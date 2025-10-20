Spis treści: Co grozi za brak biletu w autobusie miejskim? Brak biletu, a niedziałający automat. Prawo jest po twojej stronie

Co grozi za brak biletu w autobusie miejskim?

Za każdy przejazd autobusem miejskim obowiązuje opłata, której dowodzi zakupiony, papierowy lub elektroniczny bilet. W przypadku braku takiego potwierdzenia, kontroler jest zobowiązany wystawić mandat, który w Polsce wynosi od 100 do 270 zł, w zależności od miasta i od tego, czy zostanie uiszczony w wyznaczonym terminie. Nierzadko zdarza się jednak, że automaty dostępne w komunikacji miejskiej są popsute, a podróżny nie ma możliwości zakupu biletu w innej formie. Czy konsekwencja takiej sytuacji podczas ewentualnej kontroli również wiąże się z karą pieniężną? Niekoniecznie.

Brak biletu, a niedziałający automat. Prawo jest po twojej stronie

W temacie awarii automatów biletowych, które zdarzają się nierzadko w autobusach miejskich wypowiedział się ostatnio w sieci jeden z prawników - Mateusz Ostrowski, którego na Instagramie obserwuje ponad 400 tys. internautów. Na swoim profilu udziela porad prawnych i radzi tym samym, jak poradzić sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą spotkać każdego. Wyjaśnił, że w przypadku niedziałającego automatu biletowego w komunikacji miejskiej, podróżny nie powinien ponieść konsekwencji wynikających z nieposiadania biletu. Twierdzi, że mimo iż istnieją aplikacje na smartfony, przez które można zakupić bilet mobilny, nikt nie ma obowiązku posiadania przy sobie takiego urządzenia.

Nie ma przepisu, który nakazywałby posiadanie smartfona czy aplikacji do zakupu biletu Piotr Kamionka/REPORTER East News

Sądy w Krakowie, Warszawie i wielu innych miastach to potwierdziły. (…) Nie ma takiego przepisu nakazującego mieć smartfona lub aplikację.

Podsumowując, kontroler nie może nałożyć opłaty dodatkowej na kogoś, kto nie posiada biletu z przyczyny popsutego biletomatu.

