Gra planszowa

Gry planszowe to doskonały pomysł na prezent niezależnie od ilu lat obdarowywany stąpa po tej Ziemi (choć do wieku warto dostosować wybór tytułu). Czasem trzeba też pokonać pewną barierę, bo starszym pokoleniom kojarzą się one z dziecięcymi zabawkami. Całkiem zresztą nie słusznie wszak szachy także są planszówką, a nie postrzegamy ich jako "dziecinnych".

Dzięki grom planszowym można świetnie się bawić, wspólnie spędzając czas i przy okazji pobudzając mózg do wysiłku. Trudno dziś znaleźć na rynku dobrą grę z planszą, która zmieściłaby się w budżecie do 50 złotych, ale w tej cenie dostępnych jest wiele przyjemnych gier karcianych. Warto zwrócić uwagę na "Tajniaków" - grę polegającą na przekazywaniu haseł drugiej drużynie. Wśród innych ciekawych karcianek można wymienić też "Sabotażystę", gdzie niektórzy gracze będą zdrajcami i "Sny" z bajkowymi grafikami niczym z marzeń i koszmarów. Grając w "Wirusa" musimy stworzyć zdrowy organizm, a inni gracze będą nam w tym przeszkadzać, zarażając go chorobami. Kolejna opcja to prawdziwa planszówka z papieru i drewna, gdzie na oceanicznej planszy niczym w kultowym "Tetrisie" układamy "Smoki z głębin". Nie sposób nie zaproponować także klasycznej gry planszowej, czyli szachów - choć w cenie do 50 złotych szachownica i figury mogą mieć raczej niewielkie wymiary.

Szachy to gra planszowa licząca 1500 lat Marcus Brandt/dpa AFP

Co robią planszówki z naszymi mózgami?

Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Edynburgu opublikowane na łamach ""Journals of Gerontology: Series B" w 2019 roku wykazały, że osoby grające w planszówki dłużej zachowują sprawność funkcji poznawczych, a ich pamięć lepiej funkcjonuje. Co ciekawe, nawet osoby, które rozpoczęły swoją przygodę z tym hobby w późnym wieku, wykazywały większą sprawność umysłową. Istnieje również szereg innych badań, które potwierdzają pozytywny wpływ gier planszowych na zdolności poznawcze zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

Książka

Książka jest zawsze dobrym pomysłem na prezent, który z reguły kosztuje mniej niż 50 złotych. Warunkiem wręczenia takiego podarku jest dobra znajomość obdarowywanego. Nie wszyscy lubią czytać, jednak doświadczenie pokazuje, że nawet ci, którzy uważają składanie liter za nudne, chętnie sięgają po publikacje dotyczące ich pasji. Grupa osób, dla których książka jest idealnym prezentem to miłośnicy czytania. W takim przypadku nie ma większego znaczenia, jaki tytuł wybierzemy, bo ciekawi innych światów i wiedzy chętnie zrelaksują się przy każdej nowej pozycji w swojej biblioteczce, choć oczywiście najlepiej byłoby znać gatunek, który czytają najchętniej.

Wręczając książkę ludziom, których nieznanym zbyt dobrze, zawsze możemy postawić na klasyczne dzieła z listy "obowiązkowych do przeczytania w życiu" czy woluminy z półki z nowościami.

Badania pokazują, że czytanie odpręża Canva Pro INTERIA.PL

Książka na stres i przeciwko demencji

Kilka niezależnych badań wykazało, że czytanie książek jest jedną z najskuteczniejszych metod odpoczynku. Zespół neurologa Dawida Lewisa z Uniwersytetu w Sussex badał, jak różne formy relaksu wpływają na organizm. Wyniki pokazały, że już sześć minut czytania prowadzi do spowolnienia tętna, wyregulowanie pracy serca, spadku napięcia mięśniowego i poziomu kortyzolu - hormonu stresu. Podczas lektury pobudzane są nie tylko obszary mózgu odpowiedzialne za rozumienie języka, ale także ośrodki czucia i ruch. Natomiast czternastoletnie badania Yu-Hung Chang, I-Chien Wu i Chao A. Hsiung, których wyniki opublikowano na łamach: "International Psychogeriatrics" dowiodły, że częsta lektura zapobiega długotrwałemu pogorszeniu funkcji poznawczych u osób starszych.

Wszystkie badania potwierdzają, że czytając, fundujemy naszym neuronom swoisty trening, który poprawia naszą zdolność zapamiętywania i skupienia się, rozwija zdolności językowe oraz kreatywność.

Zestawy "zrób to sam"

Kolejną grupą prezentów, które ucieszą małych i dużych są zestawy "zrób to sam", w niektórych sklepach nazywane też DIY od angielskich słów "Do it yourself". Rozwój zainteresowania rękodziełem sprawił, że na rynku istnieje wiele tego typu produktów. Można je podzielić na przyborniki i miniaturowe modele. Przyborniki zawierają narzędzia do tworzenia np. własnych mydeł, świec, perfum etc. Tego typu prezent ma też tę zaletę, że własnoręcznie wykonane mydła, czy perfumy mogą stać się upominkami. Wśród zestawów "zrób to sam" znaleźć można także miniaturowe budynki, np. biblioteczki, kawiarnie, znane budowle, gdzie wszystko - począwszy od widelca, a skończywszy na oświetleniu, wykonujemy samodzielnie z dostępnych w pudełku elementów.

Gdzie kupić takie miniaturowe zestawy? Można je znaleźć w ofercie Action, Pepco, niektórych księgarniach i sklepach plastycznych oraz na Allegro.

Własnoręcznie wykonane mydła mogą stać się upominkiem pod choinkę halaluya 123RF/PICSEL

Malowanie po cyfrach

Kolejnym prezentem do 50 złotych, nie tylko dla osób o zacięciu plastycznym, są obrazy do malowania po cyferkach. W pudełku znajdziemy płótno z nadrukowanym rysunkiem, który podzielono na sekcje i przypisano im konkretne cyfry oraz ponumerowane farby. Cała sztuka polega na noszeniu farby z określoną cyfrą na obszar obrazu nią oznaczony. Zajęcie nie wymaga ogromnych zdolności plastycznych, jest bardzo relaksujące (choć nie dla osób, które nie mają zbyt dużej cierpliwości) a efekty bywają spektakularne. Taki obraz to prezent dla ludzi w każdym wieku. Ich ceny różnią się w zależności od poziomu skomplikowania i rozmiarów, ale bez trudu znajdziemy takie za 50 złotych w Empiku, Bonito, na Allegro bądź na stronach producentów.

Nie każdy ma talent, by samodzielnie tworzyć obrazy Yevgen_Rychko 123RF/PICSEL

Co mówią badania naukowe na temat malowania i majsterkowania?

Robótki ręczne, majsterkowanie, malowanie - wszystkie te czynności manualne nie pozostają bez wpływu na nasze mózgi. Istnieją liczne badania naukowe potwierdzające, że robótki ręczne pozytywnie wpływają na organizm człowieka. Począwszy od poprawy zdolności manualnych, przez redukcję poziomu kortyzolu, a zatem także stresu, aż po poprawę koncentracji i zdolności poznawczych. Malarstwo i rysunek wykorzystywane są między innymi w psychoterapii. A badania przeprowadzone w Mayo Clinic Arizona przez zespół dr Yonasa Geda pokazały, że osoby starsze, które przynajmniej raz - dwa razy w tygodniu malują, rysują, majsterkują czy wykonują robótki ręczne, dużo rzadziej mają problemy z pamięcią, koncentracją, percepcją i innymi funkcjami poznawczymi.

