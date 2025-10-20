Popsuty biletomat w autobusie? Nie daj się oszukać
Za brak biletu w autobusie miejskim grozi opłata dodatkowa. Co jednak, gdy biletomat w pojeździe jest zepsuty? W tym temacie wypowiedział się ostatnio znany w mediach społecznościowych prawnik. Okazuje się, że w takiej sytuacji nie musisz obawiać się kontroli.
Spis treści:
- Co grozi za brak biletu w autobusie miejskim?
- Brak biletu, a niedziałający automat. Prawo jest po twojej stronie
Co grozi za brak biletu w autobusie miejskim?
Za każdy przejazd autobusem miejskim obowiązuje opłata, której dowodzi zakupiony, papierowy lub elektroniczny bilet. W przypadku braku takiego potwierdzenia, kontroler jest zobowiązany wystawić mandat, który w Polsce wynosi od 100 do 270 zł, w zależności od miasta i od tego, czy zostanie uiszczony w wyznaczonym terminie. Nierzadko zdarza się jednak, że automaty dostępne w komunikacji miejskiej są popsute, a podróżny nie ma możliwości zakupu biletu w innej formie. Czy konsekwencja takiej sytuacji podczas ewentualnej kontroli również wiąże się z karą pieniężną? Niekoniecznie.
Brak biletu, a niedziałający automat. Prawo jest po twojej stronie
W temacie awarii automatów biletowych, które zdarzają się nierzadko w autobusach miejskich wypowiedział się ostatnio w sieci jeden z prawników - Mateusz Ostrowski, którego na Instagramie obserwuje ponad 400 tys. internautów. Na swoim profilu udziela porad prawnych i radzi tym samym, jak poradzić sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą spotkać każdego. Wyjaśnił, że w przypadku niedziałającego automatu biletowego w komunikacji miejskiej, podróżny nie powinien ponieść konsekwencji wynikających z nieposiadania biletu. Twierdzi, że mimo iż istnieją aplikacje na smartfony, przez które można zakupić bilet mobilny, nikt nie ma obowiązku posiadania przy sobie takiego urządzenia.
Sądy w Krakowie, Warszawie i wielu innych miastach to potwierdziły. (…) Nie ma takiego przepisu nakazującego mieć smartfona lub aplikację.
Podsumowując, kontroler nie może nałożyć opłaty dodatkowej na kogoś, kto nie posiada biletu z przyczyny popsutego biletomatu.