Ponad 6 tys. zł miesięcznie. Emeryci zapominają o tym dodatku
Zarówno KRUS jak i ZUS wypłacają nie tylko comiesięczne emerytury i renty, ale także specjalne dodatki. Nie wszyscy wiedzą, że jeden z nich wynosi nawet 6 tys. zł! Kto może na niego liczyć?
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) odpowiedzialna jest za ubezpieczenia społeczne (emerytury, renty, wypadki) rolników, ich domowników oraz pomocników. Stanowi więc rolniczy odpowiednik ZUS, oferując ubezpieczenie emerytalno-rentowe, wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz zdrowotne. Wypłacając emerytury i renty rolnicze, KRUS obsługuje również kilkanaście dodatków i świadczeń uzupełniających. Nie wszystkie są przyznawane automatycznie i nie dotyczą każdego emeryta, co sprawia, że wiele osób nie ma o nich pojęcia!
Najważniejsze dodatki z KRUS-u. Komu przysługują?
KRUS wypłaca kilka dodatków dla osób o szczególnym statusie. W 2025 roku były to:
- dodatek kombatancki - 348,22 zł,
- dodatek kompensacyjny - 52,23 zł,
- dodatek za tajne nauczanie - 348,22 zł,
- ryczałt energetyczny - 312,71 zł.
Świadczenia te podlegają waloryzacji, więc od marca 2026 roku mogą wzrosnąć.
Kolejnym świadczeniem jest dodatek dla byłych sołtysów. Przysługuje on po ukończeniu 75 lat (przyznawany z urzędu) albo po orzeczeniu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Od 1 marca 2025 roku jego kwota wynosi 348,22 zł brutto miesięcznie, ale on także może wzrosnąć. Warto jednak pamiętać, że dodatek nie przysługuje osobom przebywającym w ponadgminnym DPS lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym, chyba że pobyt poza placówką trwa dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłaca także:
- dodatek dla osób deportowanych do pracy przymusowej,
- dodatek dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, przymusowo zatrudnianych w kopalniach i batalionach budowlanych.
Kwota tych dodatków to 348,22 zł.
Dodatek dla sieroty zupełnej wynosi 654,48 zł miesięcznie, ale on także może być podniesiony w przyszłym roku.
Wciąż mało znanym, a ważnym dodatkiem jest świadczenie honorowe po ukończeniu 100 lat życia. Od marca 2025 roku wynosi ono aż 6 589,67 zł miesięcznie. Świadczenie jest dożywotnie i waloryzowane, więc w 2026 roku jego kwota znów może wzrosnąć.
Emeryci z KRUS-u mają również prawo do świadczeń powszechnych takich jak trzynasta i czternasta emerytura oraz świadczenia uzupełniającego do 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (łącznie z emeryturą nie może ono jednak wynieść więcej niż 2 552,39 zł).
