Pomoże zwalczyć ochotę na słodkie. Istnieje jeden warunek

Oto przysmak, który łączy tradycję, wyjątkowy smak i prostotę. Choć dziś jest dostępny w wielu wariantach i formach, jego podstawowa receptura pozostaje bez zmian. Nugat spożywany okazjonalnie i z umiarem może być ciekawym dodatkiem do jadłospisu, zwłaszcza dla smakoszy poszukujących niebanalnych słodkości.

Stos kostek białego nugatu z dużą ilością orzechów, kawałki są nieregularnie ułożone jeden na drugim, jasne tło podkreśla strukturę i składniki słodyczy, w prawym dolnym rogu widoczny fragment nugatu częściowo oblany ciemną czekoladą.
Czym jest nugat i jakie ma właściwości?123RF/PICSEL

Skąd pochodzi nugat?

Znawcy historii słodkości za ojczyznę tego specjału uznają rejony Bliskiego Wschodu. Nie rozwiązuje to jednak wszystkich wątpliwości, ponieważ o palmę pierwszeństwa w kwestii autorstwa receptury rywalizują również Turcja oraz Włochy, które nugat uznają za spadek po czasach Cesarstwa Rzymskiego. Z czego dokładnie składa się deser?

Nugat to słodka masa cukiernicza, przyrządzana na bazie miodu lub cukru, białek jaj oraz orzechów lub nasion w całości. Najczęściej spotykane są wersje nugatu z migdałami, orzechami laskowymi albo pistacjami.

Kultowy deser od kuchni

Deser jest połączeniem zaledwie kilku składników, lecz to nie ich ilość, a jakość decyduje o finalnym smaku. Podstawą jest miód lub cukier podgrzewany do odpowiedniej temperatury, następnie łączony z ubitymi białkami jaj. Do masy dodaje się orzechy, które nadają charakterystyczną strukturę i aromat. Zazwyczaj masę rozsmarowuje się na waflu, pokrywa drugim i odstawia do zastygnięcia.

Kawałki białej nugatowej masy z całymi migdałami, ozdobione naturalnym sznurkiem, leżą na kawałku pergaminu. W tle miska z orzechami oraz zielone liście i delikatne kwiaty tworzą naturalną i apetyczną kompozycję.
Wśród europejskich smakoszy nugatu prym wiodą obywatele Francji, Włoch oraz Hiszpaniilazybeear123RF/PICSEL

W zależności od konkretnej receptury, w składzie specjału może pojawić się np. wanilia lub skórka z cytrusów. Warto pamiętać, że istnieją różne rodzaje nugatu. Od miękkiego i ciągnącego się po twardszy i kruchy. Różnice wynikają głównie z proporcji składników.

    Dlaczego nugat to "chleb z orzechów"?

    Pochodzenie nazwy deseru nie jest do końca znane. Najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie sięga łacińskiego określenia "nux gatum" (tłumaczonego jako "orzechowe ciasto"), używanego dawniej na terenach dzisiejszej Francji.

    Niektórzy korzeni nazwy doszukują się w dialekcie prowansalskim, gdzie "pan nogat" miał oznaczać "chleb z orzechów". Nieco dalej idące interpretacje docierają do jeszcze bardziej apetycznej genezy. Francuskie stwierdzenie "tu nous gâtes" - "rozpieszczasz nas" świadczy o tym, że nugat od zawsze kojarzył się z czymś pysznym i wyjątkowym. Nic dziwnego, że np. w Hiszpanii uznawany jest za tradycyjnym smakołykiem bożonarodzeniowym.

    Czy nugat jest zdrowy?

    Odpowiedź na to pytanie jest złożona. Z jednej strony duża zawartość orzechów działa na organizm korzystnie. Są źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, magnezu, potasu, fosforu, witaminy E oraz B2. Nugat brzmi więc jak wartościowy specjał. To wrażenie może być jednak złudne.

    Nugat to przekąska wysokokaloryczna o dużej zawartości cukru. W zależności od składu może mieć wysoki indeks glikemiczny. Brak umiaru w jego jedzeniu może więc prowadzić do przyrostu wagi i problemów z zębami. Jego smak i konsystencja sprawiają jednak, że raczej trudno byłoby go jeść w hurtowych ilościach. Spożywany okazjonalnie, niewielkimi porcjami nie wyrządzi zdrowym osobom dietetycznej krzywdy, za to pomoże poskromić ochotę na typowe słodycze.

