Spis treści: Dieta - klucz do odporności ze stali Imbir, miód, cytryna, czyli "fantastyczna trójka" Kurkuma w roli głównej, czyli przepis na "złote mleko" Syrop z goździków na odporność Buraki kiszone. Naturalny probiotyk na wagę złota

Jesień i zima to czas, kiedy musimy szczególnie dbać o odporność. Istnieje wiele prostych sposobów, dzięki którym wesprzesz układ immunologiczny. Jego kondycja zależy od wielu czynników, w tym m.in. od odpowiedniej ilości snu, przyjmowania leków, poziomu stresu czy stanu mikroflory jelitowej. Ważny jest również styl życia, w którym powinniśmy znajdować czas na regularną aktywność fizyczną.

Dieta - klucz do odporności ze stali

Kluczem do wzmacniania odporności jest również zbilansowana dieta. W naszym menu powinny królować warzywa i owoce, zwłaszcza te zawierające witaminy A, C, D, E, witaminy z grupy B oraz antyoksydanty.

W diecie wzmacniającej układ odpornościowy powinny też królować produkty bogate w cynk, selen, miedź, żelazo, kwas foliowy czy beta-karoten. W menu powinniśmy uwzględniać warzywa takie jak zielona i czerwona papryka, szpinak, marchew, natka pietruszki czy jarmuż.

Jeśli chodzi o owoce, to sięgajmy po śliwki, cytryny, pomarańcze, grejpfruty, kiwi, brzoskwinie czy morele. Uwzględnij również przyprawy i dodatki takie jak np. czosnek określany mianem naturalnego antybiotyku.

Do diety możemy też włączyć domowe mikstury wspomagające odporność. Każda z nich działa na organizm kojąco podczas przeziębienia i pomaga szybciej uporać się z infekcją. W rolach głównych składniki takie jak:

imbir,

cytryna,

miód,

kurkuma,

goździki,

buraki kiszone.

Imbir, miód, cytryna, czyli "fantastyczna trójka"

Tego kultowego połączenia raczej nie trzeba specjalnie przedstawiać. Imbir - jedna z najzdrowszych przypraw świata - działa na organizm rozgrzewająco i pomaga w jego oczyszczaniu.

Miód z kolei ma działanie antyseptyczne i wzmacniające. Podobnie jak imbir, działa przeciwzapalnie, antybakteryjnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Dzieło wieńczy cytryna, która wzmacnia odporność dzięki sporej dawce witaminy C. A do tego działa antyoksydacyjne, wspiera trawienie i działa detoksykująco. Trzy wspomniane składniki można połączyć na różne sposoby.

Połączenie kilku niepozornych składników może być świetną bronią w walce z przeziębieniem 123RF/PICSEL

Najprościej przygotować z nich napój. Dwa plastry cytryny, kawałek imbiru pokrojony w plasterki i łyżkę miodu zalej ciepłą wodą. Taką miksturę pozostaw na kilka minut. Przed spożyciem całość wymieszaj.

Z imbiru, miodu i cytryny przygotujesz też wyśmienity syrop, który możesz przechowywać w lodówce przez kilka tygodni.

Składniki:

sok z jednej cytryny,

korzeń imbiru,

szklanka wody,

szklanka miodu,

opcjonalnie: kilka goździków, cynamon, anyż.

Sposób przygotowania

Pokrój imbir w cienkie plasterki lub drobno posiekaj. W garnku wymieszaj imbir, sok z cytryny, miód i wodę. Całość podgrzewaj na małym ogniu. Mieszaj do momentu, gdy miód się rozpuści. Gdy składniki już się połączą, zagotuj miksturę. Zmniejsz ogień i gotuj na wolnym ogniu przez ok. 20 minut. Ostudź syrop. Odcedź syrop z kawałków imbiru i przelej do słoiczka lub szklanej butelki.

Dawkowanie: Profilaktycznie zalecane jest spożywanie jednej łyżeczki dziennie. W trakcie infekcji można zwiększyć dawkę do 1-3 łyżek dziennie.

Kurkuma w roli głównej, czyli przepis na "złote mleko"

Gdy mowa o wzmacnianiu odporności, na liście nie może zabraknąć kurkumy. Proponujemy podanie jej w postaci "złotego mleka". Przyprawa ma silne działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające. A do tego pomaga zwalczać bakterie, grzyby i wirusy, wykazuje też działanie przeciwbólowe. Kurkuma rozgrzewa, obniża cholesterol, reguluje poziom cukru we krwi, pomaga w przypadku niestrawności i wspomaga metabolizm. Jak widać lista cennych dla organizmu właściwości jest naprawdę długa.

Zamień kawę na ten napój. "Złote mleko" wzmacnia odporność . 123RF/PICSEL

Wspomniane "złote mleko" jest wykorzystywane w medycynie ajurwedyjskiej. Wzmacnia odporność, rozgrzewa i zwalcza infekcje. Jak je przygotować?

Składniki:

Szklanka mleka roślinnego, np. migdałowego (może być też mleko krowie),

Łyżeczka pasty z kurkumy (możesz przygotować samodzielnie),

Łyżeczka tłuszczu (np. oleju migdałowego).

Sposób przygotowania:

Zacznij od pasty z kurkumy. Możesz kupić ją w sklepie, ale i przygotować samodzielnie. Wlej do garnuszka pół szklanki wody. Gdy będzie się gotowała, dodaj trzy łyżki kurkumy w proszku. Całość gotuj na wolnym ogniu i mieszaj do zgęstnienia. Jeśli pasta będzie zbyt płynna, dodaj kurkumy. Gotową pastę i łyżeczkę tłuszczu dodaj do szklanki mleka. Gdy przestygnie, do smaku możesz dodać miód, imbir, cynamon, kardamon, wanilię czy pieprz.

Dawkowanie: "Złote mleko" można pić codziennie profilaktycznie. W trakcie infekcji można zwiększyć dawkę do 2 razy dziennie.

Syrop z goździków na odporność

Kolejny naturalny syrop na odporność? Proszę bardzo. Bohaterami tego przepisu są aromatyczne goździki i miód. Goździki, dzięki zawartości eugenolu, wykazują silne właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne, antyseptyczne i przeciwbakteryjne. Wspierają odporność i działają przeciwutleniająco. Kolejna zaleta? Intensywny zapach pomaga oczyścić górne drogi oddechowe.

Składniki:

Kilka sztuk goździków,

Szklanka miodu.

Sposób przygotowania:

W moździerzu zmiel kilka goździków i zalej je szklanką miodu. Uzyskaną mieszankę przelej do słoika i pozostaw na 24 godziny. Po ich upływie syrop jest gotowy do spożycia.

Dawkowanie: Syrop z goździków można spożywać 2-3 razy dziennie po jednej łyżeczce. Można dodawać go do ciepłego napoju.

Buraki kiszone. Naturalny probiotyk na wagę złota

Sok z kiszonych buraków to mikstura, którą warto mieć pod ręką przez całą jesień i zimę. Powstaje w wyniku kiszenia buraków i jest prawdziwą skarbnicą witamin A, C, E, K, witamin z grupy B oraz żelaza, magnezu, wapnia i kwasu mlekowego. Mikstura wzmacnia odporność, chroni mikroflorę jelitową podczas antybiotykoterapii. Najlepiej spożywać go na czczo.

Buraki to jedne z najzdrowszych warzyw africaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images) 123RF/PICSEL

Składniki:

kilogram buraków,

czosnek,

liście laurowe,

ziele angielskie,

sól,

2 litry zimnej, przegotowanej wody.

Sposób przygotowania:

Przygotuj duży słój. Umyj, obierz i pokrój na mniejsze kawałki kilogram buraków. Układaj warstwami: buraki - przyprawy (czosnek, liście laurowe, ziele angielskie). Całość zalej 2 litrami zimnej, przegotowanej wody wymieszanej z dwiema łyżkami soli. Płyn powinien przykrywać całość. Na koniec możesz dodać skórkę chleba razowego na naturalnym zakwasie, co przyspieszy proces fermentacji. Zamknięty szczelnie słój odstaw w ciemne, chłodne miejsce na tydzień. Po tym czasie odcedź i przelej sok do butelek

Dawkowanie: Na początku zaleca się przyjmowanie małych porcji. Porcje należy zwiększać stopniowo, od pół do jednej szklanki dziennie. Sok z kiszonych buraków najlepiej spożywać na czczo lub między posiłkami.

