Czym jest jogurt grecki i co zawiera?

Jogurt grecki powstaje w procesie fermentacji mleka przy użyciu bakterii szczepu Lactobacilus bulgaricus i Streptococcus thermophilus. Kluczowe jest jednak odsączanie serwatki, dzięki czemu gotowy produkt jest znacznie gęstszy niż zwykłe jogurty naturalne. Dzięki temu zawiera też znacznie więcej białka. W zależności od producenta jogurt grecki może być beztłuszczowy, niskotłuszczowy lub pełnotłusty (zawiera wtedy jeszcze nieco śmietany, dzięki której ma bardziej kremową konsystencję). Z zasady nie ma w nim jednak cukru ani sztucznych dodatków, dzięki czemu to zdrowa i pełnowartościowa przekąska.

Dlaczego warto regularnie jeść jogurt grecki?

Jogurt grecki dzięki dużej zawartości białka jest nie tylko odżywczy, ale i sycący. Nie tylko podkręca więc metabolizm, ale chroni przed podjadaniem między posiłkami. Na diecie redukcyjnej zaleca się spożywanie jogurtu greckiego beztłuszczowego lub niskotłuszczowego. Taki produkt zawiera zaledwie 50 lub 120 kcal na 100 g. W jogurcie greckim znajdują się również duże ilości wapnia, które wzmacniają kości i zęby. Regularne spożywanie tego typu produktów może zmniejszać ryzyko osteoporozy.

Odpowiednia podaż białka na diecie chroni też przed utratą masy mięśniowej, a spożywanie jogurtu greckiego po intensywnym treningu wspiera regenerację mięśni. Produkt ten jest również naturalnym prebiotykiem i genialnie wpływa na kondycję jelit. Sprzyja namnażaniu się pożytecznych bakterii i wspiera układ odpornościowy. Zmniejsza też ryzyko zaparć, które są częstym efektem ubocznym diet redukcyjnych.

Probiotyki znajdujące się w jogurcie greckim są także zdrowe dla serca. Pomagają obniżyć poziom złego cholesterolu i zmniejszają ryzyko miażdżycy.

Jak włączyć jogurt grecki do codziennej diety?

Jogurt grecki idealnie nadaje się na przekąskę w porze drugiego śniadania czy podwieczorku. Z dodatkiem owoców i odrobiny miodu smakuje wybornie. Jogurt grecki to także świetna baza do przyrządzania sosów sałatkowych. Z powodzeniem zastąpi majonez czy śmietanę. Produkt idealnie nadaje się również jako składnik ciasta na racuchy czy naleśniki, a także do wypieku pączków i serników.

