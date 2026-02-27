Spis treści: Czym jest żywność "superfoods"? Niedoceniane, polskie superfoods. Możesz mieć je w swoim ogródku

Czym jest żywność "superfoods"?

Określenie "superfoods" ("super żywność") powstało najpewniej w 1998 roku, a w Polsce rozpowszechniło się i zaczynało zyskiwać zainteresowanie dopiero od 2010 roku. Wzrastająca wówczas świadomość dotycząca zdrowego odżywiania sprawiła, że rozpoczęto intensywne poszukiwania zdrowszych alternatyw dla wielu kiepskiej jakości produktów. Osoby interesujące się przed kilkunastoma laty trendem na zdrowe żywienie zapewne pamiętają, gdy zaczęły pojawiać się zupełnie nieznane dotąd nazwy produktów, propagowane przez znanych sportowców czy dietetyków. "Super żywność" to nic innego jak produkty, które szczególnie wyróżniają się na tle innych bogactwem witamin, minerałów i antyoksydantów. Wpływają one niezwykle korzystnie na funkcjonowanie całego organizmu człowieka, a spożywane regularnie zmniejszają ryzyko rozwoju wielu chorób - w tym cywilizacyjnych i nowotworowych. Superfoods za sprawą silnych przeciwutleniaczy, to także żywność zapobiegająca nadmiernemu rozwojowi wolnych rodników, a tym samym opóźniająca starzenie. Genialnie podnoszą odporność, wspierają układ krwionośny, nerwowy, poprawiają pracę mózgu i wspomagają trawienie. Można więc śmiało stwierdzić, że "super żywność" ma działanie kompleksowe i jest najlepszym wyborem dla tych, którzy chcą naprawdę zdrowo się odżywiać.

Do tych najbardziej popularnych produktów, dostępnych najczęściej na działach ze zdrową żywnością, należą sprowadzane z różnych stron świata:

jagody goji

jagody acai

nasiona chia

moringa oleifera

morwa biała

lucuma

młody jęczmień

quinoa (komosa ryżowa)

amarantus

ostropest

siemię lniane

Niedoceniane, polskie superfoods. Możesz mieć je w swoim ogródku

Miłośnicy aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wiedzą doskonale, ile na ogół kosztują produkty spożywcze określane jako "superfoods". Ceny egzotycznych przekąsek i dodatków do żywności - w szczególności tych ekologicznych, bywają naprawdę wysokie. Tymczasem zapominamy, że nie wszystko co modne i drogie jest konieczne do zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia. Nasze rodzime, polskie warzywa, owoce, nasiona i zioła są tak samo odżywcze, a ich wpływ na zdrowie nieoceniony. Zdaniem wielu specjalistów w dziedzinie żywienia, to na nich powinna opierać się dieta Polaków, bo rosną w naszej strefie klimatycznej, a każdy kto ma możliwość, może uprawiać je samodzielnie w swoim ogródku. Które z nich zasługują na szczególną uwagę i dlaczego są dla nas na wagę złota?

Czarna porzeczka - jest źródłem polifenoli działających antyoksydacyjnie, hamujących powstawanie wolnych rodników, zmniejszających ryzyko zachorowania na nowotwory oraz choroby układu krążenia. Ponadto związki zawarte w czarnej porzeczce mogą zwiększać wydajność i poprawiać funkcje poznawcze, co przekłada się na mniejsze ryzyko demencji.

Agrest - te nieco już zapomniane owoce wyróżniają się na tle innych wysoką zawartością witamin B i C oraz minerałów: potasu, żelaza, fosforu i magnezu. Agrest to bomba antyoksydantów - polifenoli i flawonoidów, które opóźniają procesy starzenia i zmniejszają ryzyko chorób przewlekłych. Spożywanie agrestu to także wsparcie dla serca, układu krążenia oraz jelit.

Buraki czerwone - określane jako jedne z najzdrowszych warzyw, bo w swoich korzeniach gromadzą ogromne ilości prozdrowotnych składników - m.in. witaminę C, B6, kwas foliowy, magnez, potas oraz żelazo. Są uważane za prozdrowotne i wykazują działanie przeciwzapalne. Zawierają antyoksydanty i azotany, które zwiększają wydolność fizyczną, a ponadto wzmacniają serce, mogą obniżać ciśnienie krwi i wspomagać detoksykację wątroby. Buraki to ponadto warzywa niskokaloryczne, dostępne przez cały rok.

Natka pietruszki to prawdziwa skarbnica witaminy C - 100 g świeżej natki to aż 133 mg tego składnika, co stanowi 220 proc. dziennego jej zapotrzebowania. Ponadto, zielona pietruszka zawiera korzystne dla zdrowia olejki eteryczne, a jeden z nich - eugenol wykazuje działanie znieczulające i antyseptyczne. Pietruszka to także źródło żelaza, witaminy K, beta-karotenu, potasu i kwasu foliowego. Jej spożywanie wspiera odporność, przeciwdziała anemii, wspomaga trawienie i wzmacnia kości.

Jarmuż to wciąż zbyt mało doceniane warzywo, jeden z najstarszych przedstawicieli rodziny kapustowatych. Jest doskonałym źródłem wapnia (150 mg na 100 g świeżego jarmużu) oraz witaminy C (120 mg na 100 g). Ponadto dostarcza karotenoidów, luteiny i zeaksantyny, a także witaminy K i żelaza. Co istotne, świeżym jarmużem można w Polsce cieszyć się przez cały rok, również zimą.

Niektóre odmiany jarmużu wytrzymują ekstremalne spadki temperatury, co pozwala na ich uprawę w gruncie przez całą zimę. ARMYVARDY 123RF/PICSEL

Czosnek kojarzony najczęściej z leczeniem kataru i przeziębienia oferuje znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać. Za sprawą allicyny - związku, który jest jego głównym składnikiem, działa jak naturalny antybiotyk (zwalcza bakterie np. gronkowca złocistego), doskonale wzmacnia odporność i jest nieocenionym wsparciem w czasie leczenia infekcji. Czosnek obniża ponadto ciśnienie krwi, chroni serce i pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To także źródło działających antynowotworowo przeciwutleniaczy.

Czosnek działa jak naturalny antybiotyk i wspiera odporność jak mało co 123RF/PICSEL

Kapusta czerwona za sprawą antocyjanów i innych prozdrowotnych składników - witaminy C, A, K, polifenoli, sulforafanu oraz błonnika, wspiera zdrowie na wielu poziomach i działa z nieocenioną siłą. Poza tym, że jej spożywanie wzmacnia ogólną odporność, to usprawnia też pracę serca i wspiera zdrowie kości. Kapusta czerwona wykazuje również silne działanie przeciwzapalne i przeciwnowotworowe, a swoimi właściwościami przewyższa wiele egzotycznych produktów, określanych mianem "superfoods".

Orzech włoski to nasz prawdziwy skarb. Poza tym, że zawiera mnóstwo cennych, nienasyconych kwasów tłuszczowych i kwasów omega-3 - działających przeciwzapalnie, wyróżnia się też wysoką zawartością magnezu i antyoksydantów. Orzechy włoskie zawierają więcej polifenoli i przeciwutleniaczy aniżeli inne orzechy, dzięki czemu najlepiej chronią komórki przed stresem oksydacyjnym i uszkodzeniami. To ponadto "pokarm dla mózgu", będący jednocześnie wsparciem dla układu krążenia oraz jelit.

