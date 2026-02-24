Spis treści: Co jest zdrowsze - pieczywo białe czy ciemne? Kto nie powinien jeść ciemnego pieczywa? Czy ciemne pieczywo to zawsze lepszy wybór? Niekoniecznie

Co jest zdrowsze - pieczywo białe czy ciemne?

Pieczywo przyrządzane z mąki pełnoziarnistej jest zdaniem ekspertów ds. żywienia zdrowsze aniżeli to wyrabiane z oczyszczonej mąki pszennej. Powód jest oczywisty. Biały chleb ma zdecydowanie wyższy indeks glikemiczny, co oznacza, że powoduje gwałtowny wyrzut glukozy we krwi i równie dynamiczny jej spadek (co wiąże się z ryzykiem napadów głodu). Ponadto jest zdecydowanie mniej sycące, ubogie w błonnik i za sprawą procesu rafinacji pozbawione składników mineralnych. Ponadto biały chleb czy bułki to produkt przetworzony, bo powstaje z mąki poddanej intensywnym procesom przemysłowym, które mają na celu oczyszczenie ziarna, wydłużenie trwałości produktu oraz uzyskanie pożądanej tekstury i smaku. Mimo iż pieczywo pełnoziarniste jest zdecydowanie bardziej polecane przez ekspertów ds. żywienia, nie każdy może bezkarnie się nim objadać. Kto zatem powinien uważać?

Kto nie powinien jeść ciemnego pieczywa?

Ciemne, naturalne, dobrej jakości pieczywo - zarówno to na zakwasie jak i przyrządzane na drożdżach, może być wsparciem dla zdrowia. Są jednak przypadki, że po jego zjedzeniu pojawia się szereg przykrych dolegliwości. Poza osobami borykających się z nietolerancją i alergią na gluten, uważać na nie powinny także osoby:

•z zespołem jelita drażliwego (IBS) - nadmiar błonnika nierozpuszczalnego obecnego w pieczywie razowym może u nich doprowadzić do wzdęć, bólu brzucha i biegunek

•z niedoborami żelaza, wapnia, cynku i magnezu - wysoka zawartość kwasu fitynowego w otrębach może utrudniać wchłanianie tych składników

Razowe pieczywo może stanowić zdrowe urozmaicenie diety, pod warunkiem, że jest naturalne i wysokiej jakości 123RF/PICSEL

Czy ciemne pieczywo to zawsze lepszy wybór? Niekoniecznie

Pieczywo pełnoziarniste, razowe - np. żytnie czy orkiszowe dostępne w sklepach czy piekarniach może być zdrowym urozmaiceniem diety lub wprost przeciwnie. Nierzadko zdarza się, że sprzedawane są jedynie zabarwione słodem jęczmiennym, karmelem czy melasą produkty, a dodatkowo w składzie mają konserwanty i inne szkodliwe związki. Biorąc pod uwagę fakt, że żyjemy w czasach, gdy producenci wykorzystują rozmaite triki, aby apetycznym wyglądem skusić konsumentów do wyboru konkretnych produktów, warto rozważniej podchodzić do codziennych wyborów żywieniowych. Chcąc odżywiać się zdrowo należy przede wszystkim czytać etykiety i wybierać te artykuły, które mają jak najprostszy i najkrótszy skład. Pieczywo warto częściej kupować w piekarniach, aniżeli marketach, a w razie możliwości poleca się wypiekać je samodzielnie.

Dobrej jakości pełnoziarniste, naturalne pieczywo jest zdrowe i wartościowe, bo dostarcza:

błonnika pokarmowego wspierającego trawienie, przeciwdziałając zaparciom,

wielu minerałów: magnezu, cynku i żelaza,

witamin z grupy B,

przeciwutleniaczy, które neutralizują szkodliwe wolne rodniki, chroniąc komórki przed uszkodzeniami.

Ponadto tego typu pieczywo sprzyja utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu, zmniejsza ryzyko miażdżycy i chorób serca, a także stabilizuje poziom glukozy we krwi. Razowy chleb jest ponadto polecany osobom, które chcą schudnąć, bowiem zdecydowanie lepiej syci i ma niższy indeks glikemiczny (warto jednak zachować umiar).

