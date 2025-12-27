Spis treści: Ananas na trawienie? Oto jego moc Moc ananasa. Ma tajny składnik Ananas oferuje więcej, niż nam się wydaje Jak wybierać ananasa?

Ananas na trawienie? Oto jego moc

Ananas nie jest tylko egzotycznym owocem, na który pozwalamy sobie od czasu do czasu. Wiadomo, że jest bardzo słodki, więc z chęcią zjadany jest zazwyczaj przez najmłodszych, ale nie tylko - ma wielu swoich miłośników. Jeśli zależy nam na sprawniejszym trawieniu, to warto zjadać ananasa - nie tylko ulżymy żołądkowi i jelitom w wytężonej pracy, ale także łatwiej nam będzie także zrzucić zbędne kilogramy, jeśli zmianę nawyków żywieniowych połączymy z chociaż minimalną aktywnością fizyczną.

Moc ananasa. Ma tajny składnik

Na trawienie, na serce, na skórę. Oto jak działa ananas lev dolgachov 123RF/PICSEL

Co ciekawego znajdziemy w ananasie? Przede wszystkim bromelinę, czyli enzym, który pomaga trawić białka. To dzięki niemu uzyskamy łatwiejszy efekt nie tylko odchudzający, ale także pobudzający nasz cały układ trawienny. Oczywiście, to tylko jeden kluczowy składnik, ale to nie wszytko. Ananasy zawierają także błonnik pokarmowy, który jest często nazywany "sprzymierzeńcem jelit": pomaga się im oczyszczać, nadaje uczucie sytości oraz dodatkowo może ograniczać wchłanianie się tzw. złego cholesterolu. Egzotyczny owoc to także źródło manganu. Pierwiastek ten pomaga syntetyzować kolagen, co jest dobre dla naszej skóry, ale ma również korzystny wpływ na metabolizm.

Ananas jest ponadto niskokaloryczny, ponieważ w 100 g znajduje się około 50 kcal. Więc to dobra alternatywa wtedy, kiedy mamy ochotę na coś słodkiego, ale jednak mamy na uwadze dbanie o smukłą i zdrową sylwetkę.

Ananas oferuje więcej, niż nam się wydaje

Ananas jest nafaszerowany witaminami NickNick 123RF/PICSEL

Przyspieszenie trawienie to niejedyna korzyść z poczciwego ananansa. Może nam zaoferować więcej. To także źródło potasu, miedzi i magnezu, które w połączeniu mogą zabdać o ciśnienie, pracę serca, nasz mózg i połączenia nerwowe, co jest idealne dla seniorów oraz wszystkich tych, którzy na co dzień podejmują się wytężonego wysiłku umysłowego i narażeni są na działanie stresu.

Nie możemy zapominać o witaminach. Ananas zawiera akurat kluczowe substancje dla naszego organizmu. Egzotyczny owoc oferuje:

witaminę C - ważną dla odporności, ale także wspiera wygląd skóry,

witaminę A - niezbędną dla oczu, ale również regeneracji tkanek,

witaminę E - nazywaną "witaminą młodości", może redukować zmarszczki,

witaminy z grupy B - działają całościwo na kluczowe elementy organizmu.

Ananas ma także sporą reprezentajcę przeciwutleniaczy. To nie tylko powyższe witaminy, ale także flawonoidy i fitosterole, które mogą chronić komórki przed szybszym starzeniem się, ale mogę redukować stany zapalne, czy pozbywać się nadmiaru toksyn z organizmu.

Jak wybierać ananasa?

Chcemy czerpać z dobrodziejstwa ananasa? Najlepiej sięgnąć po wersję świeżą, ewentualnie suszoną. Owoc w syropie jest najlepiej dostępny, ale nie spełni należycie swojej funkcji, ponieważ zawyczaj pakowany jest w puszkę wypełnioną często słodzonym płynem, a on znacząco podbija kaloryczność ananasa.

Jeśli już sięgamy po ananasa, musimy uważać. Przede wszystkim dlatego, że czasem po spożyciu możemy czuć mrowienie warg i jamy ustnej, co jest reakcją na enzym - bromelinę. Ponadto powinniśmy się wstrzymać z owocem również wtedy, kiedy przyjmujemy leki na stałe. Ananas może wchodzić w interakcję z medykamentami: potęgować ich działanie albo je osłabiać.

Jeśli marzysz o lekkim, sprawnym ciele i większej energii na co dzień, nie czekaj na poniedziałek. Sprawdź na kobieta.interia.pl, jak krok po kroku wprowadzić zdrowe nawyki i znaleźć aktywność, która naprawdę cię wciągnie.

Poznaj sposoby, dzięki którym ruch stanie się twoim sprzymierzeńcem, a nie obowiązkiem Canva Pro INTERIA.PL

"Ewa gotuje": Garus. Tradycyjna zupa z jabłek i gruszek Polsat