Nawożenie pomidorów: dlaczego akurat banan?

Rośliny potrzebują co najmniej trzech pierwiastków, aby rosły zdrowe. Jednym z najważniejszych jest azot: on zapewnia prawidłowy i szybko wzrost sadzonek, a także uczestniczy w procesie fotosyntezy. Fosfor z kolei pomaga wzmocnić rośliny, a także chronić je przed infekcjami. Natomiast potas odpowiedzialny za zawiązywanie się owoców oraz ich rozwój. Jeśli chcemy cieszyć się naprawdę pokaźnymi zbiorami pomidorów, a warzywa mieć pierwszorzędne to warto zadbać o potas w trakcie uprawy. Skąd go pozyskać? Jego bogatym źródłem są banany, a właściwie skórki, które zazwyczaj po zjedzeniu owocu lądują w koszu.

Płynny nawóz z banana do pomidorów

Pomidory na działce będą smaczne, jeśli zaczniemy je nawozić 123RF/PICSEL

Jak przygotować płynny nawóz z bananów do pomidorów? Tutaj warto zaangażować rodzinę w zjedzeniu owocu, aby uzyskać kilka skórek. Jeśli zbierzemy ich kilka, to wystarczy umieścić je w dużym naczyniu i zalać je ciepłą wodą, a później odstawić na co najmniej dobę. Po tym czasie można podlewać płynnym nawozem nasze sadzonki i krzaczki. Warto trzymać się uniwersalnej proporcji: na jeden banan przypada litr wody.

Wersja suszona: dla zabieganych

Jeśli nie możemy szybko pozyskać świeżych skórek po bananach, to możemy przygotować sproszkowaną wersję na zapas, którą później można albo wysypać przy naszych sadzonkach pomidorów albo rozcieńczyć z wodą. Wystarczy skórki wysuszyć na słońcu albo w suszarce do warzyw, a następnie zemleć i przesypać np. do słoika. Prawda, że łatwe?

Skórki z bananów wkop w ziemię

Skórki z banana to bogate źródło potasu 123RF/PICSEL

Kiedy nie przekonują nas powyższe metody pozyskiwania nawozów z banana do pomidorów, wystarczy, że wkopiemy pozyskane skórki do ziemi nieopodal rosnących w niej krzaczków. Najlepiej, kiedy zrobimy to wczesną wiosną, ponieważ już przed sadzeniem w połowie maja pomidory będą mogły czerpać życiodajny potas. Jeśli nie zdążyliśmy - nic straconego, tylko trzeba uważać, aby wkopując skórki od bananów nie uszkodzić korzeni roślin. Obierki najlepiej wcześniej podzielić na mniejsze kawałki.