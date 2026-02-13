Spis treści: Dlaczego storczyk rzadko kwitnie? Częste błędy w uprawie Najważniejsze zasady w pielęgnacji storczyków Jak pobudzić storczyka do kwitnienia?

Dlaczego storczyk rzadko kwitnie? Częste błędy w uprawie

Najpopularniejsze odmiany storczyków kwitną dwa razy do roku, ale przy odpowiedniej pielęgnacji możliwe jest nawet trzykrotne wypuszczenie pąków kwiatowych przez roślinę. Do najczęstszych błędów w uprawie storczyka zalicza się zbyt wysoką temperaturę w pomieszczeniu, nieregularne podlewanie oraz nadmiar nawozów. Wystarczy jeden z tych czynników, by roślina zaczęła się "stresować" i skupiać na przetrwaniu, a nie wypuszczaniu pąków.

Najważniejsze zasady w pielęgnacji storczyków

Storczyki potrzebują rozproszonego światła (nie należy trzymać ich w pełnym słońcu), a zimą należy je odsuwać od szyb, bo nagrzane mogą parzyć roślinę. Miejsce powinno być również osłonięte od przeciągów. Do kwitnienia storczyk potrzebuje przede wszystkim odpowiednich temperatur, które nocą powinny być niższe i nie przekraczać 18 stopni. Roślinę należy podlewać raz na dwa tygodnie odstaną wodą. Po przekwitnięciu pędy należy przyciąć nad trzecim oczkiem.

Jak pobudzić storczyka do kwitnienia?

Jeśli chcesz pobudzić storczyka do kwitnienia, wystarczy, że na parapecie obok rośliny położysz jabłko. Owoc ten naturalnie wydziela etylen, czyli gazowy hormon roślinny, stymulujący procesy rozwojowe u roślin. Storczyki także go zawierają, ale dodatkowe stężenie na pewno przyspieszy ich rozwój. Ten sprytny trik jest szczególnie skuteczny, gdy wydaje się, że storczyk "zamiera" - od dłuższego czasu nie wypuszcza żadnych liści ani pąków.

Jeszcze skuteczniejszą metodą jest odkrojenie kawałka jabłka i umieszczenie plastrów owocu na wierzchu doniczki. W ten sposób stężenie etylenu będzie jeszcze wyższe. Należy tylko pamiętać, by usunąć jabłko, gdy tylko pojawi się pąk kwiatowy, ostatecznie - zanim pojawią się kwiaty. Nadmiar etylenu powoduje bowiem zbyt szybkie przekwitanie i opadanie kwiatów.

