczynie najlepiej włożyć na środkową półkę piekarnika i włączyć termoobieg, temperatura 180 stopni. Po 2 godzinach urządzenie wystarczy wyłączyć i poczekać, aż ostygnie. Po tym czasie wnętrze piekarnika należy przetrzeć gąbką - namoknięte zabrudzenia powinny z łatwością zniknąć.

Soda oczyszczona doczyści zaschnięty brud 123RF/PICSEL

Jak wyczyścić piekarnik za pomocą tabletek do zmywarki?

Jeśli nie masz w domu sody ani octu, to do usuwania mocnych zabrudzeń z piekarnika możesz użyć tabletki do zmywarki. Zawiera ona substancje, które rozpuszczają tłuszcz i nabłyszczają powierzchnię. Tabletkę wystarczy położyć na głębszej blasze lub na dnie naczynia żaroodpornego i zalać ją 5 szklankami ciepłej wody. Po umieszczeniu jej w piekarniku, wystarczy włączyć urządzenie w trybie termoobiegu w temperaturze 150 stopni. Po 2-3 godzinach trzeba tylko odczekać, aż urządzenie ostygnie, a następnie przetrzeć całość wilgotną ściereczką. Piekarnik będzie lśnić.

