Połącz te składniki, a otrzymasz domowy eliksir zdrowia. Prosty trik na wzmocnienie odporności jesienią
Co pić, by wzmocnić odporność? Możesz pomóc sobie w naturalny sposób. Domowe eliksiry zdrowia przygotujesz z kilku składników. Każdy z nich wzmacnia odporność, działa przeciwzapalnie czy wspiera organizm w trakcie przeziębienia. Oto trzy proste przepisy, które z łatwością przygotujesz. Wszystkie składniki jesienią i zimą warto mieć zawsze pod ręką.
Spis treści:
- Dieta - klucz do odporności ze stali
- Imbir, miód, cytryna, czyli "fantastyczna trójka"
- Kurkuma w roli głównej, czyli przepis na "złote mleko"
- Syrop z goździków na odporność
- Buraki kiszone. Naturalny probiotyk na wagę złota
Jesień i zima to czas, kiedy musimy szczególnie dbać o odporność. Istnieje wiele prostych sposobów, dzięki którym wesprzesz układ immunologiczny. Jego kondycja zależy od wielu czynników, w tym m.in. od odpowiedniej ilości snu, przyjmowania leków, poziomu stresu czy stanu mikroflory jelitowej. Ważny jest również styl życia, w którym powinniśmy znajdować czas na regularną aktywność fizyczną.
Dieta - klucz do odporności ze stali
Kluczem do wzmacniania odporności jest również zbilansowana dieta. W naszym menu powinny królować warzywa i owoce, zwłaszcza te zawierające witaminy A, C, D, E, witaminy z grupy B oraz antyoksydanty.
W diecie wzmacniającej układ odpornościowy powinny też królować produkty bogate w cynk, selen, miedź, żelazo, kwas foliowy czy beta-karoten. W menu powinniśmy uwzględniać warzywa takie jak zielona i czerwona papryka, szpinak, marchew, natka pietruszki czy jarmuż.
Jeśli chodzi o owoce, to sięgajmy po śliwki, cytryny, pomarańcze, grejpfruty, kiwi, brzoskwinie czy morele. Uwzględnij również przyprawy i dodatki takie jak np. czosnek określany mianem naturalnego antybiotyku.
Do diety możemy też włączyć domowe mikstury wspomagające odporność. Każda z nich działa na organizm kojąco podczas przeziębienia i pomaga szybciej uporać się z infekcją. W rolach głównych składniki takie jak:
- imbir,
- cytryna,
- miód,
- kurkuma,
- goździki,
- buraki kiszone.
Imbir, miód, cytryna, czyli "fantastyczna trójka"
Tego kultowego połączenia raczej nie trzeba specjalnie przedstawiać. Imbir - jedna z najzdrowszych przypraw świata - działa na organizm rozgrzewająco i pomaga w jego oczyszczaniu.
Miód z kolei ma działanie antyseptyczne i wzmacniające. Podobnie jak imbir, działa przeciwzapalnie, antybakteryjnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Dzieło wieńczy cytryna, która wzmacnia odporność dzięki sporej dawce witaminy C. A do tego działa antyoksydacyjne, wspiera trawienie i działa detoksykująco. Trzy wspomniane składniki można połączyć na różne sposoby.
Najprościej przygotować z nich napój. Dwa plastry cytryny, kawałek imbiru pokrojony w plasterki i łyżkę miodu zalej ciepłą wodą. Taką miksturę pozostaw na kilka minut. Przed spożyciem całość wymieszaj.
Z imbiru, miodu i cytryny przygotujesz też wyśmienity syrop, który możesz przechowywać w lodówce przez kilka tygodni.
Składniki:
- sok z jednej cytryny,
- korzeń imbiru,
- szklanka wody,
- szklanka miodu,
- opcjonalnie: kilka goździków, cynamon, anyż.
Sposób przygotowania
- Pokrój imbir w cienkie plasterki lub drobno posiekaj.
- W garnku wymieszaj imbir, sok z cytryny, miód i wodę.
- Całość podgrzewaj na małym ogniu. Mieszaj do momentu, gdy miód się rozpuści.
- Gdy składniki już się połączą, zagotuj miksturę. Zmniejsz ogień i gotuj na wolnym ogniu przez ok. 20 minut.
- Ostudź syrop.
- Odcedź syrop z kawałków imbiru i przelej do słoiczka lub szklanej butelki.
Dawkowanie: Profilaktycznie zalecane jest spożywanie jednej łyżeczki dziennie. W trakcie infekcji można zwiększyć dawkę do 1-3 łyżek dziennie.
Kurkuma w roli głównej, czyli przepis na "złote mleko"
Gdy mowa o wzmacnianiu odporności, na liście nie może zabraknąć kurkumy. Proponujemy podanie jej w postaci "złotego mleka". Przyprawa ma silne działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające. A do tego pomaga zwalczać bakterie, grzyby i wirusy, wykazuje też działanie przeciwbólowe. Kurkuma rozgrzewa, obniża cholesterol, reguluje poziom cukru we krwi, pomaga w przypadku niestrawności i wspomaga metabolizm. Jak widać lista cennych dla organizmu właściwości jest naprawdę długa.
Wspomniane "złote mleko" jest wykorzystywane w medycynie ajurwedyjskiej. Wzmacnia odporność, rozgrzewa i zwalcza infekcje. Jak je przygotować?
Składniki:
- Szklanka mleka roślinnego, np. migdałowego (może być też mleko krowie),
- Łyżeczka pasty z kurkumy (możesz przygotować samodzielnie),
- Łyżeczka tłuszczu (np. oleju migdałowego).
Sposób przygotowania:
- Zacznij od pasty z kurkumy. Możesz kupić ją w sklepie, ale i przygotować samodzielnie. Wlej do garnuszka pół szklanki wody. Gdy będzie się gotowała, dodaj trzy łyżki kurkumy w proszku. Całość gotuj na wolnym ogniu i mieszaj do zgęstnienia. Jeśli pasta będzie zbyt płynna, dodaj kurkumy.
- Gotową pastę i łyżeczkę tłuszczu dodaj do szklanki mleka. Gdy przestygnie, do smaku możesz dodać miód, imbir, cynamon, kardamon, wanilię czy pieprz.
Dawkowanie: "Złote mleko" można pić codziennie profilaktycznie. W trakcie infekcji można zwiększyć dawkę do 2 razy dziennie.
Syrop z goździków na odporność
Kolejny naturalny syrop na odporność? Proszę bardzo. Bohaterami tego przepisu są aromatyczne goździki i miód. Goździki, dzięki zawartości eugenolu, wykazują silne właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne, antyseptyczne i przeciwbakteryjne. Wspierają odporność i działają przeciwutleniająco. Kolejna zaleta? Intensywny zapach pomaga oczyścić górne drogi oddechowe.
Składniki:
- Kilka sztuk goździków,
- Szklanka miodu.
Sposób przygotowania:
W moździerzu zmiel kilka goździków i zalej je szklanką miodu. Uzyskaną mieszankę przelej do słoika i pozostaw na 24 godziny. Po ich upływie syrop jest gotowy do spożycia.
Dawkowanie: Syrop z goździków można spożywać 2-3 razy dziennie po jednej łyżeczce. Można dodawać go do ciepłego napoju.
Buraki kiszone. Naturalny probiotyk na wagę złota
Sok z kiszonych buraków to mikstura, którą warto mieć pod ręką przez całą jesień i zimę. Powstaje w wyniku kiszenia buraków i jest prawdziwą skarbnicą witamin A, C, E, K, witamin z grupy B oraz żelaza, magnezu, wapnia i kwasu mlekowego. Mikstura wzmacnia odporność, chroni mikroflorę jelitową podczas antybiotykoterapii. Najlepiej spożywać go na czczo.
Składniki:
- kilogram buraków,
- czosnek,
- liście laurowe,
- ziele angielskie,
- sól,
- 2 litry zimnej, przegotowanej wody.
Sposób przygotowania:
- Przygotuj duży słój. Umyj, obierz i pokrój na mniejsze kawałki kilogram buraków.
- Układaj warstwami: buraki - przyprawy (czosnek, liście laurowe, ziele angielskie).
- Całość zalej 2 litrami zimnej, przegotowanej wody wymieszanej z dwiema łyżkami soli. Płyn powinien przykrywać całość.
- Na koniec możesz dodać skórkę chleba razowego na naturalnym zakwasie, co przyspieszy proces fermentacji.
- Zamknięty szczelnie słój odstaw w ciemne, chłodne miejsce na tydzień.
- Po tym czasie odcedź i przelej sok do butelek
Dawkowanie: Na początku zaleca się przyjmowanie małych porcji. Porcje należy zwiększać stopniowo, od pół do jednej szklanki dziennie. Sok z kiszonych buraków najlepiej spożywać na czczo lub między posiłkami.