W skrócie Herbata z kwiatów czarnego bzu to naturalny sposób na przeziębienie, polecany szczególnie jesienią i zimą.

Kwiaty czarnego bzu wykazują działanie przeciwzapalne, napotne i wzmacniające odporność organizmu.

Przeciwwskazania do stosowania czarnego bzu obejmują m.in. alergie i cukrzycę.

Czarny bez skrywa wiele prozdrowotnych właściwości. Jedne z nich to działanie przeciwzapalne i wzmacniające odporność. Dlatego też jesienią i zimą, zwłaszcza gdy infekcje dają się we znaki, warto włączyć do menu herbatę z kwiatów czarnego bzu. Z pewnością przyniesie ulgę w przeziębieniu.

Spis treści: Kwiaty czarnego bzu: najważniejsze właściwości Jak przygotować herbatę z czarnego bzu? Kwiaty czarnego bzu. Lista przeciwwskazań

Kwiaty czarnego bzu: najważniejsze właściwości

Kwiaty czarnego bzu nie tylko intensywnie pachną, ale i zawierają cenne lecznicze właściwości. Nie bez powodu były cenione w medycynie ludowej. Wykazują pozytywne działanie na drogi oddechowe, wykazują też działanie antywirusowe. Z tego powodu jesienią i zimą warto sięgać po herbatę na ich bazie, zwłaszcza gdy borykamy się z przeziębieniem.

Pyszny napar z pewnością przyniesie nam ulgę. Zwłaszcza, że kwiaty czarnego bzu działają napotnie, wzmacniają błony śluzowe dróg oddechowych, działają kojąco w przypadku bólu głowy i wykrztuśnie.

To dzięki zawartym w nich składnikom takim polifenole, flawonoidy, kwasy organiczne i składniki mineralne. Takie połączenie sprawia, że kwiaty czarnego bzu pomagają wzmacniać odporność, działają przeciwzapalnie i rozkurczowo.

Herbata z nimi w roli głównej zadziała też rozgrzewająco, przeciwzapalnie i oczyszczająco. A do tego obniża temperaturę.

Jak przygotować herbatę z czarnego bzu?

Dlatego gdy doskwiera nam przeziębienie, warto sobie pomóc w prosty sposób. Herbatę można kupić w aptece lub sklepie - ceny wahają się od 9 do kilkunastu zł za opakowanie 250 g.

Dziennie możemy wypić 2-3 filiżanki naparu. Wystarczy jedna łyżeczka kwiatów, którą należy zalać szklanką wrzątku i pozostawić do zaparzenia na kwadrans.

Kwiaty czarnego bzu. Lista przeciwwskazań

Warto pamiętać, że kwiaty czarnego bzu w niektórych przypadkach zamiast pomóc, mogą nam zaszkodzić. Pierwszym przeciwwskazaniem jest alergia. Kolejne to cukrzyca - osoby borykające się z tą chorobą nie powinny pić naparu z kwiatów. Chodzi przede wszystkim o osoby przyjmujące leki przeciwcukrzycowe (bez leczniczy obniża poziom cukru we krwi).

Produktów z zawartością czarnego bzu nie powinny też stosować osoby, które mają w niedługim czasie perspektywę operacji i zabiegów chirurgicznych (powinny je odstawić minimum na dwa tygodnie przed ich terminem). Ostrożność powinny też zachować kobiety w ciąży i karmiące piersią - włączenie do diety herbaty czy innych produktów z kwiatów czarnego bzu należy skonsultować z lekarzem.

