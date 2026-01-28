Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) odpowiedzialna jest za ubezpieczenia społeczne (emerytury, renty, wypadki) rolników, ich domowników oraz pomocników. Stanowi więc rolniczy odpowiednik ZUS, oferując ubezpieczenie emerytalno-rentowe, wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz zdrowotne. Wypłacając emerytury i renty rolnicze, KRUS obsługuje również kilkanaście dodatków i świadczeń uzupełniających. Nie wszystkie są przyznawane automatycznie i nie dotyczą każdego emeryta, co sprawia, że wiele osób nie ma o nich pojęcia!

Najważniejsze dodatki z KRUS-u. Komu przysługują?

KRUS wypłaca kilka dodatków dla osób o szczególnym statusie. W 2025 roku były to:

dodatek kombatancki - 348,22 zł,

dodatek kompensacyjny - 52,23 zł,

dodatek za tajne nauczanie - 348,22 zł,

ryczałt energetyczny - 312,71 zł.

Świadczenia te podlegają waloryzacji, więc od marca 2026 roku mogą wzrosnąć.

Kolejnym świadczeniem jest dodatek dla byłych sołtysów. Przysługuje on po ukończeniu 75 lat (przyznawany z urzędu) albo po orzeczeniu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Od 1 marca 2025 roku jego kwota wynosi 348,22 zł brutto miesięcznie, ale on także może wzrosnąć. Warto jednak pamiętać, że dodatek nie przysługuje osobom przebywającym w ponadgminnym DPS lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym, chyba że pobyt poza placówką trwa dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłaca także:

dodatek dla osób deportowanych do pracy przymusowej,

dodatek dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, przymusowo zatrudnianych w kopalniach i batalionach budowlanych.

Kwota tych dodatków to 348,22 zł.

Dodatek dla sieroty zupełnej wynosi 654,48 zł miesięcznie, ale on także może być podniesiony w przyszłym roku.

Ponad 6 tys. zł miesięcznie. Emeryci zapominają o tym dodatku

Wciąż mało znanym, a ważnym dodatkiem jest świadczenie honorowe po ukończeniu 100 lat życia. Od marca 2025 roku wynosi ono aż 6 589,67 zł miesięcznie. Świadczenie jest dożywotnie i waloryzowane, więc w 2026 roku jego kwota znów może wzrosnąć.

Emeryci z KRUS-u mają również prawo do świadczeń powszechnych takich jak trzynasta i czternasta emerytura oraz świadczenia uzupełniającego do 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (łącznie z emeryturą nie może ono jednak wynieść więcej niż 2 552,39 zł).

