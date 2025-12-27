Popędza leniwe jelita i wygładza skórę. Taki egzotyk może działać cuda

Tomasz Hirkyj

Tomasz Hirkyj

Chcemy wesprzeć pracę układu pokarmego? Czas zacząć zmienić swoje przyzywczajenia żywieniowe. Wystarczy zacząć od małych kroków i wprowadzić do menu produkty, które pomogą lepiej trawić posiłki. Co można wziąć na kulinarny tapet? Dobrym przykładem są owoce, a ananas jest jednym z nich.

Soczysty plaster ananasa z wyciętym środkiem, prezentujący jasnożółty, świeży miąższ i delikatną strukturę owocu.
Ananasy są dobre na trawienie. Warto dać im szansę, kiedy nasz żołądek jest przeciążony123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Ananas na trawienie? Oto jego moc
  2. Moc ananasa. Ma tajny składnik
  3. Ananas oferuje więcej, niż nam się wydaje
  4. Jak wybierać ananasa?

Ananas na trawienie? Oto jego moc

Ananas nie jest tylko egzotycznym owocem, na który pozwalamy sobie od czasu do czasu. Wiadomo, że jest bardzo słodki, więc z chęcią zjadany jest zazwyczaj przez najmłodszych, ale nie tylko - ma wielu swoich miłośników. Jeśli zależy nam na sprawniejszym trawieniu, to warto zjadać ananasa - nie tylko ulżymy żołądkowi i jelitom w wytężonej pracy, ale także łatwiej nam będzie także zrzucić zbędne kilogramy, jeśli zmianę nawyków żywieniowych połączymy z chociaż minimalną aktywnością fizyczną.

Zobacz również:

Błonnik zapobiega wzdęciom i zapewnia regularne wypróżnianie. Korzystnie wpływa na mikrobiom jelit
Porady

Jak pozbyć się wzdęć? Proste sposoby na płaski brzuch w kilka dni

Anna Czowalla

    Moc ananasa. Ma tajny składnik

    Osoba waży ananasa na elektronicznej wadze sklepowej, trzymając kartę produktową, w tle widoczne warzywa i owoce oraz półki sklepu spożywczego.
    Na trawienie, na serce, na skórę. Oto jak działa ananaslev dolgachov123RF/PICSEL

    Co ciekawego znajdziemy w ananasie? Przede wszystkim bromelinę, czyli enzym, który pomaga trawić białka. To dzięki niemu uzyskamy łatwiejszy efekt nie tylko odchudzający, ale także pobudzający nasz cały układ trawienny. Oczywiście, to tylko jeden kluczowy składnik, ale to nie wszytko. Ananasy zawierają także błonnik pokarmowy, który jest często nazywany "sprzymierzeńcem jelit": pomaga się im oczyszczać, nadaje uczucie sytości oraz dodatkowo może ograniczać wchłanianie się tzw. złego cholesterolu. Egzotyczny owoc to także źródło manganu. Pierwiastek ten pomaga syntetyzować kolagen, co jest dobre dla naszej skóry, ale ma również korzystny wpływ na metabolizm.

    Ananas jest ponadto niskokaloryczny, ponieważ w 100 g znajduje się około 50 kcal. Więc to dobra alternatywa wtedy, kiedy mamy ochotę na coś słodkiego, ale jednak mamy na uwadze dbanie o smukłą i zdrową sylwetkę.

    Zobacz również:

    Gruszka nashi zawiera w sobie wiele polifenoli
    Kuchnia

    W Azji jedzą ją od wieków. Wspiera serce i poprawia trawienie

    Agnieszka Kasprzyk

      Ananas oferuje więcej, niż nam się wydaje

      Stos dojrzałych ananasów ułożonych ciasno obok siebie z charakterystycznymi zielonymi liśćmi, widoczne dolne części owoców oraz fragmenty kartonowych pudełek.
      Ananas jest nafaszerowany witaminamiNickNick123RF/PICSEL

      Przyspieszenie trawienie to niejedyna korzyść z poczciwego ananansa. Może nam zaoferować więcej. To także źródło potasu, miedzi i magnezu, które w połączeniu mogą zabdać o ciśnienie, pracę serca, nasz mózg i połączenia nerwowe, co jest idealne dla seniorów oraz wszystkich tych, którzy na co dzień podejmują się wytężonego wysiłku umysłowego i narażeni są na działanie stresu.

      Nie możemy zapominać o witaminach. Ananas zawiera akurat kluczowe substancje dla naszego organizmu. Egzotyczny owoc oferuje:

      • witaminę C - ważną dla odporności, ale także wspiera wygląd skóry,
      • witaminę A - niezbędną dla oczu, ale również regeneracji tkanek,
      • witaminę E - nazywaną "witaminą młodości", może redukować zmarszczki,
      • witaminy z grupy B - działają całościwo na kluczowe elementy organizmu.

      Ananas ma także sporą reprezentajcę przeciwutleniaczy. To nie tylko powyższe witaminy, ale także flawonoidy i fitosterole, które mogą chronić komórki przed szybszym starzeniem się, ale mogę redukować stany zapalne, czy pozbywać się nadmiaru toksyn z organizmu.

      Zobacz również:

      Niektóre owoce warto dodawać do każdego posiłku, by zmniejszyć apetyt i zwiększyć wrażliwość komórek na insulinę
      Porady

      Jedz tylko "owoce długowieczności". Odmładzają, regenerują jelita, a serce bije jak dzwon

      Magdalena Kowalska
      Magdalena Kowalska

        Jak wybierać ananasa?

        Chcemy czerpać z dobrodziejstwa ananasa? Najlepiej sięgnąć po wersję świeżą, ewentualnie suszoną. Owoc w syropie jest najlepiej dostępny, ale nie spełni należycie swojej funkcji, ponieważ zawyczaj pakowany jest w puszkę wypełnioną często słodzonym płynem, a on znacząco podbija kaloryczność ananasa.

        Jeśli już sięgamy po ananasa, musimy uważać. Przede wszystkim dlatego, że czasem po spożyciu możemy czuć mrowienie warg i jamy ustnej, co jest reakcją na enzym - bromelinę. Ponadto powinniśmy się wstrzymać z owocem również wtedy, kiedy przyjmujemy leki na stałe. Ananas może wchodzić w interakcję z medykamentami: potęgować ich działanie albo je osłabiać.

        Jeśli marzysz o lekkim, sprawnym ciele i większej energii na co dzień, nie czekaj na poniedziałek. Sprawdź na kobieta.interia.pl, jak krok po kroku wprowadzić zdrowe nawyki i znaleźć aktywność, która naprawdę cię wciągnie.

        Ręka kobiety z czerwonym lakierem na paznokciach sprawdzająca zegarek sportowy podczas ćwiczeń, w tle fioletowe hantle i mata do ćwiczeń.
        Poznaj sposoby, dzięki którym ruch stanie się twoim sprzymierzeńcem, a nie obowiązkiemCanva ProINTERIA.PL

        Zobacz również:

        Jak przygotować smaczny koktajl usprawniający trawienie?
        Kuchnia

        Potrzebujesz kilkunastu sekund. Koktajl na lepsze trawienie robi się sam

        Jagoda Pazur
          "Ewa gotuje": Garus. Tradycyjna zupa z jabłek i gruszekPolsat

          Najnowsze